帶 ‧ 路共享｜齋月光明——吉布提白內障患者重拾禮拜與生計尊嚴​

帶路共享｜阿沃樂

在吉布提這個伊斯蘭價值觀根深蒂固的社會裏，齋月是一年中最神聖、最具意義的時期。信仰、慈憫、忍耐與團結，塑造了這個聖月的生活節奏。在共享基金會於當地推動「消除白內障致盲項目」的過程中，從項目實施階段到社區接受程度，這些價值觀也發揮了重要的作用。作為項目專員，我親眼見證伊斯蘭信仰與在地文化如何影響病人的醫療選擇，也為項目帶來挑戰與啟發。



我們與中國醫生和完成白內障手術的病人一同合照留念。（阿沃樂提供）

不僅重見光明更是重獲尊嚴

在伊斯蘭社會，尤其於齋月期間，參與社群與宗教生活至關重要。許多白內障患者因視力衰退而逐漸與社會疏離，有些人因看不清楚而減少外出，甚至停止前往清真寺禮拜，迴避社交聚會，內心難免感到羞怯與失落。

不少伊斯蘭教教長坦言，患病後失去了站在人前講道、帶領禮拜的自信。然而，在接受基金會安排的雙眼白內障手術後，他們得以重返清真寺，繼續傳道與主持禮拜。重獲的不僅是清晰的視力，更是勇氣、尊嚴與人生方向。

許多患者也向我們表達深切感激——在齋月這個最神聖的時刻，能夠毋須他人協助，再次親手拿起《古蘭經》，清晰誦讀經文。對他們而言，重見光明是一場生命的轉變：重新禮拜、工作、閱讀、教學，重新融入社區，找回屬於自己的位置。

與宗教領袖攜手築起文化橋樑

為使項目真正融入當地社會，我們與伊瑪目及多位受人尊敬的宗教領袖緊密合作。透過他們的引導與說明，安撫對手術心存疑慮的長者，減少不必要的恐懼。我們深信，當社區信任的宗教領袖公開支持項目時，信心便能在群體中擴散，疑慮隨之化解，更多人願意主動尋求治療。

其中一個令人印象深刻的例子，是我同事哈莉瑪的高中阿拉伯語老師。他同時也是社區裏備受尊崇的伊瑪目。去年，他透過基金會項目接受雙眼手術，成功恢復視力。術後，他重新回到清真寺主持禮拜，並向其他宗教領袖與社區成員分享親身經歷，講述手術如何改變他的人生——讓他能清晰閱讀經文、自信帶領禮拜，也得以全面履行宗教與社會責任。

讓婦女自力更新重新看見希望

齋月期間，許多婦女在街頭市集販售炸咖喱餃、椰棗及炸麵團等傳統食品以支撐家計。然而，不少人因白內障導致視力衰退，被迫停業，家庭收入隨之受影響。在接受手術後，她們不僅重獲視力，也得以在齋月期間繼續經營小本生意，維持生計。恢復的不只是收入來源，更是自信、尊嚴，以及對家庭與社會的貢獻感。

齋戒月提醒人們慈憫、奉獻、謙遜與關懷——這些價值觀與共享基金會的使命不謀而合。透過尊重伊斯蘭傳統，並依循在地文化靈活調適，白內障項目已不僅是一項醫療介入，更成為吉布提人民重拾希望、尊嚴與新生的重要契機。

在這份意義深遠的工作中，我也真切體會到：當視力得以恢復，人們找回的，不只是清晰的世界，更是信仰的力量、內心的信心，以及與社群緊密相連的歸屬感。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港鐵路等。

作者是共享基金會海外項目專員阿沃樂。



