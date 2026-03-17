尹瑞麟｜外圍風雲變幻　預算案「風險管理」反向而行？

來稿作者：尹瑞麟



國際外圍地緣政治風雲變幻，內地經濟放緩，造好香港公共財政「風險管理」，應是《2026-27年度財政預算案》主題，但結果看來卻是反向而行。這包括以較「靜態」地看待外匯基金在支持港元隱定性方面，其功能和實力會否被沖淡的風險；以及在大舉投資各種基建設施和創新科技時，未及考慮「合理回報」，輕待嚴守財政紀律的風險。



北都方案未提「收支成本收益表」

今年的財政預箅案，除了延續過去數年大舉發債的勢頭，並提出從去年外匯基金收益中，在未來兩個財政年度，每年「轉撥」750億元至基本工程儲備基金，共1,500億元，以支持北都及其他基建項目。但在方案提出的同時，特區政府尚未提出過一份單一、整體的「收支成本收益表」（即類似企業的損益表），以作諮詢和提高市民和社會的信心。

政府就社會各界多次要求政府交代具體的財政細則時，政府的回應是將會按項目進度分階段向立法會申請撥款，以及會就具體的工程（如北環線、古洞北/粉嶺北新發展區、洪水橋/廈村發展區等）分別計算造價。發展局表示，北都橫跨20年，由於涉及土地補償、基建、市場波動等變數，難以在現階段提供一個確切的「總成本」數字。

令市民感到擔憂的理由是反觀特區政府近年以各種形式參與的基本建設投資，從往績和回報看來，有待改進，例子包括港珠澳跨海大橋、啟德郵輪碼頭、中港高鐵、西九文化區、數碼港，以及投資規模相等於當箅財政儲備的「明日大嶼」等。猶記得，特區政府在推動「明日大嶼」時，提出的成本估算總造價為6,240億港元，主要分為兩大部分，即交椅洲人工島、欣澳、龍鼓灘填海及屯門沿海發展，約3,510億港元；戰略性交通基建（連接人工島至港島、北大嶼山及屯門的公路和鐵路），約2,730億港元。賣地收益回報方面，最初估算為9,740億至1.14萬億港元。數字在2022年更新時，考慮到「市場環境變化」，賣地收益估算下調至約7,500億港元。

試想，如果當年明日大嶼「毅然上馬」，今天特區的公共財政會是怎樣的光景？此外，在當前闕如的那怕只是粗略數據的情況下，將外匯基金和大規模發債所得投向「北部都會區」發展，對特區公共財政和金融穩健來說是否是另一場「豪賭」？

外匯基金支持港元實力或被沖淡

聯繫匯率制度下，發鈔銀行每發行一次新的法定港元，都需要在金管局存入同等數額的外匯，這是特區政府用以解說港元自由兌換實力的理據。在現行銀行制度上，這些新的法定港元更是作為「基礎貨帀」，通過銀行的信貸效應，創造的港元得以倍數增加，這種以信心而非等值外匯為基礎的乘數效應，承托香港的股市、樓市和消費市場。

過去數年，香港股票總市值與外匯儲備的比率顯示，相關數字連年上升：9.3（2023），10.8（2024），11.7（2025），特別是今年首兩個月，比率更升至14.6。誠然，比率的上升可能與新增上市公司數目和股票市場暢旺有關，而作為分母的外匯基金未及同步增加；但如果股市暢旺，外來資金增加，難道不是反過來增加了作為分母的本地貨幣基礎的外匯成份？還有，上述比率，未計入如果樓市同步受到極端地緣政治因素影響，與股市同步下滑那怕只是10%、20%，業主和投資者將急售樓宇所得轉為美元時，會否突破聯匯的防波堤？

「聚焦式」或「大包圍」式創新科技投資策略

《2024年施政報告》中，特首李家超首度提出制訂「香港新型工業中長期發展方案」；2025年初，財政司陳茂波在《財政預算案》中，表示政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。在今年剛公布的《財政預算案》中，財政司表示「我們正就香港新型工業中長期發展進行研究，目標是加速推進香港新型工業化，發展新質生產力，融入國家新型工業化整體佈局，為經濟注入新動能」。但對於報告會在什麼時候完成，期間會否有中期報告，尚未見政府公布。

值得指出，對研究報告的期待是有着多重深層考量。首先，必须承認，相對於日本、南韓、中國大陸和新加坡，就新興產業和創科產業規劃並非特區政府強項，因此，特區政府這份報告是其治理哲學和方針的一次「範式轉移」，關係到香港未來發展。第二，按施政程序而言，政府是否應先確立被認為具發展潛力的產業和科技，並以此作為資源投放的指引，這關系到公帑的運用。

去年預算案中，政府建議增設人工智能（AI）研發院，生命健康研發院、以及与生物科技相关的「真實世界研究及應用中心」。今年的預算案表示會加強AI賦能產業的研發，焦點集中於AI驅動的機械人技術。此外，會預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心；以及積極推進生命健康科技的上中下游協同發展，及向「中醫藥發展基金」注資5億元，就策略性主題進行研究、培訓及國際推廣。預算案中涉及的政府注資科技領域還包括第三代半導體芯片的試產，低空經濟，6G 的未來應用，自動駕駛無人化，新材料研發，量子科技等。1970、1980年代時，港台的電子業處於同步，在政府的推動下，台灣的半導體生產技術冠絕全球，台灣當年的戰略定位和眼光，對於今天香港走的應是「聚焦」或「大包圍」式策略，應有所啟發。

持續觀察港投公司和宏觀「風險管理」

2022年，特區政府在將存放於外匯基金，由金管局代管的620億元，注入特區政府全資擁有的香港投資管理有限公司（簡稱「港投公司」）。港投公司成立目的是通過策略性投資，「推動香港產業發展和增強長遠競爭力」。今年的預算案中，財政司進一步表示：「考慮到港投公司620億元的起始資金已大致分配，我們會適時注資，進一步推動創科發展和產業集聚」。但按港投公司於2025年12月發表的2024年財務報表「摘要」顯示，該公司2024年投資產總額640億港元，營運利潤22.5億港元，即總資產報酬率僅3.5％。誠然，港投公司成立只是三年，不少市民認為還需給予這「耐心資產」較多觀察時間。

香港和全球今天面對的是「百年巨變」，宏觀風險管理的起步點是對有可能出現的「最壞」和「最糟」情況，做出估量和草擬應策。今年3月的全國「兩會」期間，分管香港事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薜祥在在參加港澳代表團審議時，罕有地兩度針對香港的金融發展提出了關於「金融安全」的重點提醒，強調要防范潛在風險。丁薜祥說的可能是除了是金融科技新產品或虛擬資產等高風險領域外，又是否另有所指？

作者尹瑞麟退休前長期供職國際政府府組織、國際會計師事務所。



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