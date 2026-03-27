議員來稿．陳文宜｜14.6萬通來電背後　照顧者孤立感何去何從？

來稿作者：陳文宜議員



香港步入高齡化社會，照顧者作為支撐社會運作的無名英雄，其壓力早已超出個人家庭的負荷。近日，政府回覆立法會書面質詢，透露了一組令人深思的數據：自2023/24年度至今年1月底，「照顧者支援專線182 183」共接獲14.6萬宗來電，升幅明顯，2025/26年度首三季的數字已超過2024/25年度的總數，達到6.5萬宗。這組數據既反映了政府近年推行「照顧者為本」政策的初步成效，提高服務的接觸面，但也揭示了冰山之下，照顧者群體那排山倒海的孤立感與支援缺口。



作者陳文宜是第八屆立法會社福界立法會議員，香港社會服務聯會行政總裁。

從「情緒出口」到「精準分流」

在14.6萬宗來電中，除了查詢社區支援（2.8萬宗）外，涉及情緒問題的有5.4萬宗，照顧問題及查詢相關住宿服務亦佔顯著比例。再者，專線成功轉介共超過3,900宗個案至社區支援服務單位。

比例的高低並非衡量成效的唯一指標。熱線的其中一個功能是即時情緒疏導，許多照顧者在獲得專業聆聽後，壓力已獲初步緩解，未必需要即時的實體服務介入。真正的關鍵在於那3,900宗個案是否代表了最複雜、最精準的「分流」。這批個案涉及長者及家庭服務、危機介入，甚至救護車服務，顯示分流機制確實篩選出了較高風險群體。

但我們必須警覺，轉介後的「承接力」才是核心。若地區資源（如暫託名額、服務配對）出現「轉介後仍需長期輪候」的斷層，那麼專線建立的信任將瞬間瓦解。政府可考慮每半年公開詳細數據分析，包括高峰時段與需求類型，讓社福界能精準預判並規劃資源。

主動識別「隱蔽照顧者」

目前的支援盲點在於「隱蔽性」，許多高風險照顧者，特別是雙老、護老者或殘疾人士照顧者，往往未意識到自己需要幫助，或因恐懼社會標籤而不敢求助。「支援照顧者數據平台」試點計劃是一個正確的方向，透過跨部門通報機制，在照顧者入院時按其需要提供緊急支援，以期及早介入。試點計劃自去年7月開始運作，截至今年1月底，由照顧者專線協助處理超過 3900 宗數據平台識別出的個案，當中三宗個案須作緊急支援。雖然緊急支援的數字看似微小，但這代表了三個可能發生的家庭悲劇獲得適時支援。

然而，現有的模式仍可更主動，將高風險個案數據與受資助的社福機構共享，若能實現數據互通，地區機構能化被動為主動，在危機發生前提供預防性支援。事實上，許多隱蔽個案往往在醫院中首次浮現。醫管局可在入院評估及離院計劃中，加入「照顧者壓力評估」工具。前線醫護人員若能第一時間識別高風險個案並轉交醫務社工或社署跟進，就能在風險源頭編織起安全網。

此外，亦可為「關愛隊」等非專業前線人員開發標準化的「簡易壓力指標」評估工具。目前的地區識別過於依賴感性經驗，標準化工具能強化他們辨識隱藏風險的能力，實現真正的專業分流。

暫託服務提供多元模式

至於長者暫託服務方面，雖然官方數據顯示仍有空缺，但許多照顧者反映申請程序繁瑣，且地點分布不均，導致急需「喘息空間」的照顧者望而卻步。要優化暫託服務，政府應從兩方面著手。首先是簡化程序，建立一站式的暫託申請平台，減少入宿程序的行政障礙。再者，推廣多元模式，可考慮擴展「上門暫託」服務，免卻長者舟車勞頓，亦可在社區建立「社區暫託站」，利用鄰里互助網絡提供短暫看顧，建立具人情味的社區資本。

支援照顧者除了救急，更應是預防性的規劃。透過大數據分析、精準配對和跨專業支援，才能讓照顧者都能感受到社區的承載力，陪伴他們走過每段照顧之路。

作者陳文宜是第八屆立法會社福界立法會議員，香港社會服務聯會行政總裁。



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