黃冰芬｜以《生態環境法典》為綱　促大灣區綠色發展提速

來稿作者：黃冰芬



3月8日，《生態環境法典（草案）》在2026年全國兩會上正式提請審議。這是我國第二部以「法典」命名的法律，集碎片化的政策之大成，系統地整合成5編，1,242條款例，將污染防治、生態保護、綠色低碳轉型、「雙碳」目標，和法律責任及附則等一體納入法治軌道，標誌着我國以法治推進人與自然和諧共生的現代化邁入全新階段，也彰顯我國作為世界上最大的發展中國家，踐行「雙碳」承諾、推動全球生態治理的責任與魄力。



在習近平生態文明思想的科學指引下，國家始終堅守「綠水青山就是金山銀山」的重要理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，持續推動經濟社會發展全面綠色轉型。《生態環境法典》（下稱法典）為我國生態環境保護提供堅實的法治保障，助力如期實現碳達峰、碳中和的莊嚴承諾。

粵港澳大灣區作為國家高質量發展的重要引擎，也肩負着示範生態文明建設的重要使命。2023年5月發佈的《粵港澳大灣區建設2023年重點工作安排》，明確提出大灣區各地共建美麗灣區、探索「無廢」灣區建設。立足這一定位，落實法典精神，粵港澳也需推動生態環境治理體系升級，為全國生態文明建設發揮示範引領作用。結合法典審議背景，筆者提出兩點意見建議。

一、緊扣「發展循環經濟」要求，優化跨區域資源循環體系

法典第四篇第二章提出要「發展循環經濟」。當前，我國新能源乘用車市場滲透率已接近60%，首批電動汽車電池已進入規模化退役周期，預計2030年全國動力電池綜合利用量將突破100萬噸，循環利用需求極為迫切。近年來，香港新能源汽車發展勢頭迅猛，2025年新登記的私家車每10輛就有7輛為電動汽車，當中國產車佔比達35%，動力電池回收已成為粵港兩地共同面臨的重要課題。

法典第978條訂明，動力電池等產品生產者需建立廢舊產品回收體系。基於此，建議中央層面明確跨境回收系統專項指引，適度放寬動力電池在粵港之間的進出口管制，加強跨境電池回收的統籌協調與政策引導，打通跨區域回收堵點，推動粵港兩地在動力電池回收領域協同發力、共建共用。

進一步來說，大灣區各城市發展稟賦不同，部分城市具備處理都市固體廢物的空間資源和意願，有能力協助其他城市消化暫時無法自行處理的固體廢物，實現資源共享、優勢互補。然而，推動大灣區都市固體廢物循環利用方面，最大的堵點是香港屬於「境外」，在與大灣區其他城市打造綠色回收產業佈局時，需要中央協調都市固體廢物進出口清單。如此，才能發揮大灣區整體的協同優勢，助力發展綠色產業、循環再造產業，推動能源綠色低碳轉型，為「無廢灣區」建設築牢基礎。

二、落實「產品過度包裝治理」要求，力推環保包裝源頭減污

法典第972條至974條對過度包裝產品作出明確指引，契合當前網購盛行、包裝垃圾泛濫的現象，提出精準的治理需求，極具現實意義。筆者非常支持落實適度包裝要求，規範環保材質使用，尤其針對泡沫塑料等難以降解、嚴重破壞土壤與海洋環境的包裝材料，應加大管控力度。

當前，市場上仍有大量泡沫塑料包裝，尤其供港鮮活食品及快遞領域使用仍較普遍，需要政府、企業、行業協會等各方發力，持續鼓勵和推廣可循環使用的綠箱。從食品生產、加工企業到產品進出口全鏈條，規範標準和流程使用，可輔以溯源機制，實現食品產品的安全供應鏈、並能源頭降低包裝垃圾污染，形成綠色低碳的生產生活方式。

今次法典的審議與實施，在我國生態文明建設進程中具有里程碑意義。以此為綱，推動粵港澳大灣區形成法規銜接、產業協同、市場聯動的綠色合作新格局奠定法治保障，既能充分發揮大灣區示範引領作用，也能為香港在編制自身五年規劃提供重要參考，指引三地協同發力，攜手踐行綠色發展理念、守護美麗灣區、共建美麗中國。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。



