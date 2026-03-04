來稿｜中東硝煙金融變局　凸顯香港稀缺價值

來稿作者：楊華勇



中東地區戰火重燃，美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突驟然升級，連帶霍爾木茲海峽遭封鎖，全球石油供應與金融市場隨即震盪。這場地緣政治危機不僅推高了國際油價與金價，也再次動搖了全球投資者對地緣穩定性的信心。在此背景下，國際資本急需尋找兼具流動性、穩定性與法治保障的「避風港」。而香港，憑藉其獨特的制度優勢、背靠內地的經濟縱深以及長期積累的金融基建，正意外地在這場亂局中凸顯其戰略價值，成為國際資本眼中日益重要的安全港。



中東地區衝突的根源錯綜複雜，既有宗教派系（遜尼派與什葉派）的千年對立，也有第一次世界大戰過後殖民統治遺留的國界與民族矛盾，更疊加了冷戰以來大國博弈、石油利益與地區霸權爭奪的多重因素。此次美以直接向伊朗發起攻擊，不僅反映中東作為全球「火藥庫」的結構性困境，也暴露出該地區在實現持久和平與穩定治理方面面臨的巨大挑戰。

霍爾木茲海峽承擔全球約20%的石油貿易，其封鎖或威脅將立即衝擊全球能源供需，推高生產成本與通脹預期。資金將從高風險地區與資產類別撤出，轉向黃金、美元、國債等傳統避險資產，同時也會流向政局穩定、法律健全的離岸金融市場。

中東本地投資者，包括主權基金、家族辦公室及高淨值人群，為規避本土風險，會加速將資產配置到境外更安全的市場。這些效應雖在短期內衝擊包括港股在內的風險資產，導致市場波動加劇，但從中長期看，也驅使全球資本重新審視並評估各個金融中心的「抗風險能力」與「穩定價值」。

香港之所以能在全球動盪中凸顯其「避風港」地位，並非偶然，而是由其一系列扎實的制度優勢與地理經濟條件共同鑄就：在全球不確定性升高時，香港資本自由流動與幣值穩定成為關鍵吸引力；香港延續的普通法傳統，以及具公信力、透明度高的司法體系，為國際商業與金融合同提供了可靠的法律執行保障。

這在許多地區法治環境不穩的對照下，成為香港的核心競爭力之一；再加上，香港與內地緊密的經濟聯繫，使其能分享中國作為全球第二大經濟體的增長潛力與宏觀穩定性。內地龐大的市場、完整的產業鏈以及持續深化的金融開放，為香港市場提供了深厚的腹地支撐與增長韌性。近年來不斷拓寬的互聯互通機制（如股票通、債券通、理財通等），更使其成為連接國際資本與中國機遇的首選門戶；香港長期作為東西方交匯的超級聯絡人，其中立、開放的國際城市形象，以及高水準的專業服務（法律、會計、金融、諮詢等），使其在複雜地緣環境中更容易獲得不同陣營資本的信任。

這些因素共同構成了香港在動盪世界中的稀缺「確定性」。對尋求保全財富、規避地緣風險的國際資本（尤其是中東資本）而言，香港不僅是資金的臨時停泊港，更是進行長期資產配置、分享亞洲增長的重要平台。

中東持續的動盪，對香港而言是挑戰，更是強化其國際金融中心功能的戰略機遇。未來一段時期，全球地緣政治風險預計將持續高企，大國博弈、區域衝突、保護主義抬頭等趨勢難以根本逆轉。這意味着資本的避險與多元化配置需求將成為常態。香港若能把握此歷史性視窗，成功將中東及其他地區動盪中溢出的資本轉化為自身發展的動力，將有望進一步鞏固其全球前三的國際金融中心地位，在資產管理、風險定價、離岸人民幣業務等領域形成更顯著的領先優勢；更好地服務於國家金融開放戰略，成為更安全、高效的國際資本進入內地的通道，以及人民幣資產配置的首選離岸市場；提升香港經濟的抗周期韌性，使金融服務業能更穩定地貢獻增長與就業，減少外部衝擊的負面影響。

中東的硝煙，映照出這個世界的動盪與不確定性從未遠離。然而，危機往往在摧毀舊秩序的同時，也為那些準備充分、根基牢固的節點帶來新的機遇。香港，正是憑藉其歷經風雨而屹立不倒的法治根基、自由開放的市場精神，以及背靠祖國的獨特依託，在全球資本的避險版圖上佔據了日益重要的位置。

面對地緣變局，香港社會需凝聚共識，珍視並維護其核心優勢，同時以更開放的姿態對接國際資本需求，以更創新的服務滿足市場期待。唯有如此，香港才能真正將眼前的「避險需求」轉化為長遠的「發展動能」，不僅在亂局中屹立為安全港，更在未來的全球金融格局中，綻放出不可替代的獨特光芒。這不僅是香港自身的機遇，亦是其作為中國國際金融門戶，在國家發展與全球治理中承擔的關鍵角色。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



