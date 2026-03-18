劉國勳｜北都專屬法例穩健務實　為投資消除不確定因素

來稿作者：劉國勳



政府公布北部都會區專屬法例，我認為這是一個穩健務實的做法，為投資者消除不確定因素，並有助提速北都發展。專屬法例是一套制度工具，最大優點是兼顧現行政度的穩建，同時為北都創造靈活、具彈性空間，令投資者和產業落地者更有信心。透過框架式授權立法，政府可以用附屬法例逐步增加和完善，快速調整技術性細節，避免漫長修例程序，節省時間和成本。



今次立法並不涉及財務安排，主要因應規劃、基建和跨境協作的需要提供便利，走出重要的第一步。專屬法例並非「鉅細無遺」的規定，而是先定下主題框架，留有彈性空間。這樣做的好處是可以隨着北都發展的需要，透過附屬法例逐步補充，既穩健又具適應性。相關措施並非憑空創造，而是基於現有政策和法例的優化與補充，很多工具本身已存在，只是透過擴大適用範圍或延長使用時間，令投資者和產業能減少不確定性，這正是「拆牆鬆綁」的務實做法。

以規劃為例，今次專屬法例容許在指定區域內，部分程序可由《城規條例》第16條處理，而不必依循第12A條的漫長程序。第16條屬於現行制度已有的工具，但過去多屬臨時性安排，今次則延長適用時間，範圍更廣，務求更具穩定性。相比第12A條動輒以年計，第16條的審批程序一般可縮短至最快兩個月，並且還有第17條上訴機制，對投資者和產業落地者而言，能大幅減少時間成本，這種「時間效益」正是吸引投資者的重要因素。

在建築方面，我一直倡議放寬相關審批限制，讓建造業界更容易採用新材料和新技術。欣見政府透過專屬法例，賦予屋宇署署長更大決策權，容許署長以「質素為本」作判斷，決定引入建築技術和物料，而不必再受制於現行法例要求必須證明「特殊情況」才能豁免。這正是延續並系統化既有豁免安排，令發展更具靈活性，有助縮短施工時間，推動建造業創新。

對於專屬法例簡化建築噪音許可證安排，我表示支持。現行噪音管制政策的原意是避免擾民，而北都部分新發展區域並無民居。今次做法是以「目標為本」，只要工程不超過既定噪音標準，便毋須再受繁複程序限制，避免干預施工細節安排。這將有助加快鐵路及主要基建項目推展，令北都做到真正基建先行，提升整體發展速度。

專屬法例的彈性正好能應對產業轉變。透過附屬法例，可以快速調整技術性細節，配合新產業落地需要，避免漫長修例程序，提升效率。在時間上，能縮短審批和落地周期；在成本上，能減少行政和合規成本。這些都是投資者和產業最關心的因素，對加速北都發展有實質幫助。尤其是新興產業往往難以用傳統商業或工業用途界定，若每次都需重新申請改劃土地用途，將大大拖慢發展進度。今次做法正好配合現代產業多元發展的需要。

我認為專屬法例是穩健的第一步，為北都建立制度框架。日後需要持續檢視市場反應，適時調整附屬法例，保持靈活性。至於成效衡量，法例本身是制度基礎，真正的績效指標應該放在執行層面，例如產業園公司或專責機構，去量化規劃落地速度、基建推進情況、跨境協作成效。法例提供工具，執行交付成果，再加上招商引資的優惠政策，整體互相配合，才能真正推動北都發展。

作者劉國勳是北部都會區諮詢委員會委員，城市規劃師，特許測量師。



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