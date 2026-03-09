來稿｜香港樂齡科技「北上」　服務內蒙養老剛需

來稿作者：陳司諾、何子煜



隨着全球人口老齡化進程加速，銀髮經濟已不再是遙遠的未來概念，而是各地政府必須直面應對的民生剛需。國務院早前印發的《國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》明確提出，要大力發展銀髮經濟，推動智慧健康養老新業態發展。在這股浪潮中，筆者認為，香港與內蒙古自治區在養老議題上存在巨大的互補空間和合作潛力。



在香港方面，特區政府亦在《2024年施政報告》提出成立「促進銀髮經濟工作組」，並於2025年5月宣布推行30項措施，涵蓋樂齡科技、醫療保健、衣食住行等範疇，務求發掘銀髮市場的潛力。內蒙古則擁有廣袤的土地和迫切的養老服務需求，若能把香港的「樂齡科技」與內蒙古的「應用場景」對接，既能解決內蒙古地廣人稀、護理人手不足的痛點，又能為香港的創科企業提供寶貴的試點和市場，真正實現「雙贏」，同時也回應了「十五五」對香港「服務國家發展大局」的時代主題。

內蒙養老需求持續增長

內蒙古自治區正面臨日益嚴峻的老齡化挑戰。根據自治區以往《政府工作報告》顯示，全區60歲以上老年人已達546萬，佔常住人口的22.8%。這意味着幾乎每五個人中就有一位是老年人，比例遠超全國平均水平。地廣人稀的地理特徵，更令內蒙古的養老服務面臨獨特的困難。以興安盟為例，當地老年人口達30.74萬人，佔總人口的22%，農村養老服務需求持續增長。農村地區往往面臨「人員服務短板」，養老服務多停留在基本生活照料層面；同時，由於偏遠地區基建投入不足，服務設施雖有建設但未能有效利用，導致大量留守失能老人缺乏有效照護 。

面對上述挑戰，內蒙古積極尋求突破。值得關注的是，興安盟在2025年創新設立了全區首個「銀髮生活館」。該館採用「政企共建、場景體驗、服務聯動」模式，集展示、體驗、銷售、租賃、服務於一體。館內不僅設置了臥室、衛生間、廚房等適老場景體驗區，讓老年人親身感受助力扶手、智能監測設備的便利，更通過「生活館—街道中心—社區站點—居家上門」四級服務網絡，推出「一刻鐘居家養老服務」。這種從「產品推銷」轉向「解決方案」的思路，恰恰是科技賦能養老的關鍵所在。

香港樂齡科技三大優勢

相比內蒙古仍在摸索階段的養老服務數字化轉型，香港在樂齡科技領域已累積了深厚的基礎。由香港特區政府和香港社會服務聯會聯合主辦的「樂齡科技博覽暨高峰會」，至今已舉辦九屆，累計吸引25萬人次入場，成為全亞洲區內極具影響力的行業盛事。目前，香港的優勢體現在三個層面。

第一是研發與整合能力。在2025年的博覽會上，香港科技園公司率領45間園區企業設立了全場最大的主題展館，展示了近50項市場就緒的方案。其中既有針對失語症患者的AI語音重建方案，亦有運用毫米波雷達技術的跌倒偵測系統，甚至還有來自新加坡、專注認知障礙照護的智能人形機械人DAISY落戶香港，並計劃加入本地化元素。

第二是產品化與標準化。勞工及福利局局長孫玉菡在出席活動時指出，樂齡科技要真正落地，關鍵在於「入屋」。他強調，許多來自內地的產品做得好且便宜，而香港則應作為一個「窗口」去使用和推廣，經香港市場驗證的產品，完全可以輻射至東南亞乃至歐美的華人社區。

第三是商業模式創新。招商局集團支持的「e賃務」樂齡科技租賃網購平台的啟動，是香港樂齡科技發展的里程碑。平台透過建立產品品質標準，對接內地優質供應商，提供近200款涵蓋智能家居、健康監測、護理輔具等領域產品供市民租賃或選購，有效回應了樂齡科技「落地難、負擔重」的痛點。

以「內蒙場景」應用「香港科技」

結合上述分析，香港與內蒙古在樂齡科技領域的合作前景廣闊。具體可以從以下兩個方向入手：

第一，以「香港研發+內蒙試點」模式，解決農村牧區的護理難題。內蒙古地域遼闊，護理人員上門服務的時間成本極高。香港不少創業大賽的得獎作品，例如針對行動不便長者的電動扶抱轉移機械人，若能引入內蒙古的「銀髮生活館」或鄉鎮養老服務中心進行試點，將能大大減輕護理員的體力負荷，降低職業勞損風險。一人操作機械人即可輕鬆完成以往需要兩三人才能做到的搬運工作，這對於人手短缺的偏遠地區而言，無疑是雪中送炭。建議特區政府可將「樂齡及康復創科應用基金」的部份資源，對接內蒙古的養老機構，資助香港科企到當地進行「實地場景測試」，收集用家反饋以優化產品。

第二，以「內蒙需求+香港租賃」模式，開拓銀髮產品市場。內蒙古興安盟的「銀發生活館」雖然整合了產品供應鏈，但對於一些價格高昂的進口樂齡科技設備，當地消費者或機構未必有能力一次性購買。香港「e賃務」平台的經驗正好可以借鑒。兩地可探索建立「跨境樂齡科技租賃機制」，由香港的平台提供優質產品，內蒙古的服務網點負責展示、物流和售後，讓當地長者可以像租賃汽車一樣，按月租用電動護理床、智能監測設備等。這種「以租代購」的模式，既能降低內蒙古養老服務的升級門檻，又能為香港企業帶來持續的現金流。

建立「蒙港樂齡科技合作示範點」

蒙港兩地在樂齡科技合作商大有可為，值得探索成為新經濟增長點的可行性。筆者建議，在短期内可以組織香港樂齡科技企業赴內蒙古考察，並在呼和浩特的養老服務示範中心設立「香港樂齡科技體驗專區」。同時，邀請內蒙古的養老機構運營者來港參加「樂齡科技博覽」，甚至在呼和浩特推出針對內蒙古市場的博覽專場，讓來賓親身體驗前沿產品，促成供需雙方的項目對接。

而在中長期，筆者建議於興安盟或烏蘭察布等養老需求迫切的盟市，選取一至兩個試點成立「港蒙銀髮科技應用示範基地」，將香港的扶抱機械人、遠程健康監測系統、認知訓練軟件等產品大規模應用於當地社區和院舍，並結合「e賃務」模式，探索跨境租賃的稅務和物流便利化安排。

作者陳司諾是內蒙古自治區政協委員；作者何子煜是內蒙古自治區呼和浩特市海外聯誼會名譽會長。



