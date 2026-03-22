思匯｜自然解決方案指引面世：對標全球標準，輸出香港經驗

來稿作者：譚芷菁、區浩馳



踏入馬年新春，我們的城市發展馬上迎來振奮人心的進展。土木工程拓展署（土拓署）與漁農自然護理署（漁護署）剛於上周聯合發布《香港基於自然的解決方案設計指引》（《指引》），標誌香港在融合城市建設與生態保育上邁出具歷史意義的一步，並展示獨步全球的優勢。



發布會別具心思地選址於塱原自然生態公園舉行，這片位於北部都會區內、與古洞北新發展區同步開展工程的重要淡水濕地生境，正是一個具備香港城市發展特徵的「基於自然的解決方案」（Nature-based Solutions, NbS）成功案例。《指引》發布不僅獲得橫跨發展與保育主責部門的支持，更特別邀請世界自然保護聯盟（IUCN）NbS管理中心全球主任Charles Karangwa擔任開幕和研討嘉賓，反映香港城市發展與保育工作的理念水平和工程技術已超越本地框架，積極面向世界。

生態系統多樣性影響未來競爭力

《指引》參考了IUCN的全球標準，並對接香港高密度城市的獨特環境，系統性地提出三大核心原則及九大具體指引，強調從宏觀、中觀到微觀全面提升生態系統多樣性，透過NbS應對社會挑戰，因地制宜設計人與自然的共融比例，協調城市與自然環境的過渡，應對氣候挑戰、建立生態韌性及促進社會及經濟的可持續發展。《指引》也提出涵蓋五類自然資本以及多個社會與經濟範疇的績效指標，並提出引入數碼監測技術以確保NbS的成效及提供科學實證基礎。

《指引》的面世，將對香港未來發展與競爭力具有三個深遠重要性：

一是為緩解與修復城市擴張過程中的對自然生境的影響提供務實解決方案，打造吸引全球投資的國際品牌。有別於傳統的「灰色基建」，NbS致力創造人與自然共融、共生、共榮的理想境況。在城市密度極高的香港，我們能透過藍綠基礎設施創新設計，不斷提升城市環境的宜居度。一個擁有優良微氣候、豐富生物多樣性且具備氣候韌性的健康城市，自然能大大提升對國際和本地頂尖人才的吸引力。

二是引領香港宜居城市模式「出海」。香港在應對極端天氣、斜坡鞏固及高密度城市綠化等工程技術上，早已累積國際水平的豐厚經驗。如今《指引》將這些經驗以NbS國際社會通用語言有系統地闡明，不僅能突顯本地基建經驗中的NbS元素，更為未來工程項目聯通大灣區走出香港，開拓東南亞和中東等一帶一路市場。香港應追求成為區域綠色技術交流樞紐，向全球輸出NbS在高密度城市應用的獨特經驗。

三是打通跨部門政策藩籬，促成NbS在香港政策大環境的主流化。過往發展與保育被視為零和博弈，但正如土拓署與漁護署在制定《指引》時的跨部門協作， NbS將成為北部都會區發展、應對氣候變化、生物多樣性策略、城鄉共融、生態旅遊及人口健康等跨領域政策的共同出發點與應對方案，這種系統化思維將極大提升跨政策領域施政的協同效應。

應從三維度持續推進NbS

《指引》發布固然是里程碑，未來要讓NbS真正落地生根，轉化為城市的長期競爭力，我們必須思考後續發展，並應從三個維度持續積極推進。

首先是必須吸引私人業界和發展商的積極響應和參與。過去在推廣自然保育與生態多樣性時，不少發展商的即時反應往往是擔憂成本增加、合規風險及工程延誤，視其為「另一個ESG剔號方格」。我們必須將NbS定調為「發展優勢」，融入NbS的項目意味更佳的微氣候、更高的物業資產價值、更強的品牌效應，以及對未來TNFD（自然相關財務披露）等國際框架的提前準備，以及解鎖綠色與自然融資的機會，香港應積極推動首個自然融資試點NbS項目，從而發揮並擴張作為國際綠色金融中心的功能。

其次是擴大目前NbS試點項目的規模布局、數據基礎和影響力。香港不能僅停留在單一的示範項目上，而應循序漸進地將NbS「從點到線到面」擴張，落實於城市整體規劃中。例如，我們可以將塱原自然生態公園豐富的生物多樣性，透過由「都市微森林」及活化河道組成的生態走廊網絡，引入到高密度城市環境的新發展區中和市民的日常生活中，並藉由持續的數據收集，建立本地化的NbS績效資料庫。

同時我們需要成立「香港NbS城市中心」，確保NbS的主流化進程具備長遠的生命力。這個中立的協調與能力建設平台，可作為IUCN在香港的長期執行夥伴，透過多方持份者的參與來運作。它不僅推動北部都會區大型基建的NbS實施，更涵蓋研究創新、自然融資模式開發及下一代專業人才培訓。香港將能向世界展示如何在高密度城市中整合NbS，成為全球模範樞紐。

「騏驥一躍，不能十步。」建設與自然和諧共生的宜居城市，並非一蹴而就的易事，需要持之以恆的決心與跨界別的智慧。《香港基於自然的解決方案設計指引》提供了清晰的指示，證明在極度稠密的城市空間中，發展與保育可以相得益彰。未來我們需要以馬不停蹄的魄力，攜手將香港打造成為全球高密度都會中，人與自然共融共生的耀眼典範。

作者譚芷菁是思匯政策研究所項目主管；作者區浩馳是思匯政策研究所高級研究員。



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