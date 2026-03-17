筆凱．傑語｜香港經濟破局之路五：人才高地建設的短板

筆凱．傑語｜郭凱傑

在《香港經濟破局之路四：引進市場活水，澆灌創科土壤》一文中，筆者探討了撬動社會資本支持天使投資和風險投資的策略，強調改革投資模式以補齊初創資金缺口。本文將延續系列，聚焦經濟轉型的另一痛點：香港在人才住房、子女教育、醫療和職業發展等方面的短板，及對外地科技人才來港發展的制約。



搶人才有亮點有隱憂

根據國際管理發展學院《2025年世界人才排名》，香港位居全球第4、亞洲第1；無論是吸引力、就緒度和投資及發展三項指標均錄得連續上升，STEM畢業生佔比更是全球首位，反映了港府近年極力推動教育變革下的成果。截至去年年底，各類人才計劃累計申請逾58萬宗、批出近40萬宗、來港人才及受養人分別逾26萬及24萬人，換而言之佔總人口比例已將近10%。這彰顯了香港科研環境和國際定位的吸引力。

然而，亮麗的數字卻掩蓋了隱憂：引進雖多，但首批高才通計劃的續簽率僅高於一半；高端人才因種種因素未能貢獻實體產業，暴露了「搶人」後留才機制的薄弱環節。正如全國兩會剛剛通過的「十五五」規劃綱要所強調，香港需鞏固國際金融、航運、貿易及創新科技「四中心」地位，並打造「國際高端人才集聚高地」。這不僅是國家對香港的期許，更是實現創新科技中心發展的根本——若無源源不絕的人才供給，又談何「四中心」？

住房安居仍未成規範

對於外來人才而言，香港無論是住房、教育還是醫療都關卡重重。香港房價持續高企，人均居住面積僅170方呎，比新加坡約270方呎、廣東省約320方呎低；對於中等收入但携家庭的科技中堅分子而言顧慮重重，融入並不容易。

香港在人才公寓方面始終未能形成規模，如科學園內的創新斗室雖提供租金優惠，但規模非常有限。子女教育同樣是一大難關：香港教育水平雖說享譽國際，但頂尖學校的學位爭奪激烈；在外來人才子女需求殷切之下，借殼辦學亂象頻發。醫療保障方面，香港公營醫療的質素固然一流，但輪候較為冗長：非急症的檢查動輒可超過兩年。隨着今年部分項目收費上調，人才醫療或需轉投私家系統，生活成本進一步提升。

職業發展環境有局限

相對生活上的挑戰，職業發展空間狹隘更為重要。香港產業結構多年來依賴房地產和金融，本地畢業生的文化更傾向本科畢業直接投身醫生、律師和銀行家等高薪職業。

近年內地科技巨頭如華為動輒以年薪超過100萬人民幣招聘工程博士新生從事研發工作，但在香港自然找不到所需的高端人才，相關崗位難以在港進行招聘；長此以往，本地人才難以匹配創科產業需求，而內地生雖湧入香港大學學習STEM專業，畢業後卻因就業機會匱乏而回流，這形成惡性循環，削弱集群效應。

主動強化全鏈條保障

要破解短板，政府須主動出擊，築全鏈條體系；一方面務實生活保障，另一方面優化職業路徑，讓科技人才安心留港。生活保障應從住房、教育、醫療切入，包括加速北部都會區的人才公寓建設，售租給留港滿年期的科研崗位人才；子女教育則獨立於本地學額前提下擴大外來子女配額，減少不確定性。醫療方面，則可推動跨境醫療券上多下功夫，簡化醫療記錄跨境，降低生活門檻，提升家庭吸引力。

此外，更可針對AI、生物科技等領域制定稅務優惠、居住補貼等「度身訂做套餐」。為擴大人才生態圈，須雙管齊下，一方面超越網上宣傳、借鏡新加坡等地組成海外招聘「獵頭」團隊鎖定目標研究學者及企業研發人才，主動出擊；另一方面透過組合政策給予企業充分信心，能在港找到足夠所需人才，從而大展拳腳。

規模效應對於本地人才而言非常重要。有了足夠規模的創科人才生態圈，才會有足夠的企業招募畢業生崗位；由此引才、留才，創造高薪職位，鞏固大灣區創新樞紐，推動新質生產力發展，助力建設「國際高端人才集聚高地」。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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