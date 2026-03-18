來稿｜「少子化」下的必由之路：合併學校乃升級契機

來稿作者：裘言真



社會「少子化」浪潮席捲全球先進經濟體，香港亦不能倖免。根據政府統計處2023年的推算，未來十年（2026至2035年）本港的小一適齡人口將由47,000名銳減至38,300名，呈結構性下降。面對這股不可逆轉的人口趨勢，教育局近日公布2026/27學年15間小學獲派「0班」小一的消息。在一片學校停辦的憂慮聲中，筆者認為市民有必要冷靜思考：當學生人數銳減時，如何彌補對學生群育發展的損害？是否每間學校都應該不計成本地「撐」下去？還是說，這是一個重新審視公共資源運用原則的契機，提供一個真正有利莘莘學子學習和成長的教育環境？

學生人數過少 不利學生成長

根據教育局現行做法，如學校在「小一入學統籌辦法」下獲派學生人數少於16人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，涉事相關學校不會獲批開辦資助小一班級（即「獲派0班小一」）。教育局已成立由教育局副秘書長李碧茜擔任主席的「支援公營學校持續發展專責小組」，協助獲派0班學校暢順過渡，將對學生的影響減至最低。

對學生而言，學校不單是學習課本知識的地方，更是透過群體生活，建立社交技巧、培養待人接物態度的重要場所。正如李碧茜指出，適當的學生人數和班級數目，有利營造合適的教學環境和群體學習機會，培養學生待人處事、互相尊重的價值觀。若校園內同齡玩伴寥寥可數，他們如何能透過與同儕的互動和磨合，學會解決衝突、建立友誼、培養團隊精神？「微型學校」實際上是剝奪了孩子寶貴的群育機會，對其全人發展構成障礙。教育的核心是「學生」，而非「學校」，社會應看重的是「學生」的未來，而不是「學校」的過去。

教育局推支援政策 協助合併學校營運

為了應對小一適齡人口下降的問題，教育局於2025學年3月向全港資助小學公布「小學規劃未來路向優化方案」，積極推動資助小學的辦學團體及學校，考慮與其他屬於相同或不同辦學團體的學校合併，加強協同效應，提升「學」與「教」質素。為促成學校合併計劃順利落實及平穩過渡，教育局為合併後繼續營辦小一的學校提供100萬元的額外津貼，並容許相關學校在合併開始後三個學年內保留額外教師人手。

教育局近日亦進一步優化「與其他學校合併」方案所提供的便利措施，讓合併後繼續營辦小一的學校，在合併開始後首三個學年內，如首次未能在小一派位獲批開辦資助的小一班級，可獲豁免申請方案一次，並可無條件再參加下一年度的小一派位。教育局成立的「支援公營學校持續發展專責小組」更儼如「星級顧問團」，成員包括資深校長、持份者代表及局方人員，將全力協助學校規劃未來路向，邁向「合併升級」的目標。

筆者認為，局方的新思維確實能夠更好地處理學界面對的「老問題」。不管從哪一個角度看，進一步優化的「與其他學校合併」方案都極具前瞻性，它能給予新合併學校一段寶貴的「蜜月期」，讓管理層和教師團隊能夠專注於教學規劃和內部融合，穩固學校的根基，而非即時憂慮下一年的收生數字。這正是以學生福祉為依歸，務實地協助學校平穩過渡的具體體現，務求達到「一加一大於二」的成果。

推動學校合併，是一次積極的「資源優化」，透過合併，兩所學校可以整合資源，結合彼此的強項，為學生提供更寬廣而均衡的課程和更豐富的學習經歷。以官立學校的成功經驗為例，無論是龍翔官立中學與九龍工業學校的合併，還是北角官立小學（雲景道）與北角官立小學的合併，最終都成功結合了兩校所長，為學生提供了更穩定的教學環境。這種整合能夠確保合併後的學校擁有完整的班級結構，讓學生在一個有足夠同儕互動的環境中健康成長。

公共資源絕非無限 教育資源須合理運用

在適齡學童人口出現結構性下跌的情況下，推動學校合併這項「軟著陸」政策，對學界的影響和震盪肯定是最小的；平穩有序地減少剩餘學額，亦是是對全港納稅人負責任的體現。香港學校的營運成本極高，以小學為例，一所資助小學每年的營運成本最少需要2,000萬元，校舍保養、水電開支、教師薪酬、教學器材，全都涉及公共資源。任由「獲派0班小一」的小學勉強營運，最終全校隨時僅得約100名學生，教學的人均成本急劇飆升，明顯不合乎成本效益，亦非運用公共資源的合理方式。

以學生福祉為依歸 提供穩定教學環境

學齡人口結構性下降，對香港教育體系而言，既是挑戰，也是轉型升級的契機。與其被動地看着一間間學校因收生不足而萎縮，不如主動出擊，透過合併整合資源，打造更具效能、更能促進學生全人發展的教學環境。教育局必須堅持「軟著陸」的方針，以果敢的決策和充分的支援，引導社會告別對「微型學校」的迷戀，走向更高質量的發展道路。教育，始終是以學生的福祉為依歸，最終目標不是保住任何一間學校的「招牌」，而是為每一位香港莘莘學子，提供一個真正有利於他們成長和學習的未來。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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