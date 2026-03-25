來稿｜突破香港資源樽頸　構建灣區安老體系

來稿作者：徐小龍博士



香港人口高齡化持續加快，安老服務需求有增無減，但本地安老體系長年承受沉重壓力。公營院舍宿位長期供不應求，輪候時間動輒以年計；私營院舍雖可較快入住，惟收費普遍高昂，部分院舍空間有限、私隱不足，未必能充分回應長者對生活質素及有尊嚴晚年生活的期望。面對土地緊張、營運成本高昂，以及人口老化同步加劇的現實，若香港未來仍主要依賴本地有限資源支撐安老服務，相關樽頸勢必愈加明顯。



內地院舍突破香港資源限制

如何為長者開拓更多元、更可持續的安老選項，已成為必須正視的政策課題。近年特區政府在施政報告中多次提出，要把握粵港澳大灣區「一小時生活圈」優勢，推動跨境養老，並持續優化「廣東院舍照顧服務計劃」。這值得正面看待。大灣區建設不應只停留於經濟合作與基建互聯互通，更應延伸至民生福祉的深度融合，而安老服務正是重要切入點。

筆者早前有機會前往深圳光明社會福利院及廣州椿萱茂養老服務公司參觀了解，兩者均為香港社會福利署「廣東院舍照顧服務計劃」下的認可服務機構。透過實地考察可見，廣東院舍較突出的優勢，在於居住空間較大、生活環境較舒適、私隱度亦相對較高。院舍普遍以雙人房為主，房間寬敞整潔，採光充足，部分更設有露台，整體居住條件較香港不少傳統院舍為佳。對長者而言，晚年生活不應只是「有地方住」，而應是「住得有質素、活得有尊嚴」。空間感、私隱度、活動範圍和周邊環境，都是影響長者身心健康的重要因素。

除了居住環境，不少院舍周邊配套亦較完善，鄰近「三甲」醫院、大型公園及成熟社區，既便利醫療需要，也有助長者維持日常活動和社交生活。這說明跨境養老並非單純的安置安排，而是有機會逐步形成一種結合居住、照顧、醫療、復康及社區生活的較完整模式。這對香港突破本地安老資源限制，具有啟示意義。

把大灣區納入香港安老體系

當然，社會對北上養老仍有不少現實關注，包括醫療銜接是否順暢、長者在內地求醫及用藥是否方便、福利保障是否足夠、家屬探訪是否便利，以及長者能否適應異地生活等。

這些疑慮並非空穴來風，政策制定者必須正視。若要令大灣區安老政策更穩步落實，當前至少應從三方面着手：其一，進一步優化跨境醫療協作，包括醫療券使用安排、醫保支援，以及病歷、檢查報告和藥物資訊銜接；其二，持續加強對參與計劃院舍的巡查、評估及投訴跟進，確保服務質素穩定；其三，加強宣傳推廣與資訊傳遞，安排更多參觀、講座及個案分享，讓長者及家屬對院舍環境、醫療安排和申請流程有更具體了解，減低疑慮。

從更長遠角度而言，大灣區安老不應只被視為紓緩香港本地壓力的補充措施，而應逐步發展為香港安老體系的重要組成部分。要鞏固現有政策基礎，更要以提速提效的思維推動發展，通過融合大灣區資源、廣泛應用樂齡科技，並織密社區關懷網絡，逐步構建覆蓋更全面的長者安居體系。北上養老面對的一些實際問題，若能在粵港兩地政府與社會各界共同努力下持續改善，便有望逐步化解。讓更多香港長者享有有尊嚴、有保障、有選擇的晚年生活，這不應只是願景，而應成為香港深度參與大灣區建設、回應高齡化挑戰的重要一步。

作者徐小龍博士（國際房地產及建築）是註冊專業測量師。



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