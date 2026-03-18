園遊．杏林｜葵涌醫院完成重建　醫患攜手邁進新里程

園遊．杏林｜鄭蓋民醫生

途經荔景一帶，矗立在綠樹之中的多層建築物份外引人注目。這數座採用簡約現代設計、以綠色為主調的大樓，正是成立四十五載、經重建後的葵涌醫院。新院整合精神科住院、門診及日間醫療等服務，透過全新的空間規劃，配合現代化精神科護理服務模式，成為病人重拾生活步伐、逐步融入社區的重要中轉站。



新葵涌醫院將分階段投入服務

葵涌醫院自1981年投入服務以來，一直肩負為葵涌、青衣、荃灣、北大嶼山以及旺角、深水埗和黃大仙等地區的病人提供精神科專科服務的使命，並見證社會大眾對精神健康的關注度逐漸增加。

隨着精神科治療及管理概念的演變，葵涌醫院的精神健康服務模式亦由昔日以監護病人為主，轉變為強調及早識別、加強與跨專業協作，以復元與社區支援為主要導向的整全服務模式，並以打造一個「治療村」為願景展開重建計劃。

現時第二期重建工程已進入最後階段，新大樓將會分階段投入服務。新院會沿用現行的「全人護理」模式，並加強以社區為本的精神科護理服務，減少可避免的住院需要。新院設有主座大樓和兒童及青少年座，將提供1,000張精神科病床，透過寬敞的病房空間設計、在院內環境融入綠化元素及增設休憩設施等，為病人提供限制較少且較舒適的家居式治療環境。這有如模擬真實生活，協助病人循序漸進地邁向有條理且個人化的治療和復康護理，最終順利融入社區。

整合精神科服務提升團隊協作

此外，重建後的葵涌醫院亦進一步整合不同精神科服務。原本分散在多處的精神科專科門診服務，包括西九龍精神科中心、葵涌老齡精神科門診部暨照顧者支援中心、葵涌兒童及青少年精神科中心、油麻地兒童及青少年精神健康服務將分階段遷移至新院大樓，以提升臨床專科和跨專業團隊的協作，從而更有效支援病人的復元需要。

每位病人的復元歷程均是獨一無二的。更重要的是，在這條復元路上一直有我們陪伴在側。葵涌醫院即將迎來嶄新面貌，成為九龍西醫院聯網內重要的精神科服務樞紐，這不只是醫院的重要發展，更標誌着精神科服務的新里程。我們期盼未來繼續與病人和復元人士攜手，邁進同行新里程！

作者鄭蓋民醫生是葵涌醫院行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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