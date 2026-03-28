來稿｜馬來西亞將成區域教育樞紐　全憑這一大優勢......

來稿作者：陳文坪



早前有媒體報道，越來越多外國大學在馬來西亞設分校，為馬國學生提供更多升學管道選擇，也吸引國際學生到馬國深造。這是令人鼓舞的，說明馬國的教育體制已受到海外院校的青睞，因而吸引各地高校到馬國設立分校（院）。這不但讓馬國學生能就近入讀名校而無須千里迢迢到海外求學，也能為學生家長省下許多教育費，從而減輕家庭負擔，更能為馬國帶來長期的外匯收入。可說是一舉數得。



馬國華文教育相對完整

目前落戶馬國的海外大學有英國諾丁漢大學、澳大利亞科廷大學、愛爾蘭王家外科醫學院與國立都柏林大學、中國廈門大學和日本築波大學等11所大學的分校。而中國復旦大學、哈爾濱工業大學也宣佈將在馬國設分校。復旦大學是歷年來名列中國高等學府的前五，它選擇馬國作為東南亞海外分校，離不開馬國的華文教育這一良好的體系發展。

長期以來，馬國的教育政策雖備受爭議，但母語（華文）教育在海外卻是一枝獨秀，無人可以爭鋒。可以這麼說，馬國的華文教育，是繼中國大陸、台灣地區之外最完整的華教。教學或學生的華文水準可說媲美大陸和台灣的學生，某些時候更是超越。如國際大專辯論會，馬來亞大學組成的代表隊在這高水準辯論賽事曾勝過中國大學的代表隊。

強制11年中小學義務教育

馬來西亞教育制度沿襲英國模式，分為學前、小學（6年義務）、中學（5年義務）和高等教育；以馬來語為主教學，英語為必修，同時有華語、淡米爾語等源流小學；學生完成11年中小學義務教育後，可參加SPM考試並根據成績分流至大學先修班（STPM、預科班）或直接進入高等教育（公立大學、私立學院）。

《2025年教育法令修正案》將強制國民完成11年中小學義務教育，接受義務教育的學生年齡也從12歲延長至17歲。從這一點可看出，「教育法令」確保青少年接受教育的權利。

根據數據，自2023年推行小學義務教育以來，馬國小學入學率從92.9%提升至2024年的99.39%。隨着《2025年教育法令修正案》的實施，在義務中學教育推動下，馬國未來肯定可以更早達到如小學教育的至少99%入學率。

中國大學海外辦學佳選

正因馬國有着良好的華文教育，而且數十年來持續性發展，成績斐然。馬國的中文程度已進入大中華區的三甲之林。加之馬國是海外華人最多的國家，約690萬人，這為學生來源提供了有力保障。

中（華）文是聯合國使用的五種官方語文之一。隨着中國的不斷開放與世界接軌，中文已經是國際社會的一大語文。可以這麼說，學習與使用中文已是一種趨勢，就如過去人們學習英文般的熱情在不斷遞增中。隨着中國在政治、經濟、科技、文化、教育等多層次、多方面、多領域的崛起，對外商務、交流、互訪的頻密，中文是商業往來之需，溝通之便、互聯之道，能學好這一語文，無往不利也。

因此，中國大學要走出國門到海外辦學，馬國是佳選。馬國不但有獨中且華文程度高，華族學生也多。比起在其他國家，馬國的基礎設施、土地租賃、開放程度、師資來源都比其他地區有過之無不及。

區域教育樞紐已現雛形

正如馬來西亞華校董事聯合會總會主席陳友信接受媒體訪問時說，外國大學到馬國設分校，增加獨中和國中畢業生的升學管道，也降低升學成本，讓更多人能接受大專教育。

加之，在馬來西亞共有20所公立大學。而馬來亞大學、理科大學、博特拉大學、國立馬來西亞大學（也稱國民大學）、理工大學，更是位列世界排名前200，綜合實力、科研水準、學科選擇、校園環境等都有佼佼者。而私立大學也是為數不少。

海外大學持續到馬國開辦分校，既能增強本身學府的影響力，也能吸引臨近國家學生報讀。除了馬國學生受惠，也能吸引東南亞、南亞、東北亞的學生前來深造，以中長期而言，馬國成為區域教育樞紐已清晰可見。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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