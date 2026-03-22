是非心理學｜為何孩子會說謊？

是非心理學｜周華山博士



很多父母都疑惑：我的孩子那麼善良，為何會說謊？其實，從心理學角度來看，孩子說謊背後有其人性的原因。以下從七個角度，理解孩子說謊的動機與出路。



一、說謊是自我保護

當一個人面對懲罰、責備或尷尬時，心理防衛機制會啟動。對孩子而言很直接：「如果我承認打破花瓶，零用錢會被取消。」

如果誠實常帶來責備，而說謊能暫時過關，孩子很快就會評估風險，得出結論：「說謊比較安全。」

這是一種本能的風險評估。

二、孩子會經營形象

社會學家Erving Goffman提出的「印象管理」（Impression Management）指出，人會呈現希望被看見的樣子。

成年人在公司表現專業；孩子在父母面前，也會維持「好孩子」形象。

當數學只考60分、英語得50分時，孩子內心的保護機制便會啟動，試圖維護形象。於是一句謊話誕生。

這不是邪惡，而是開始在意他人眼光。

三、從眾效應：大家都這樣

青少年對同儕認同極為敏感。社會認同理論與從眾效應指出，人會為配合群體規範而改變行為。青春期時，大腦負責情緒與獎賞的區域發展較快，而負責判斷風險的前額葉仍在成熟，因此同儕影響力常高於成人期待。

當孩子發現同學都會對父母隱瞞事情，他會得到訊號：這是常態。拒絕從眾，可能格格不入。

四、認知失調：他也會內疚

心理學家Leon Festinger提出「認知失調」（Cognitive Dissonance），指出當行為與價值觀衝突時，內心會不舒服。

孩子知道說謊不好，心裏會不安甚至內疚。為減輕壓力，大腦可能自圓其說：

「我只是沒講全部。」

「這不算真的欺騙。」

「其他人都這樣。」

這不是為說謊開脫，而是維持心理平衡的常見機制。

五、父母是最重要的榜樣

當電話來了，你對孩子說：「說我不在家。」

你剛發脾氣，卻微笑對親戚說：「我很好。」

孩子不是突然學會說謊，而是在模仿父母的溝通方式。孩子的行為，往往是家庭溝通模式的一面鏡子。

這不只是個人的問題，更是整個家庭需要反思的訊號。

六、為何孩子不敢講真話？

孩子說謊，未必因為他壞，可能是誠實的代價太高。當真話換來羞辱與嘲諷，謊言便成為保護殼。

父母需要自問：我是否容得下孩子說的真相？當孩子坦承失敗、說出不中聽的話，第一反應是理解，還是否定？孩子說謊，可能是因為預見誠實的下場。

理解孩子說謊的心理原因，不代表放任。成熟的教養，是既接納情緒，也清楚界線。

講真話，需要安全感，也需要責任感。

七、整個系統都需要修補

孩子問題的源頭，往往在整個家庭系統。

當父母追求完美，家庭每個人都習慣戴上面具。父母努力成為「完美的大人」，孩子努力成為「不讓父母失望的孩子」，壓抑真實。

只有當家庭允許犯錯，誠實才有生長的土壤。孩子會知道，勇敢承認做錯事，會被理解，而不會失去愛。

當父母願意說一句：「剛剛是我太兇了，我也會犯錯。」其實正在示範：家庭不必完美，只需要真實。

當父母容得下真相，孩子才敢說出真相。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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