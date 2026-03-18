來稿｜香港深創青年看北都附屬法例

來稿作者：高松傑



隨着全國兩會閉幕，國家「十五五」規劃首次明確提出加快北部都會區建設，標誌着香港北都發展正式納入國家戰略布局，成為特區必須全力推進的國家級任務。為主動對接國家發展大局，筆者留意到香港特區政府以制度創新推動發展提速，發展局將於下周二（3月24日）前往立法會發展事務委員會，就北都專屬法例作出專題簡介，並已提交相關文件供議員參閱。



這項專屬立法，是特區政府為北都「拆牆鬆綁」的核心舉措，旨在透過簡化法定程序、優化運作機制，配合產業政策與行政措施全速推進建設。筆者希望以青年的視角，剖析立法背景、架構、內容與監督機制，讓社會各界掌握政策完整脈絡。

一、立法緣起：回應國家戰略，突破發展瓶頸

北部都會區作為香港未來發展的新引擎，肩負創科產業集聚、土地供應增加、跨境深度融合的多重使命。隨着建設進入實質推進階段，現行規劃、建築、收地及跨境管理制度，已難以匹配國家級戰略的節奏與要求。

無論是洪水橋產業用地彈性調整、粉嶺北片區發展優化，還是河套、新田科技城等核心區塊的產業落地，均需要更靈活、更高效的制度支撐。為此，政府制定專屬法例，與招商引資政策、加快私人項目審批等行政措施形成「三頭馬車」，全方位為北都發展清障提速。

二、立法架構：主附相輔相成，把關嚴謹有序

北都專屬法例採用主體法例訂立框架、附屬法例規管細則的雙層架構，既避免條文繁瑣，亦確保權力清晰、程序穩健。主體法例將訂明整體方向、適用範圍及六大授權範疇，並授權行政長官會同行政會議按實際需要制定附屬法例，立法會全程負責審批把關。

港府計劃於今年中向立法會提交主體法例草案，同時一併呈上已成熟的附屬法例草稿，讓議員可同步審視、全面審議。待主體法例預計於年底通過後，再按「先訂立、後審議」程序提交附屬法例，並預留不少於法定規定的49日審議期，確保議員有充足時間詳細研究，杜絕倉促審議。

相較傳統立法動輒數月的審議周期，筆者認為有關安排既能提升效率，亦充分尊重立法會監督職能，實現提速與把關兼顧。

三、立法核心價值：彈性、效率與產業動能

專屬法例的制定，主要回應北都發展的三大現實需要：一是土地規劃需具彈性，以應對市場與產業變化；二是工程審批需更高效，以配合實質建設節奏；三是跨境要素流動需更暢順，以充分發揮背靠內地的獨特優勢，吸引企業落戶發展。

法例的適用範圍嚴限於北部都會區，現階段並無計劃擴展至其他區域，確保制度專用、目標明確。

四、六大附屬法例範疇：精準鬆綁，兼顧發展與保障

專屬法例列明六大授權範疇，全部經跨部門磋商確定，並非無限擴權，基本涵蓋北都發展所需的特別安排，各項優化均堅守保障生態、公眾參與及安全標準的底線。

（一）簡化城規程序

針對北都非保育地帶，調整土地用途或發展參數可透過規劃許可申請處理，無需啟動較長時間的改劃圖則程序，大幅縮短審批時限。有關安排不適用於自然保育區、郊野公園等生態敏感地帶，城規會審批把關與公眾參與機制維持不變。同時延長臨時用途上限至七年，提升企業投資意願與規劃彈性。

（二）加快收地補償支付

優化補償發放流程，加快款項結算，減少政府利息支出，讓公共資源更集中運用於北都實質建設項目。

（三）便利創新建築技術應用

放寬《建築物條例》變通與豁免申請門檻，無須特殊情況亦可提出申請，鼓勵引入新工藝、新材料及新技術，屋宇署繼續負責審批把關，確保建築安全標準不降低。

（四）簡化建築噪音許可程序

針對產業主導區及主要運輸基建項目，簡化許可申請要求，改以實際環境狀況訂立噪音緩解措施，並延長許可證有效期至一年，減少重複申請。有關安排仍須符合環境管制標準，兼顧發展與社區環境。

（五）便利跨境要素流動

優化北都內指定區域的人員、數據、物資及資金流動，以河套合作區為先行先試，以白名單模式便利跨河人員流動，其餘要素流動安排會按產業需要與內地相關單位商議後，逐步訂立專屬規則。

（六）預留法定機構設立基礎

為未雨綢繆，法例授權日後可透過附屬法例設立法定機構，專責園區開發、營運及產業推動，強化北都管理的專業化與市場化。

五、監督與問責機制：敢於破局，合理平衡

針對社會上有關程序簡化或影響監督的意見，筆者見專屬法例已建立完善的檢討與問責機制。港府會定期向行政長官主持的北部都會區發展委員會匯報進度，每年向立法會發展事務委員會提交執行報告，確保立法會與公眾可持續監察。

筆者認為整體方案敢於破局、合理平衡，並非忽視程序，而是在穩健基礎上提升效率。有關安排偏向務實保守，卻是北都加快發展的穩固起步，不會採取過分進取的路徑。

六、為青年帶來龐大機遇，呼籲各界大力支持

筆者認為北部都會區不僅是香港的發展新引擎，更是年輕一代實現理想、開拓事業的重要舞台。隨着創科產業、專業服務、文化創意、新型工商業等多元產業加速集聚，將為香港青年提供大量高質量就業、創業、實習及向上流動的機會。跨境要素流動進一步暢通後，青年更可把握大灣區優勢，在科研、金融、設計、資訊科技等領域開拓更廣闊的發展空間，真正融入國家發展大局。

北都建設事關香港長遠未來，是提升城市競爭力、改善民生、培育新動能的關鍵工程。專屬法例以務實、平衡、有序的方式推動發展提速，兼顧效率、監督與公眾參與，筆者認為是非常值得社會各界理性支持、攜手推動。期望立法、業界、市民同心同向，讓北部都會區早日由藍圖化為現實，為香港下一代打造更具希望、更有機遇、更富活力的美好明天。

七、國家級任務務實推進，北都發展邁入新階段

筆者認為北都專屬法例，是香港對接國家「十五五」規劃的重要制度安排，亦是北部都會區由藍圖邁向現實的關鍵支撐。法例堅守發展提速、生態保護、公眾參與、立法監督四大原則，在國家戰略與香港實際之間取得平衡。

隨着立法會簡介與草案審議陸續展開，北都將迎來制度紅利釋放期，逐步建設成為香港的創科高地、產業新區、宜居新城，在國家發展大局中展現香港的獨特地位與擔當。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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