仲點論政｜照顧長者是全方位工作

根據2021年人口普查的最新基準資料，政府預計人口老齡化的趨勢將持續。在不計及外籍家庭傭工的情況下，本港65歲及以上老年人的比例，預計將由2021年的20.5%上升到2046年的36.0%。



隨着年齡增長，我們的身體會發生各種各樣的變化，這些變化會影響我們生活的不同方面。由於身體機能的衰退和染上慢性疾病，長者會難以保持獨立的生活能力和整體健康。因此，投入更多資源來照顧長者是必須的。在剛公佈的《2026-27年度財政預算案》裏，這方面的工作包括把「長者醫療券獎勵先導計劃」延長到2028年底，長者在同一年度使用1,000元醫療券在特定的基層醫療服務上，可獲發額外500元的醫療券。同時，長者社區照顧服務券會增至16,000張，每年涉及開支12億元。政府也將會推動長者照顧服務市場的進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，以提升整體服務容量。

筆者對推動長者照顧服務市場這一點，特別贊同，因為老年人有獨特的健康需求，我們要提供的必須是全方位的照顧服務。我們在年輕的時候，看病是由於特定的情況，發燒看發燒，割傷處理割傷。但長者醫療跟普通的醫療保健理念不同，我們在治理疾病以外，也要考慮到老年人經常面臨的各種生理、心理和情感挑戰。只有這種全方位的照料方法，才可以應對多種可能同時發生的健康問題，例如心臟病、關節炎、認知障礙症和糖尿病等。

更重要的是，照顧好長者所指的不單單是治理疾病。隨着年齡增長，長者的心理健康問題會日益突出，抑鬱症、焦慮症和認知障礙症等疾病的患病率也會越來越高。因此，除了看病，我們還有為老年人提供心理健康方面的支援，因為心理健康的重要性絕不能低估。及早和全面地關注老年疾病，可以降低長者嚴重認知衰退的風險。通過關注老年人的身心健康，他們才能享受更高的生活質素，也能預防跟心理健康問題密切相關的社會孤立等問題。而這些方面的工作未必是公營醫療系統所能提供的，因此需要社會上長者照顧服務市場的全面支持，才能成事。

即使離開了醫療的範疇，我們還要考慮長者一般行動能力這個問題。隨着年齡增長，老年人保持獨立性和行動的能力會變差。在這種情況下，其他方面的專家就要介入，跟醫療人員協力制定改善行動能力的策略，包括提供物理治療、藥物調整和輔助設備。這些專家的專業知識，能確保老年人可以繼續在自己的家中和社區生活，從而培養他們的生活滿足感。這樣做可以幫助老年人延緩或甚至避免入住老人院那樣的長期護理機構，讓長者積極參與日常活動之餘，也能減輕對護理機構床位需求的壓力。

