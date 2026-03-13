仲點論政｜推動教育數字化　全面對接十五五

來稿作者：劉仲恒醫生



國家「十五五」規劃自今年起實施，涵蓋至2030年。在筆者看來，其核心要點是「高水平科技自立自強」—— 其他四大要點，即引領新質生產力、構建現代化產業體系、推動經濟綠色轉型、保障國家安全，均需依賴這一核心，且唯有依靠科技自立自強方能實現，別無他徑。



眾所周知，香港需緊密配合國家「十五五」規劃。幸運的是，香港在科研領域頗具優勢，完全有能力在國家走向「高水平科技自立自強」的道路上貢獻力量。

首先，我們的科研優勢在於紮實的基礎研究能力、頂尖的國際化人才庫及世界百強大學資源。不久前公佈的2025年全球創新指數中，香港在知識技術產出、人力資本與研究領域表現優異。在特區政府全力「搶人才」政策推動下，眾多國際頂尖科研精英紛紛來港，政府亦持續以打造國際人才高地為目標。此外，香港擁有八所世界百強大學，在生物醫學、資訊科技、工程學等領域，已達到世界級研究水平。

香港取得現有科研成就殊為不易，要長期保持這一優勢更需持續发力。「搶人才」可解一時之需，但從長遠來看，必須深耕本地教育，培育更多未來科研「新血」，避免日後出現人才斷層、青黃不接的困境。特區政府在這方面規劃頗具遠見，去年初成立的數字教育策略發展督導委員會，全力推進本港中小學數字教育，不僅明確工作重點與政策方向，亦為推行策略提供了寶貴意見。與此同時，特首在《2025年施政報告》中，提出加大中小學數字教育推動力度，將實現香港教育數字化轉型列為核心目標。

教師是學生的楷模，推動本港教育數字化轉型，必先為教師提供專業持續培訓。教師對科技與人工智能的掌握程度參差不齊，因此政府提供統一專業培訓至為必要，目的是讓校長與教師通過系統化學習，正確、充分掌握人工智能發展趨勢，以及相關技術在教學中的應用方法。毋庸置疑，教師在教育數字化轉型中扮演核心角色，接受正確系統的培訓後，可大幅降低教學應用中的失誤。

當然，客觀設備支持亦不可或缺。因此，筆者呼籲各校校長制定學校預算時，優先將資源投入最適合AI教學改革的環節。換言之，為學校引入前沿創科技術、升級數字基礎設施、打造智能校園環境、構建 AI 教學平台等，均應列為優先事項。唯有把錢花在刀刃上，才能高效推進教育數字化轉型，切實助力香港對接國家「十五五」規劃。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



