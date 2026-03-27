仲點論政｜人工智能是本港科研理想夥伴

仲點論政｜劉仲恒醫生



加快推進高水平科技自立自強，是國家「十五五」規劃的綱領。值得自豪的是，香港在這方面表現不俗。本港科研實力穩固，不但在人工智能、生物醫藥、分子科學和材料學等領域站在國際前沿，更擁有五所世界百強大學。作為國際金融中心，香港科研的「商業底氣」亦相當雄厚。



根據最新八所資助大學的知識轉移年報，上學年相關總收入高達142億元，按年增加22.4%，專利申請數目亦上升至接近2,600項。上述數字僅是科研成果的量化呈現。成功轉化科研成果並申請專利，其效益絕不限於收入，更是惠及社會的重要途徑。若要讓社會獲益更多，就應強化本港科研工作，而人工智能正是理想的合作夥伴。

AI成為科研最強大腦

此言何解？科研涉及對龐大研究數據的分析，人工智能無疑能勝任此項工作，且做得又快、又準、又不畏繁瑣。實際上，人工智能已成為推動科學研究的革命性工具，尤其在高度複雜的特定領域。舉例而言，大型語言模型正逐步廣泛應用於從數百萬篇研究論文中檢索資料，取代以往人手處理的工作。換言之，人工智能正徹底改變我們開展、擴展和重新構想科學研究的方式。香港既是國際科研中心，此趨勢不容忽視，更絕不可錯過。

人工智能發展之初，科研人員僅將其視為「好助手」。隨着技術一日千里，AI已從「輔助工具」晉升為「夥伴」。以廚房作喻，AI已從二廚、三廚升級為身旁的大廚。當下的人工智能已能生成新假設、設計實驗，甚至發現新知識，這在AI驅動的氣候模型中已見端倪。

香港須以AI尋求突破

人工智能不單因快、狠、準而大幅提升科研效率，更能從多個維度重塑研究範式，體現在協助研究人員克服認知局限、提出更具價值的研究問題、優化及構建研究工具等方面。人工智能在分析大數據方面的優勢，使研究人員得以更全盤考察研究對象，更可能透過細緻的數據分析發現原本可能被忽略的關聯。因此，在科研領域善用人工智能，可大幅擴展知識認知的邊界，使我們能夠察見以往無法發現的模式和規律。

AI在科研中的價值主要體現在大幅提升研究效率。人工智能能夠從海量資料中學習，直接推導出新的模式和規律，將以往需要數年的研究過程，縮短至數周甚至數天。香港在科研方面的領先地位來之不易，要鞏固並進一步提升，不能單靠招攬人才，此舉在成本上亦難以持續。在AI上尋求突破，方為最可行之道。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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