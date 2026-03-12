周伯展｜豐富、多元、積極、樂觀的《財政預算案2026》

來稿作者：周伯展醫生



《2026-27年度財政預算案》正式公布，筆者以「豐富、多元、積極、樂觀」八個字總結整體觀感。這是筆者細讀報告、審視數據與政策方向後的真實評價，預算案很好地平衡了基層和中產的利益和需求。但筆者也認為，預算案對一些值得關注的領域仍不夠深入或未曾觸及，包括精簡公務員編制、擴大中東及穆斯林市場、擴闊稅基等。



公共財政仍然穩健

投資未來策略清晰

在全球經濟環境仍充滿不確定性，香港要鞏固復甦基礎，並維持財政穩健，勢必會遇到不少挑戰。新一份預算案提出要持續投資未來，同時繼續強調要審慎理財，可看得出財政司司長陳茂波先生致力使香港在穩定與發展之間取得平衡。筆者特別認同一點，就是預算案中有相當多篇幅提及「十五五」規劃，方向清晰，定位明確。今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港需要積極融入國家發展大局，主動對接「十五五」規劃。這也是呼應了特首李家超先生早前提出，香港會首次制定香港的「五年規劃」。

財政數據方面，預算案指出政府的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目在計及發債所得後，亦提早恢復平衡，這是過去一年各界艱辛努力換來的成果，令人鼓舞。更重要是，筆者認為這些數字向社會傳遞一個重要訊息，即香港的公共財政仍然穩健，政府有能力在控制赤字的同時，繼續投資經濟與民生。正因為此，預算案才能在力所能及的範圍內，適度增加對市民和中小企的支援，例如寬減多個稅項，以及上調免稅額。對許多小市民來說，是期盼已久的「派糖」。

宜增公私醫療協作

指定中醫檢測標準

作為醫療界一員，筆者尤其關注預算案的醫療方面。筆者樂見醫療界部分建議獲預算案接納。預算案在「優化醫療服務」一節提出推進基層醫療，包括延長「長者醫療券獎賞先導計劃」兩年至2028年底，這更是一個得民心的德政。而進一步提升私營醫療的透明度後，希望能增加公私營醫療協作，相信會對紓緩公營醫療壓力會有更長遠幫助。

至於向中醫藥發展基金注資五億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。筆者對此全力支持，建議資源運用須具戰略性與前瞻性。香港現時有超過一萬名註冊中醫師，但僅承擔全港約一成醫療服務量，中醫的制度與培訓配套仍有很大的提升空間。筆者建議，政府應優先將資源投放在中醫師在現代輔助醫療方面的培訓，例如化驗、掃描、影像等檢查，並研究檢視相關法例，讓中醫師在合法合規合資格的前提下使用必要的診斷工具。不但有助提升診斷準確度，也能分擔公營醫療系統壓力。筆者亦建議資源可用於中藥檢測與認證標準的制定。中藥多為複方，品質控制與標準化工作複雜且成本高昂，但若香港不能建立具權威性的標準，將來或須依賴外地機構，既增加成本，也削弱市場主導權。

應檢視公務員人手

不能着眼短期節流

筆者全力支持新一份財政預算案，亦感謝司長的用心製作。但筆者認為，仍有一些領域是預算案對此不夠深入或未曾觸及，它們仍然需要政府持續關注。首先是公務員編制問題。預算案雖然指出，預計至2026年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。筆者認為，精簡不能只着眼短期節流，更要檢視人手與效率是否成正比。透過數碼化、流程重整與跨部門協作提升效率，才是真正可持續的方向。

免遣返聲請個案是其中一個對香港公共財政造成長期壓力的重要因素。截至去年3月，仍有超過1.45萬名免遣返聲請人基於不同理由留在香港，而政府在2025至26財政年度，處理免遣返聲請及相關工作的開支預算超過10億元。筆者已多年建議香港政府可考慮退出聯合國酷刑國際公約，立即全數遣返滯港的免遣返聲請人，以節省開支及善用資源。

建議研究徵收糖稅

引導公眾健康生活

筆者之前已多次提出建議要徵收糖稅，可惜在新一份預算案中仍未見接納。現實是香港稅基狹窄，長遠而言必須研究擴闊收入來源。糖稅不是徵收所有糖，而是可參考外地已有73個國家及地區，徵收糖份過高的飲品。糖稅不僅能增加財政收入，更可透過「寓禁於徵」方式，引導市民減少攝糖，改善健康。同時，酒精對健康的危害已有充分科學證據支持，若為刺激消費而減稅，未必符合整體公共利益。相反，筆者認為更應要適度調高烈酒稅，使其發揮健康導向功能，通過「寓禁於徵」的方式，引導公眾形成更健康的生活習慣。

資本市場是香港經濟發展重要一環，筆者曾建議政府可考慮放寬「借殼上市」，推動活化股市。政府近年收緊「借殼上市」的規定，確實提升了市場質素，但同時亦導致部分上市公司長期缺乏交易，變成了「殭屍股」。筆者認為，在維持監管原則與市場透明度的前提下，是否可以檢視相關規例，改善上市公司整體質素，帶動股市持續向好。

未有擴大中東市場

大力推廣方能成事

新一份預算案亦未有提及香港擴大中東及穆斯林市場。事實上，政府在過去數年已提出要積極推動「清真經濟」，此前筆者建議應主動推出更多政策，進一步加大力度開拓穆斯林旅遊和清真市場，加強兩地之間經貿往來，促進跨境金融活動，以進一步鞏固香港在國際穆斯林市場的競爭力與影響力，實現經濟多元發展的目標。近日中東爆發的戰爭，資金尋求安全地，香港絕對是一個好的選擇，政府更應加大力度去爭取推廣。

香港仍經歷着經濟轉型，但正如陳茂波司長所講，經歷不斷蛻變的香港經濟已校準方向、穩步發展。筆者期望政府持續與業界、專業團體及市民保持溝通，適時檢視成效，必要時作出調整，共同推動香港在國家發展大局中發揮更大作用，發揮好「一國兩制」的優勢，為中國式現代化作出更積極的貢獻。

