醫善同行｜人工角膜屢見新猷　創傷較小復原更快

醫善同行｜黃澤銘醫生

筆者在兩星期前的《波士頓人工角膜移植手術 為嚴重角膜病者帶回光明》中，分享由「現代角膜科學之父」Claes Dohlman教授研發的波士頓人工角膜，如何幫助嚴重角膜疾病患者重見理想世界。今次，筆者介紹另一種嶄新的人工角膜技術 —— KeraKlear人工角膜，讓讀者及角膜病人了解治療新趨勢，以對醫學技術抱有希望。



KeraKlear人工角膜由美國眼科醫生Yichieh Shiuey設計。Shiuey醫生曾在1990年代於美國哈佛大學及波士頓麻省眼耳醫院，跟隨Claes Dohlman教授學習。他在數年前成功研發KeraKlear人工角膜，最近開始引入香港。

眼角膜一共分五層。傳統角膜移植分為「穿透式全層移植」（置換整片一共五層的眼角膜）和「板層移植」（只置換受損的角膜層）。筆者在《波士頓人工角膜移植手術 為嚴重角膜病者帶回光明》一文中介紹過的波士頓人工角膜（Boston Keratoprosthesis），相近於「穿透式全層移植」，透過類似領扣的設計，將一塊清晰的光學柱鏡固定於捐贈者角膜中央，再移植到患者眼上，以重建視軸。因中央視軸改由透明柱鏡代替，亦解決了因排斥或舊病復發所引致角膜再度模糊的情況，改善傳統眼角膜移植手術不足。

而KeraKlear人工角膜手術的設計理念，則接近「板層移植」，將一個極薄的人工角膜前板，植入病人的角膜層間，只取代混濁的前部組織，保留病人自己健康的角膜內皮層。

相較傳統方法，KeraKlear的主要優勢是安全程度大幅提高。因為特製的角膜前板可以折疊放進角膜層，因此所造成的傷口較小，有時甚至可以無需縫針；亦由於傷口小，病人手術後傷口和視力恢復更快。此外，該手術無需打開眼睛的前房，從而最大限度地降低了青光眼、視網膜脫落和眼內炎的風險。

然而，KeraKlear也有其限制——介面混濁。和傳統的板層角膜移植一樣，由於植入的人工角膜前板和病人自身的角膜組織之間有一個接合介面，這個介面有可能隨着時間而出現細胞增生或混濁，影響視力清晰度。此外，這個手術與波士頓人工角膜手術一樣，術後不能以傳統方法量度眼壓，後續需要更多研究了解青光眼對不同病人的發作風險是否一致地低。

不過，Shiuey醫生設計的KeraKlear人工角膜，可說是傳承了師父Dohlman教授的創新精神，同時又開闢了另一條路。它並非要完全取代波士頓人工角膜，而是提供另一種選擇，讓角膜移植手術選擇更全面，讓醫生和病人，特別是那些更適合保留部份自身角膜組織的患者，有更多的治療機會。

筆者最近在Shiuey醫生的指導下，完成了KeraKlear的模擬手術訓練，親身感受和學習了這項嶄新的技術。隨着各種新技術的出現和普及，預期未來將會有更多的角膜病患者，能夠迎來屬於他們的光明。

作者黃澤銘是「醫善同行」醫學顧問、眼科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」本身是本地註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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