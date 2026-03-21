來稿｜也談野豬事件——請徹底毀滅「人道毀滅」！

來稿作者：林月



2026年3月17日，黃大仙竹園北邨出現六隻野豬，漁農自然護理署人員把野豬引到斜坡附近後以麻醉槍制服，及後以野豬在市區活動對公眾安全構成威脅為由進行「人道處理」。以下文章寫於2021年南區深灣道野豬事件之時。事隔多年，歷史猶在押韻。



潮流興甚麼，便多嘴談談甚麼。

英文之中，有個詞語叫「Animal Euthanasia」，翻譯是「動物安樂死」。可是，不知怎麼，「人道毀滅」的英文原來也是「Animal Euthanasia」。

奇怪了，「人道毀滅」不應該是「Humane Destruction」嗎？既然兩者都是「Animal Euthanasia」，為何清楚易明的「動物安樂死」不常見，反而「人道毀滅」更常見？

以動物為主角的「動物安樂死」

所謂「動物安樂死」，大概即是「無痛處死動物」，目的是希望幫助動物減輕痛苦。主角是動物。

例如動物遇上嚴重意外，或患上絕症，遍尋天下名醫，依然無計可施，餘生只有承受巨大身心痛苦的份兒，苟延殘喘之下所延續的就只有生命的表徵⋯⋯這時，安樂死便可能成為一個最後的選擇；而這個決定，往往並不容易，有時亦具爭議。

可是，如果動物本身健健康康，行住坐臥安然無恙，但卻貿貿然被殺死，不管是否「無痛」，其實都是「蓄意謀殺」的一種。

同樣是「殺死動物」，「動物安樂死」的動機是為了幫助動物，而「蓄意謀殺」則是為了一己私利——「個人／組織／政府」的「利益／利害／便利」。

因此，從動物的角度出發、見得光的「殺死動物」，例如早前於北角卡在欄杆嚴重受傷的野豬，便可光明正大地說「野豬被處以安樂死」。

相反，從自己的角度出發、唔見得光的「殺死動物」，例如月中於深灣道發生的野豬命案，便要借用「人道毀滅」遮一遮光，和醜。因為相關人士心知肚明，他們所做的事並不符合「動物安樂死」的精神，為的並不是野豬本身。

既不能說「野豬被處以安樂死」，又不敢說「野豬被殺死」⋯⋯叮——「野豬被人道毀滅」。

「人道毀滅」的語言偽術

「人道毀滅」是由兩個看似矛盾卻又說不出所以然的詞語所組成。目的是製造思想混亂。

說起「毀滅」，我們會聯想起「毁滅證據」、「毁滅地球」、「毁滅世界」——似乎都不是甚麼好東西。

「人道」卻來得正面得多。「人道主義」、「人道工作」、「人道救援」——盡是耀眼光環。

當負面的「毀滅」戴上「人道」的光環，也不知是化妝還是喬裝。如果在「毀滅」前面加上「人道」便能將「人道毀滅」合理化，那麼「人道打劫」、「人道非禮」、「人道屠宰」之徒便會應運而生，而相關善長亦應穩奪紅十字會「人道年獎」無疑。

謊言重複一千遍便會成為真理，人道毀滅人道毀滅人道毀滅，聽得多了看得多了甚至自己說得多了，也會入心入肺，以為「毀滅」真的「人道」。就算理性不認同，潛意識卻已被洗腦。

「毀滅」到底在毀滅甚麼？

以上「人道年獎」得主之所以像個小丑，是因為反差太大，矛盾明顯。「人道打劫」？打你個頭。

「人道毀滅」的高明就在於，當談到「毀滅」，其實我們並不容易聯想起「動物」。我們不會說「毀滅動物」（除了「人道毀滅動物」）；我們只會說「殺死動物」、「宰殺動物」、「虐殺動物」等等。

試將「人道毀滅」換成「人道虐殺」？也許你會覺得自己的智慧正在被「人道侮辱」。

這正正是為甚麼「人道」和「毀滅」雖然看似矛盾，卻不容易說出所以然的原因。當「人道」好人道，而「毀滅」又不知道在毀滅甚麼，我們那日理萬機的頭腦便會得過且過，放「人道毀滅」一條生路。混亂之中，唔見得光的「殺死動物」這個真相便可殺出一條血路，逃之夭夭。

「人道毀滅」的實際應用

漁護署2021年11月12日公佈相關政策時，提到：「將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬『人道毀滅』，以減少野豬數目及野豬滋擾。」

署方固然不敢說：「將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬『殺死』，以減少野豬數目及野豬滋擾。」——太橫蠻無理了。

也不能說：「將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬『處以安樂死』，以減少野豬數目及野豬滋擾。」——野豬行得走得，無病無痛，「減少野豬數目及野豬滋擾」與為了「幫助動物」的「安樂死」並無任何關係。關心的並非野豬本身，而是自己。

因此，動用「人道毀滅」這個自相矛盾的詞語，便可製造思想混亂，粉飾太平，減輕大眾的潛意識對實際情況的「嚴重感」和「荒謬感」。

對比之下，就着北角野豬卡欄重傷的意外，嘉道理農場這樣說：「基於動物康復的可能性極微，在動物福利的考慮下，最終將該野豬進行『安樂死』，以減輕其不必要痛苦。」——這個說法便來得客觀合理。值得留意的是，換上「人道毀滅」其實同樣合理，可是沒有任何必要。

文明社會不需要「人道毀滅」

語言是思想的載體。語言不通，思想便會堵塞。不想被語言偽術混淆視聽，必須先正名。

作為影響力無遠弗屆的傳媒，懇請慎防當權者的行文用字，避免貪方便copy and paste，無意中成為全民洗腦的幫兇。

作為普羅大眾，亦要小心家人／朋友／同事／組織／傳媒／政府的用語，不要人云亦云，以訛傳訛。

從今以後，希望大家能夠避免使用「人道毀滅」一詞，將它徹底毀滅。「安樂死」就「安樂死」，「殺死／捕殺／撲殺／誘殺／虐殺／殘殺／屠殺／宰殺」就「殺死／捕殺／撲殺／誘殺／虐殺／殘殺／屠殺／宰殺」。我們並不需要「人道毀滅」。「人道毀滅」的出現，只會毀滅我們和動物之間本來已經夠疏遠的、似有還無的僅有聯繫。

動物已被欺負夠了

最近一連串的野豬命案，喚醒了全城對動物的關心與良知。雖然署方暫時依然一意孤行，對民意充耳不聞，我們作為普通市民，生出無力感，確實無可厚非。

那麼，愛護動物的我們，除了停止餵飼野豬、妥善處理垃圾廚餘和繼續向當局發聲施壓之外，還可以為動物做些甚麼？

其實，在每一天的日常生活之中，我們可以為動物做的事，其實還多的是。當中包括：罷買寵物，改為領養；罷買牽涉動物實驗的化妝品，改買「純素」（vegan）或「零殘忍」（cruelty-free）的化妝品；罷買以動物毛皮製造的衣物，改買「純素」（vegan）或「零殘忍」（cruelty-free）的衣物；罷買囚禁動物／強迫動物「表演」的公園門票，改看動物紀錄片；以及盡量不吃動物。

當潮流竟然興「人道毀滅」

我們手中的每一張鈔票，都是決定動物生死的選票。真正充斥着無力感的，其實是於黑幕背後分分秒秒都在頭破血流的億億萬萬隻動物本身。我們可以做的，遠遠比牠們多。

逝者已矣，來者可追。雖然終有一天，善忘的我們都會把這些野豬忘記，不過如果野豬的死將你帶來到這裏，從而令你作出反思，啟發一些改變——哪怕多麼微小，相信一眾野豬寶寶在天之靈，定會滿懷安慰，感恩自己的死並沒有白費。

你的改變，便是最人道的抗議，和最人道的懷緬。

作者林月是素食動保平台「不吃動物的人」創辦人。



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