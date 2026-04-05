醫善同行｜春天「眼紅紅」要警惕過敏性結膜炎！反覆發作可傷角膜

醫善同行｜黃澤銘醫生



每逢春天天氣轉變，花粉、塵蟎、動物毛屑等致敏原增加，不少人都會出現眼紅、眼癢、流眼水等不適。很多家長見到小朋友眼睛發紅，第一時間會以為只是一般「紅眼症」或輕微發炎，但其實當中有不少個案屬於過敏性結膜炎。這種情況表面看似常見，若長期反覆發作而又處理不當，嚴重時甚至有機會影響角膜，進一步影響視力。



過敏性結膜炎，是眼睛接觸過敏原後，結膜出現的發炎反應。結膜是覆蓋眼白表面及眼皮內側的一層透明薄膜；至於角膜，則是俗稱「黑眼珠」前方、負責幫助視物的重要位置。兩者並不相同。一般來說，結膜炎主要影響結膜本身，未必即時影響視力，但若炎症嚴重或長期持續，便有機會波及角膜，令問題變得複雜。

當眼睛接觸到花粉、塵蟎、動物毛屑、黴菌等致敏原時，身體會釋放組織胺，引發敏感反應，令患者出現劇癢、泛紅、流淚、灼熱感，亦可能有較多分泌物。有些人會發現眼內有白色、一條條像啫喱狀的分泌物，這些其實也是過敏反應下產生的分泌物。症狀有時在特定季節特別明顯，例如春季花粉較多的時候；亦有一些患者是全年反覆發作，多與塵蟎、黴菌或家居環境中的過敏原有關。

部份人長大後才出現敏感

不少患者本身同時有鼻敏感、濕疹或其他過敏體質，患上過敏性結膜炎的機會亦會較高。有些人小時候未必有明顯症狀，但長大後接觸過愈來愈多不同致敏原，身體慢慢「認識」這些致敏原後，便可能較容易出現敏感反應。因此，即使以往沒有相關病史，長大後才出現過敏性結膜炎，也並不罕見。

從病徵上，過敏性結膜炎與細菌感染引起的結膜炎可以有一些分別。過敏性結膜炎最典型的症狀是「癢」，而且往往雙眼同時出現不適，常伴流眼水、紅筋、灼熱及反覆分泌物。相反，一般細菌感染引起的紅眼症，較常見的是紅、痛、怕光，癢感反而未必明顯。當然，若市民自己難以分辨，特別是症狀明顯、持續不退，還是應由眼科醫生檢查判斷，以免延誤治療。

雖然很多人以為過敏性結膜炎只是「眼癢」那麼簡單，但若長期不理會，後果可以比想像中嚴重。部分患者的眼皮內側結膜會因長期發炎而長出粒粒，這些粒粒會在眨眼時不斷磨擦角膜，令角膜表面受損，形成角膜磨傷。若角膜反覆發炎、受損而沒有妥善處理，嚴重時可以留下永久疤痕，甚至進一步影響視力。再極端一點，角膜亦有機會變薄，出現更嚴重的併發症。因此，過敏性結膜炎雖然常見，但絕不能掉以輕心。

可考慮配置空氣淨化設備

治療方面，首要之務仍然是盡量避開已知的致敏原。若家中有養貓狗，或已知自己對動物毛屑敏感，便要更加注意家居清潔及寵物毛髮打理。家中的毛公仔、地氈、厚布梳化等，都較容易積聚塵蟎與微粒，若患者每次一回家便開始眼癢、眼紅，便應考慮家居環境是否存在較多致敏原。適當使用空氣清新機或具過濾功能的空氣淨化設備，減少室內微粒與致敏原，對部分患者會有幫助。

若症狀較輕，可先考慮使用潤眼藥水或坊間一些簡單的抗敏感眼藥水，幫助紓緩不適。冷敷亦可減輕痕癢及灼熱感。但要特別提醒的是，患者應避免揉眼，因為揉眼會進一步刺激發炎，亦可能令角膜受損。若症狀明顯、反覆發作，或已出現較多分泌物、視力模糊、怕光等情況，就應盡早求醫。

至於一些較強效的藥水，尤其含類固醇的眼藥水，則不建議自行購買或隨便使用。原因是類固醇藥水若用得不當，可能引致嚴重副作用，例如令眼壓升高，增加青光眼風險，甚至在某些情況下會令角膜潰瘍等問題惡化。因此，這類藥物必須由醫生診斷後處方，並在監察下使用。

對家長來說，如果見到小朋友眼睛發紅，不要只看「紅不紅」，還要留意孩子是否不停揉眼、是否很痕、是否有怕光、痛楚、分泌物增加，甚至看東西模糊。如果只是一般過敏性結膜炎，最常見的是癢；但如果有明顯痛楚、怕光，或症狀愈來愈嚴重，就更應提高警覺，及早帶孩子求醫。

過敏性結膜炎雖然不是致命疾病，但它可以長期困擾患者生活，嚴重時更有機會損害角膜及視力。與其等到病情惡化，倒不如及早辨認症狀、改善環境、避開致敏原，並在需要時尋求專業治療。眼睛是十分脆弱而重要的器官，當反覆出現紅、癢、熱、分泌物多等情況時，不應長期視作小事。

作者黃澤銘醫生是「醫善同行」醫學顧問、眼科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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