來稿｜星洲軍機中東撤僑　和平防務同舟共濟

來稿作者：陳文坪



新加坡武裝部隊不但肩負保家衛國的重任，也在區域局勢出現危機時，肩負着接回在海外旅居、求學、工作等等新國人民安全返國的重責。而利用軍機撤僑，不但須具高度政治互信，兩國也須深厚友誼。因為，軍機象徵一國的武裝力量。



戰火突襲中東

多國關閉領空

2月28日，美國、以色列聯合發起軍事打擊伊朗，對多個軍事目標進行了廣泛打擊。例如防空系統、導彈發射器、地對地導彈發射場、海軍艦艇、機場、軍機等等。伊朗神權政府最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多位高官也在這場襲擊中身亡。中東局勢瞬間風雲突變，整個地區甚至被風起雲湧籠罩着。

戰事雖發生在伊朗，但整個中東地區都被戰事波及。因伊朗也向周遭地區有美軍駐紮地的國家、及與美國友好的盟國發射導彈、無人機襲擊。中東多國隨即關閉領空，致使航班停飛。許多旅居者、留學生、工作人士滯留中東多國無法順利回國。如沙特、巴林、約旦、科威特、卡塔爾、阿聯酋等。

國民歸家無期

政府啟動應變

經歷了多天導彈襲擊與防空警報後，每個人的神經都始終緊繃，焦慮不安，通過各種途徑離開。世界多國都相繼採取撤僑行動，接回自己的國民。但隨着商業航班停飛，許多想回國的新加坡人都萬分焦急。何時能飛？成了遙遙無期的等待。

此時，新加坡政府也迅速啟動應變機制，從中東撤僑協助人民回國。新國政府決定派出軍用A330多用途加油運輸機，由武裝部隊空軍人員執飛任務，飛中東接回旅居、求學、工作等人民回來。

軍機兩趟執飛

接回內外公民

新國空軍的首趟航班於3月11日早上抵達樟宜機場，此趟共載有218名新加坡公民和他們的家屬從沙特阿拉伯首都利雅得回新。第二趟空軍軍機於3月13日清晨抵新加坡。是從沙特阿拉伯第二大城市吉達（Jeddah）回新。機上共載有81名新加坡人和他們的家屬，其中42名是在約旦留學的獅城學生。可見，中東地區是新國學生前去留學的地點。

A330多用途加油運輸機可載客200人，第二趟軍機至少還有120個空位。但新加坡軍機並沒有讓空位返回，而是開放給鄰國的澳大利亞、文萊、印度尼西亞、菲律賓、斯里蘭卡和越南等國公民登機，一同載他們回到新加坡。

新加坡政府並沒有公佈其它國家登機的人數。但根據菲國外交部臉書貼文，共有24名菲律賓人搭乘這班專機回到新加坡。這體現了睦鄰友好，各國在危機時期相互協助的大愛精神。

事隔近三十載

盡顯應變能力

新國利用軍機撤僑，據報道是歷來第二次。而上一次是發生在上個世紀的1997年從柬埔寨金邊。相隔30年再次動用軍機撤僑，而且這次中東局勢可說是更加嚴峻，伊朗的導彈、無人機隨時都可能飛向他國領空。新國武裝部隊空軍人員在危險地區兩趟執飛都順利進行，說明武裝部隊平時訓練有素，隨機應變能力強。

新加坡處於得天獨厚的地區，沒有巨大的自然災害發生。如洪澇氾濫、山洪傾瀉、火山爆發、地震颱風。不像一些國家常常發生嚴重的災害，需要武裝部隊協助救災工作。新國武裝部隊人員，在這次中東戰事發生後，協助撤僑工作，也是可從中學習應對「自然災害」的真實事件，在危難下的應變能力，甚至是一次寶貴的經驗。展現了武裝部隊人員的英勇、專業、軍方的協調能力。

和平防務外交

危中同舟共濟

回顧過去，世界一些地區發生危難時，許多在當地的新加坡人民也受到他國的協助，安全撤離。在遇到這樣的情況下，新國外交部都發文告感謝該國的給予國民的協助。本次新加坡軍機協助他國國民撤離中東，新國沒有特地發文告，只是略帶說明軍機還載有其它國家的人民回到新加坡。

新加坡的防務基於兩大支柱，其一是建立一支有防衛力量的武裝部隊，其二就是和平防務外交。作為一個小國，新加坡一路來都秉持在國際上廣交朋友，在防務上，與區域國家、世界大國保持密切聯繫，維護和平穩定。新國空軍部隊負責中東撤僑，一路以來的和平防務外交發揮了應有作用。

危難時刻，各國相互協助，讓旅居海外的國民安全撤離，不但體現國家意識，也體現東盟組織的協作、團結、友好、同舟共濟精神。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

