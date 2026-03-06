何超瓊｜兩會參會感悟關鍵詞：國家底氣、行政主導、國安底線

來稿作者：何超瓊



回首2025年，這是國家發展進程中極不平凡的一年，各項成就可圈可點，實屬來之不易。面對波譎雲詭的國際形勢與外部的極限施壓，國家展現出堅如磐石的戰略定力與強大韌性。在嚴峻複雜的全球經濟環境下，我國經濟頂壓前行，不僅穩住了宏觀基本盤，更堅定地向新、向優推進高質量發展，交出了一份遠超預期的亮麗答卷。特別是「新質生產力」穩步發展，科技創新與產業升級深度融合，為經濟高質量轉型注入了澎湃動能。尤為令人振奮的是，在應對美國挑起的關稅戰、貿易戰中，國家憑藉完備的產業體系與超大規模的內需市場，從容應對、積極化解，取得了顯著的戰略成果，有力挫敗了外部勢力企圖遏制中國發展的圖謀。



何超瓊｜奮楫揚帆，同頻共振——2026年全國兩會參會感悟與領略

帶着這份對國家強大實力的無比自豪與底氣，我步入了2026年全國兩會的會場。2026年是國家「十五五」規劃的開局之年，更是香港與澳門加快推進「由治及興」的關鍵節點。在今年的政府工作報告與2026年工作目標中，關於港澳的篇幅顯著增大，明確釋放出強烈信號：國家未來的宏偉藍圖中，對港澳的着墨將更重、期許將更高。這讓我深刻領略到，港澳的繁榮從來不是孤立的，必須在中華民族偉大復興的全局中找準自身坐標。我們不能僅僅停留在口頭上的「支持」，而是要主動出擊，將港澳的獨特優勢（如國際化規則、金融樞紐地位）與國家的戰略需求精準對接，與國家發展大局「一齊推進、同頻共振」。

回顧這幾天的會議與討論，我有以下三個方向的深刻體會：

一、 感受國家底氣，化歷史機遇為具體行動

在探討「十五五」規劃時，我深深感受到國家面對外部壓力的強大底盤與定力。國家的各項戰略規劃始終立足於自身發展的需要，絕不為任何外力干擾所影響。未來五年的經濟發展目標與各項部署，始終緊緊圍繞2035年基本實現社會主義現代化的長遠發展目標而制定，這份堅定不移的戰略定力讓大家深受鼓舞。國家能自行判斷並設定可達成指標，不因外部噪音改變節奏。港澳對接國家部署，不能僅停留在方向認同，必須將機遇轉化為可執行的路線圖。我們需要建立可追蹤的關鍵指標體系，讓政策落地見效，並利用香港國際化平台，為國家「說好正向觀點」，將外部挑戰轉化為重新校準國際敘事與合作網絡的契機。

二、 堅定支持行政主導，促成未來五年規劃無縫銜接

會議中多次提及須「繼續支援並強化特區行政主導」，對此我深表認同。在瞬息萬變的國際形勢下，特區政府必須具備強大、果斷且高效的執行力。我深刻領會到，堅定支持行政主導的核心要義，正是為了打破過往的內部掣肘與內耗，讓香港未來的五年發展規劃能夠與國家的「十五五」規劃實現最高效、最精準的無縫銜接。政策設計必須具備前瞻性，做到一次對準問題、一次協同到位，統籌社會各界資源，確保香港的發展引擎與國家戰略的高速列車完美並軌。

三、 堅守國安底線，凝聚愛國力量與民族團結

「沒有安全就沒有發展」，而安全的鞏固離不開人心的凝聚。面對外部勢力從未停止的干預與複雜的輿論環境，我們必須保持清醒的頭腦與堅定的鬥爭精神，堅守國家安全底線寸步不讓。我們必須向外界清晰傳遞：國家強大與維護安全的根本出發點，始終是為了保障與增進廣大人民的福祉；我們堅定奉行和平發展道路，絕不會對外主動挑釁或擾亂國際秩序，但也絕不允許任何勢力破壞我們來之不易的安定繁榮。

在此基礎上，我們更要積極發展壯大愛國愛港愛澳力量，將工作重心下沉到青年一代，用心、用情厚植青年的家國情懷。同時，結合國家推動《民族團結進步促進法》的深刻意涵，我們應在港澳社會廣泛弘揚中華民族共同體意識。要引導年輕一代在世界百年未有之大變局中看清國家發展的浩蕩大勢，將個人前途與民族命運緊密相連，在多元包容的社會氛圍中促進民族團結進步。只有築牢國安防線並實現人心回歸，發展動能才能轉化為不可撼動的社會韌性。

這次參會，讓我看清了國家頂壓前行的戰略定力，也看清了港澳未來的著力點。2026年「十五五」開局的號角已經吹響，帶着這些深刻的領略回到港澳，我深信，只要我們把握規劃機遇、全力支持行政主導以對接國家戰略、守牢安全底線並凝聚愛國與民族團結力量，港澳定能在「由治及興」的關鍵期，將國家的堅實支持轉化為澎湃的發展動能，與祖國同心同向，共創繁榮！

作者何超瓊是全國政協常委。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



