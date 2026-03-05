來稿｜路通、城融、心連：大灣區加速崛起，港深聯手更顯擔當

來稿作者：龍子明



在全國政協十四屆四次會議新聞發佈會上，大會新聞發言人劉結一就粵港澳大灣區融合發展成就所作的闡述，以及其對香港在「APEC中國年」深圳主場活動中作用的肯定回答，不僅是對過往工作的總結，更是對未來方向的擘畫。



粵港澳大灣區作為國家重大發展戰略，其建設已從宏偉藍圖加速轉化為生動的現實圖景，而香港在其中扮演的角色，也必將隨着「深圳APEC」的舉辦，迎來一個更為璀璨的展示與貢獻的視窗。

劉結一發言人用「路相通、城相融、心相連」九個字，精準概括了當前粵港澳大灣區的發展態勢。這並非泛泛而談，而是一系列具體政策與共同實踐結出的碩果。

首先，基礎設施「硬聯通」取得歷史性突破。「粵車南下」政策的落地，標誌着大灣區跨境交通進入了雙向直通的新紀元。這不僅是通行規則的簡化，更是物理與心理隔閡的消弭，使得人員、物資的流動如同在一個城市內般便捷，為灣區「一小時生活圈」注入了最強動力。它與早已實現的「港車北上」政策相輔相成，共同編織出一張高效密集的跨境交通網絡，實質性推動了大灣區的空間整合。

「一事三地、一策三地、一規三地」 的創新探索，是克服制度差異、推動要素高效便捷流動的關鍵金鑰。從聯合舉辦第十五屆全運會時展現的協同效能，到「長者醫療券」大灣區試點全覆蓋、「港澳藥械通」指定醫療機構持續擴容，這些舉措直擊港澳居民在內地生活發展的痛點，在醫療、養老等民生領域實現了高水準的公共服務銜接。更重要的是，廣深港、廣珠澳兩條科創走廊的蓬勃發展，不僅串聯起創新要素，更推動深港穗集群創新指數登頂全球，這背後離不開科研資金、人才、設備跨境流動的機制性突破。規則對接的深化，正將制度差異的挑戰轉化為融合創新的優勢。

融合的終極目標是人的融合與發展。全國政協組織開展的「進校園講國情」及澳門青年人才上海學習實踐等活動，正是搭建心靈橋樑的積極舉措。當三地青年擁有更多共同的學習、實踐、生活和奮鬥經歷，對國家的認同感和彼此的歸屬感自然增強，這將為灣區的長遠發展儲備最深層的凝聚力與創造力。

橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平台，是中央賦予大灣區的改革「試驗田」和開放「新高地」。促進琴澳一體化融合發展等議題，凸顯了這些平台在探索「一國兩制」新實踐、推動高水準制度型開放中的關鍵作用。

這些平台各具特色、錯位發展，但共同目標是進行更深層次、更寬領域的體制機制創新，破解融合中的深層次障礙。全國政協圍繞這些平台建設開展調研協商與民主監督，正是為了凝聚共識、推動政策優化，確保其真正發揮先行先試、引領帶動的作用，為大灣區乃至全國提供可複製的融合經驗。

面對「APEC中國年」迎來深圳主場的機遇，劉結一對香港作用的回應簡潔而充滿信心：「發揮很好的作用！」這短短數字，蘊含了對香港獨特優勢的深刻認知與高度期待。在APEC這個亞太地區層級最高、領域最廣、影響力最大的經濟合作平台上，香港的作用絕非配角，而是不可或缺的「超級連絡人」和「增值器」。

香港是聯通國際與內地的「超級樞紐」。​ APEC會議匯聚全球政商領袖與精英。在深圳主辦APEC期間，香港可以成為國際參會者瞭解中國、進入大灣區的重要門戶和延伸舞台；香港是專業服務與治理經驗的「貢獻者」。​香港的積極參與，能夠豐富中國主辦APEC的內涵，向世界展示「一國兩制」下香港的活力，以及中國對外開放的深度與廣度；香港是展示大灣區融合成果的「最佳案例」。通過APEC舞台，香港可以向世界講述大灣區「雙向奔赴」、合作共贏的故事，吸引更多國際資源參與灣區建設；香港是匯聚與輻射高端要素的關鍵節點，借「深圳APEC」之機，香港可鞏固和提升灣區在全球創新鏈和產業鏈中的地位。

香港需要主動將自身發展規劃與「十五五」規劃、大灣區建設等國家戰略更緊密對接。在金融領域，鞏固提升國際金融中心地位，強化離岸人民幣業務樞紐功能，助力人民幣國際化。在創新領域，用好河套合作區等平台，與深圳、廣州等城市協同，在前沿科技領域實現突破。在貿易領域，發揮自由港優勢，助力國家擴大高水準對外開放。在文化交流領域，發揮中西文化交融特色，講好當代中國故事。

即將到來的「深圳APEC」，是香港展現新時代角色、貢獻國家開放的絕佳契機。香港有能力，也有責任與深圳及大灣區兄弟城市緊密協作，不僅確保APEC系列會議圓滿成功，更借此平台，向世界立體展示一個開放、活力、深度融入國家發展大局的香港，一個作為國際一流灣區和世界級城市群璀璨明珠的香港。

歸根結底，粵港澳大灣區的加速崛起，根本動力在於國家的堅定支持與三地人民的同心同行。香港在國家發展大局中從未缺席，在建設國際一流灣區的征程上，香港更應也必能擔起重任。當深圳APEC的聚光燈亮起，世界將看到的，不僅是一個經濟蓬勃的深圳，更是一個與祖國母親血脈相連、與國際社會緊密互動、在新時代舞台上綻放獨特光彩的香港。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



