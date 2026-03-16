來稿｜香港青年不能做「十五五」的旁觀者

來稿作者：徐小龍博士



全國「兩會」閉幕後，國家未來發展方向更見清晰，香港如何在新一輪規劃中找準定位，亦成為社會關注焦點。行政長官李家超早前指出，對接國家「十五五」規劃的首份「香港五年規劃」將影響深遠，會勾劃香港未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟和民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。特區政府亦正全速推進相關工作，爭取於今年內完成。



這不只是施政安排上的新進展，更意味香港正以更主動的姿態對接國家發展戰略，重新思考未來方向。對香港而言，這是發展定位的再出發；對青年而言，這更是一道不能錯過的時代命題。

青年不能再做時代旁觀者

過去不少人談及國家五年規劃，總覺得那是宏觀部署，與個人前途距離甚遠。然而，隨着國家高質量發展不斷推進，香港的角色早已不能停留在過去單純的「超級聯繫人」。今天的香港，必須在創新科技、綠色金融、高端專業服務等領域發揮更大作用，成為真正的「超級增值人」。在這個過程中，青年若只站在場外觀望，不但會錯失個人發展機遇，也可能錯過與香港共同成長、共同轉型的重要時刻。

說到底，青年要把握「十五五」機遇，不能停留於口號，而必須落到具體行動。對香港青年而言，最直接、最現實、也最值得把握的平台，就是粵港澳大灣區。這不僅是國家重大發展戰略，也是香港青年最容易接觸、最能親身體會的廣闊舞台。與其隔岸觀望，不如親身走進去；與其停留在想像，不如主動參與。

大灣區是最現實的切入點

近年特區政府持續推出措施，為青年鋪路搭橋。勞工處舉辦「大灣區青年就業計劃」招聘會，邀請多間在香港及大灣區內地城市有業務的企業參與，提供創科、設計、會計、市場推廣等不同職位。這些安排的價值，不只是多了幾個職位選擇，更重要的是讓青年可以直接掌握灣區市場需要，了解行業趨勢，及早部署自己的發展方向。機會從來不會等人，平台既已搭好，青年就更應主動踏前一步。

除了就業，實習更是青年走近大灣區的重要起點。民政及青年事務局近年透過資助計劃，支持香港青年到內地交流及實習。其中，「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」讓青年進入灣區不同企業和機構，在真實職場中接觸產業發展、城市節奏和市場運作。這種親身體驗，往往比任何講座或宣傳都更直接、更深刻。只有真正走入當地工作環境，青年才會明白，灣區不是一個抽象概念，而是一個可以承載理想、鍛煉能力、開拓前途的真實空間。

從就業到創業走出發展路

更重要的是，這些經歷能為青年帶來實實在在的改變。第一，是提升競爭力。今日職場愈來愈重視跨地域視野、實務能力和環境適應力，曾在大灣區實習或工作，無疑會為履歷增添分量。第二，是打破距離感。很多青年不是沒有意願，而是因為不熟悉而猶豫不前；一旦踏出第一步，真正接觸當地企業與市場，許多疑慮自然會減少，對未來方向也會更清楚。

至於創業，大灣區同樣蘊藏巨大空間。區內市場龐大，產業鏈完整，應用場景豐富，對有志投身創科和現代服務業的青年而言，這是一片值得開拓的新天地。當然，創業從來不易，但正因如此，更需要先透過實習和就業累積經驗、建立人脈、掌握市場，再尋找合適時機起步。由此可見，實習、就業、創業並不是零散選項，而是一條由淺入深、由觀察走向實踐的成長路徑。

今天的香港，正站在新一輪發展的門檻前；今天的香港青年，也正站在人生與時代交匯的路口。國家「十五五」規劃即將展開，香港首份五年發展藍圖亦正在編制，這不只是政府的工作，更關乎整個社會如何面向未來。青年若只滿足於旁觀，再大的機遇也只會與自己擦身而過；唯有主動走進大局、走入灣區、走向實踐，才能把時代機遇真正轉化為自身前途。

香港的未來，從來不是等出來的，而是拼出來的；青年的位置，也不是看出來的，而是走出來的。面對「十五五」帶來的新局面，香港青年更應順勢而上、主動作為，從旁觀者變成參與者，從追趕者變成開拓者，與香港一道在國家發展大局中開創更廣闊的明天。

作者徐小龍博士（國際房地產及建築）是註冊專業測量師，「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」召集人，曾任青年發展委員會委員。



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