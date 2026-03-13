來稿｜和平的砝碼——中國在解決伊朗危機中的關鍵角色

來稿作者：區漢宗



2026年3月，中東地區再一次站在了戰爭的懸崖邊緣。自2月28日美以聯軍對伊朗發動軍事打擊以來，戰火不僅未能平息，反而呈現出持續蔓延、風險外溢的嚴峻態勢。在這場本可避免的衝突中，國際社會目睹了聯合國安理會的失語、單邊軍事行動的肆虐以及全球能源市場的劇烈震盪。然而，在這場危機的陰霾之下，一個始終致力於和平的力量顯得格外突出——中國。從外交部長的密集電話外交，到中東問題特使的穿梭訪問，再到霍爾木茲海峽上「中國身份」所意外承載的和平象徵，一系列事態的發展正在印證一個判斷：在尋求解決伊朗戰爭的複雜方程式中，中國已經成為最重要的和平因素。



戰後全方位高強調外交穿梭

戰爭爆發的第一時間，國際社會聽到的不是選邊站隊的喧囂，而是來自北京的清醒聲音。從戰事爆發第一天起，中方就明確呼籲停火止戰，重回對話談判。這種立場並非空洞的外交辭令，而是迅速轉化為高強度、多層次的外交行動。

在短短十餘天內，中共中央政治局委員、外交部長王毅密集地與俄羅斯、伊朗、沙特、以色列、法國等十餘個國家的外長進行了超過11次通話。這種覆蓋了衝突當事方、周邊鄰國以及主要大國的全方位溝通，展現了中國作為安理會常任理事國所獨有的協調能力。與此同時，中國政府中東問題特使翟雋立即奔赴中東地區，在沙特、阿聯酋等國之間展開穿梭外交。當西方一些國家忙於輸送武器或發表煽動性言論時，中國派出的是和平的使者，帶去的不是火上澆油的武器，而是勸和促談的誠意。

這種外交行動的速度與溫度，源自於中國對是非曲直的清晰判斷。正如王毅外長所指出，美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，這明顯違反國際法。在強權政治似乎捲土重來的時刻，中國沒有選擇沉默，而是明確譴責無差別襲擊平民和非軍事目標的行為，堅定地站在了國際法和人道主義的一邊。這種基於原則而非私利的立場，使得中國在複雜的地區矛盾中贏得了各方的尊重與信任。

五項原則標本兼治中東藥方

面對盤根錯節的中東亂局，中國不僅展現勸和的決心，更貢獻促和的智慧。3月8日，王毅外長在全會「兩會」記者會上系統闡述了處理伊朗及中東問題的五項基本原則：尊重國家主權、不得濫用武力、堅持不干涉內政、政治解決熱點問題、大國要發揮建設性作用。

這五項原則具有極強的現實針對性。中東的歷史反復證明，迷信武力只會帶來更大的災難，「拳頭硬」並不等於「道理硬」。當前伊朗局勢的惡化，根源恰恰在於美以長期以來對地區國家內政的粗暴干涉和對國際規則的肆意踐踏。中國提出的這五項原則，實際上是在為中東問題「祛病除根」：既要立即止戰止血，更要防止危機反復發作。

更為可貴的是，中國的主張並非說教，而是源於自身成功的外交實踐。就在兩年前，正是在中國的斡旋下，沙特與伊朗在北京實現了歷史性的握手，恢復了外交關係。這一「北京和解」至今仍是中東外交的經典範例。面對當前伊朗與海灣國家之間的緊張，中國明確表示「沙伊和解難能可貴，是所有地區國家共同的戰略資產，值得倍加珍惜」。這一表態提醒着地區國家：戰爭並非唯一選項，和平對話的視窗依然敞開。

成功斡旋先例增強國家信譽

如果說外交斡旋是中國發揮作用的第一戰場，那麼在霍爾木茲海峽上演的奇觀，則從另一個維度揭示了中國影響力的深度。

隨着戰事升級，伊朗宣佈對霍爾木茲海峽實施「定向封鎖」，明確對敵對勢力船隻關閉水道。然而，一個引人注目的現象出現了：國際航運追蹤資料顯示，大量商船紛紛將船舶自動識別系統的目的地資訊更改為「中國船東」或「全員中國船員」，試圖以此獲得安全通行。這些商船似乎在用行動宣告：在炮火紛飛的海域，「中國身份」成為了最有效的護身符。

這一現象絕非偶然，伊朗之所以對「中國身份」的船隻大開綠燈，源於兩國堅實的政治互信與中國作為伊朗第一大經濟夥伴的戰略地位。今年是中國和伊朗建交55周年，也是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。兩國同為上海合作組織成員，在國際事務中保持着密切溝通。正是這種建立在相互尊重和平等互利基礎上的關係，使得伊朗能夠在戰火中依然確保中國船隻的通行權。

中國正為世界和平加註砝碼

這一細節具有深刻的象徵意義。當美方的護航承諾搖擺不定，當白宮新聞秘書不得不澄清「美國海軍目前沒有護送任何油輪」的尷尬時刻，中國憑藉長期積累的政治信譽，成為能在霍爾木茲海峽維持航運暢通的大國。這不僅是經濟影響力的體現，更是中國在全球安全治理中引領力的生動注腳。它向世界表明，在解決伊朗危機乃至更廣泛的中東問題上，中國不僅是不可或缺的對話夥伴，更是能夠提供實際安全保障的可靠力量。

伊朗戰爭如果持續升級，對中東、對世界都將是災難。中國在這場危機中所展現的，是一個負責任大國應有的擔當：為和平奔走的步伐不會停，捍衛公平正義的聲音不會止。

停火止戰刻不容緩，斡旋希望不容放棄。中國之所以能成為解決伊朗戰爭的最重要因素，根本原因在於中國始終是和平的力量、公正的力量。與美國動輒「極限施壓」、火上澆油的做法不同，中國堅持標本兼治，既呼籲立即停火，更致力於通過踐行「全球安全倡議」，幫助中東國家找到長治久安的根本出路。與某些國家奉行雙重標準、挑撥離間的伎倆不同，中國堅持不干涉內政、尊重各國主權，贏得了地區國家的普遍歡迎。

正如王毅外長所呼籲：「還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。」這不僅是中國的美好願景，更是中國正在付諸實踐的行動綱領。在解決伊朗戰爭這場艱難的鬥爭中，中國正以其獨特的外交智慧、堅定的原則立場和實實在在的影響力，為世界和平增加一塊至關重要的砝碼。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



