來稿｜避險資金、綠色轉型、旅遊復蘇——香港如何轉為持久紅利？

來稿作者：陳嘉華



中東地緣衝突持續升溫，全球資本尋找安全泊岸；綠色轉型成為國際共識，資金加速流向可持續領域；旅遊業強勁復蘇，消費信心逐步回暖。在這三大趨勢交織下，香港正展現出獨特的經濟韌性，並悄然孕育着結構性的轉型機遇。然而，韌性不等於自動增長，機遇也不會自行兌現——如何將這三股動力轉化為制度建設的持久紅利，才是真正的考驗。



避險資金湧入：從「安全港」到「增長極」

今年首兩個月，港股日均成交額達2,600億港元，同比增長17%，3月多日更突破3,000億港元。銀行體系存款總額突破19萬億港元，再創歷史新高。這組數字背後，是香港作為國際資金「安全港」的角色正在強化。

尤其值得注意的是中東資金的加速流入。今年3月第一周，中東資金流入規模超過380億美元，接近過去兩年的總和。這並非偶然——在全球地緣政治風險升溫之際，香港擁有獨立司法體系、自由資本流動、與國際接軌的監管框架，這些制度優勢使其成為避險資金的首選目的地。

中東主權基金近年積極佈局亞洲，偏好基建、新能源、科技等長期穩定回報的領域。這與香港綠色金融、北部都會區發展、創科產業的投資需求高度契合。建議政府設立「中東資金落戶專責小組」，主動篩選一批符合中東資金偏好的項目，建立「中東—香港投資配對平台」，提供稅務優惠、簽證便利、投資配對等一站式服務，將短期避險轉化為長期合作。同時，可研究發行以沙特里亞爾或阿聯酋迪拉姆計價的綠色債券，既滿足中東資金的投資偏好，又為本港綠色項目引入新資金源。若能善用這批新進資金，這股避險潮便有望演變為長期的增長動力。

綠色金融發力：從「亞洲第一」到「標準制定者」

財政司司長陳茂波日前在「中國發展高層論壇2026」上指出，香港正以綠色金融和綠色科技貢獻區域轉型。這不是空話——2024年香港安排的綠色和可持續債務約840億美元，綠色債券發行量連續七年位居亞洲第一。

綠色金融的意義，遠不止於數字本身。它標誌着香港正在從傳統的金融中心，向「可持續金融樞紐」轉型。當全球供應鏈重構、碳排放成為貿易壁壘，綠色標準的制定權將成為下一輪競爭的制高點。香港若能抓住這一機遇，在綠色認證、碳交易、可持續信息披露等領域建立國際認可的標準，便能從「跟隨者」變為「規則制定者」。

建議香港以「銜接者」為策略定位：一方面對接國際可持續準則理事會（ISSB）的全球基準，確保香港標準與國際通行；另一方面爭取成為內地綠色債券、碳排放權的國際交易平台，讓內地綠色項目透過香港獲得國際資本。短期而言（未來六至十二個月），可率先在綠色債券信息披露、綠色基金認證等領域建立試行標準，並與廣州、深圳等地合作探索「大灣區綠色金融互認機制」；長期而言（二至三年），可研究設立「香港綠色金融學院」，培養具國際視野的綠色金融人才，並與「AI+」、「金融+」策略聯動，將綠色金融與金融科技深度融合。這不僅是數字上的「亞洲第一」，更是規則上的「標準制定者」。

旅業強勁復蘇：從「量」到「質」的升級

今年前兩個月，訪港旅客近995萬人次，同比上升18%，其中內地旅客增幅達22%。這組數據說明，香港旅遊業已走出疫情陰霾，重回增長軌道。

然而，「量」的恢復只是第一步。真正的挑戰在於「質」的提升——如何讓旅客從「一日遊」變為「深度遊」，從「低消費」轉向「高價值」。過去數年，香港新增了M+博物館、故宮文化博物館等世界級文化地標，加上即將舉行的「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮等國際盛事，這些都為旅遊業升級提供了新的支點。

建議將旅遊業升級與「美食+」策略深度捆綁：將星級餐廳、文化地標、購物熱點串聯成「文化美食走廊」，設計「美食+藝術」「美食+歷史」等主題旅遊套票，並針對不同客群分層推廣——對高端客群主打獨家體驗，對年輕客群強調社交媒體打卡價值。同時，政府可考慮簡化街頭美食及美酒配餐的發牌制度，讓國際盛事的影響力外溢至周邊小店與夜市，形成「星街區」效應。值得留意的是，旅遊業復蘇不僅帶動零售、酒店、餐飲等傳統行業，更為金融創新創造應用場景——旅客數字貨幣支付、跨境消費金融、旅遊保險科技等，都是金融科技可發力的領域。旅遊業的強勁表現將進一步鞏固國際投資者對香港經濟的信心，間接支持資金流入。

把三股動力凝聚於一個方向

避險資金湧入、綠色金融發力、旅遊業復蘇——這三股動力並非各自為政。中東資金為綠色金融提供資本支持，綠色金融為經濟轉型注入新動能，旅遊業復蘇則為整體經濟帶來消費信心。三者疊加，形成一個正向循環：資金流入→綠色項目落地→城市形象提升→吸引更多旅客→進一步帶動投資。

但機遇不會自動兌現。能否將「資金流入」轉化為「長期投資」？能否將「亞洲第一」升級為「標準制定者」？能否將「旅客增長」轉化為「價值提升」？這些問題的答案，不在趨勢分析中，而在每一次制度設計、每一個政策落地、每一項跨部門協作之中。

星光已至，前路在望。剩下的問題只有一個：我們是否願意跳出「坐享其成」的舊有思維，將這三股動力，化為制度建設的持久紅利？

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長、香港內地餐飲業聯合會會長。



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