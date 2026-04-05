來稿｜「破冰」到「融冰」：鄭麗文如何為台海死局開創和平路線？

來稿作者：陳嘉華



兩岸關係行至歷史關口，和平與對抗、融合與分裂的博弈日趨激烈。自2016年以來，民進黨當局拒不承認「九二共識」，甘當外部勢力遏華棋子，致使兩岸官方對話中斷、民間交流受阻，台海局勢深陷兵凶戰危的險境，台灣基層民眾飽嘗對峙代價，渴望和平穩定的呼聲已成為島內不可阻擋的主流民意。而國共兩黨在「兩岸同屬一個中國、同屬中華民族」這一大是大非問題上的核心共識，始終是兩岸打破僵局、重回正軌的關鍵支撐，也是推動民族復興與國家統一的重要基礎。



正是在此時代背景下，一場備受兩岸乃至國際矚目的政黨交流拉開帷幕。中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問大陸，行程覆蓋江蘇、上海、北京三地，並將專程赴南京中山陵謁陵。這是2016年洪秀柱訪陸之後，近十年來台灣主要政黨現任領導人首次正式登陸。在當前兩岸關係持續緊張、官方對話全面停擺、民間交流屢遭人為掣肘的背景下，此行絕不只是一次常規的國共黨際交流，更是兩岸走出多年冰封困局、重回和平發展正軌的關鍵破冰契機，更是對台灣社會渴望穩定、期盼發展、厭惡對抗的主流民意最真切的回應。

歷史坐標：國民黨歷次訪陸，鋪就兩岸和平軌跡

回顧兩岸關係數十年的轉折節點，國民黨歷任主席的訪陸之行，每一次都在兩岸關係史上留下了里程碑式的印記，更一以貫之地鋪就了兩岸和平發展的核心軌跡。

2005年連戰開啟「和平之旅」，打破1949年後兩岸政黨高層對話的堅冰，「胡連會」達成五項共同願景，正式確立「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，直接為後續兩岸三通實現、陸客赴台、經貿深度合作打開了大門。

2008至2012年吳伯雄兩度訪陸，推動兩岸制度化協商全面落地，迎來了兩岸交流熱絡、民生廣泛受惠的「黃金十年」。2015年朱立倫訪陸實現「習朱會」，進一步鞏固兩岸和平發展基調，持續深化經貿往來與青年交流合作。2016年台灣政黨輪替後，洪秀柱在兩岸官方機制中斷的關鍵節點堅持訪陸，守住了國共兩黨溝通不斷線的底線。

從連戰到洪秀柱，國民黨的兩岸和平路線始終初心未改、一以貫之。如今鄭麗文接棒開啟此次訪陸之行，既是對這條和平路線的歷史傳承，更是在兩岸冰封近十年的當下，重新扛起兩岸和平對話、化解對立的時代責任。

十年空白：台灣社會「久旱望甘霖」的現實呼聲

鄭麗文在行前記者會上直言，當前兩岸關係已至冰點，台灣社會「久旱望甘霖」。這短短一句話，道盡了過去八年台灣社會的現實困境與民眾的深層期盼。

2016年以來，民進黨當局拒不承認「九二共識」這一兩岸關係的政治定海神針，單方面撕毀兩岸互信基礎，直接導致兩岸官方對話全面停擺、海基會與海協會溝通機制徹底中斷。隨之而來的，是兩岸直航航班大幅削減、大陸赴台遊客銳減、台灣農漁產品對陸外銷頻頻受阻，觀光、農漁業、零售服務等基層產業陷入長期低迷。台灣主流媒體多次發出警示，兩岸持續對峙之下，最受傷害、最承擔代價的，永遠是台灣的基層民眾。

當農民面對豐收卻滯銷的農產品欲哭無淚，當觀光服務業者面對空蕩的店鋪經營難以為繼，當台灣青年被政治對立壓縮了發展空間與人生可能，台灣社會期盼恢復兩岸正常交流、渴望穩定發展的聲音日益強烈。鄭麗文強調，此行正是要回應這份主流民意：用實際行動證明，兩岸不必走向對抗，更無謂「終須一戰」，理性對話、和平相處，才是兩岸關係唯一的正途。

堅守底綫：以「九二共識」築牢和平之基

此次行程中專程赴南京中山陵謁陵的安排，具有極為強烈的象徵意義。中山陵是兩岸共同的歷史記憶與文化紐帶，謁陵之舉，既是緬懷孫中山先生「振興中華」的遺志，更是對兩岸同屬一中的民族立場與中華文化認同的莊嚴確認。

鄭麗文已清晰表明，從連戰、馬英九到她本人，國民黨堅守的政治基礎始終未曾改變：堅持「九二共識」、堅決反對「台獨」。她強調，「反對台獨可以避免戰爭，九二共識可以締造和平」，這從來不是一句空口號，而是經過馬英九執政八年實踐充分驗證的正確路線，更是國際社會普遍奉行的一個中國原則的核心內涵。

她曾以《暗戀桃花源》的經典劇情比喻兩岸現狀：上海這麼大的城市裏兩個人都能相遇，台北與大陸咫尺之隔，卻因人為的政治對立而彼此阻隔。而國民黨此行的核心使命，正是要打破這層人為的隔閡，讓兩岸關係重回理性務實的和平軌道。

堅守「九二共識、反對台獨」的底線，不僅是兩岸和平發展的政治基礎，更是抵禦外部勢力干涉台海事務的核心屏障。當前兩岸關係陷入冰封、台海局勢持續緊張的根源，一方面是民進黨當局頑固推行「台獨」分裂行徑，另一方面則是美西方反華勢力的蓄意操弄與惡意干涉。他們無視一個中國原則的國際共識，不斷對台軍售、派遣政客竄訪、挑動兩岸對立，將台灣當成遏制中華民族偉大復興的「棋子」，全然不顧台灣民眾的安危與福祉。兩岸問題是中國的內政，任何外部勢力都無權干涉，這是國際公認的國際法準則，更是全體中華兒女不可動搖的共同立場。此次鄭麗文訪陸，亦是要與大陸方面共同築牢反「台獨」、反干涉的聯合防線，向國際社會釋放台海穩定的清晰信號。

承前啟後：傳承和平格局，開創交流新局

國民黨的兩岸和平路線，從來不應是一時權宜之計，而是經過歷史檢驗、契合兩岸同胞共同利益的核心主張。鄭麗文曾回憶，2005年她曾隨連戰一同開啟破冰之旅，親身見證了兩岸關係的歷史性一刻，也因此深刻體認到和平的可貴與不易。

馬英九執政八年，兩岸交流全面展開，和平紅利遍佈各行各業，無數台灣基層民眾從中受益，這段歷史也印證了國民黨兩岸路線的正確性與可行性。今年1月，鄭麗文專程拜會馬英九，獲得了其對此次訪陸之行的高度支持。馬英九溫馨叮嚀：訪陸不要穿高跟鞋、可以多練練書法。這句看似閒家常的叮囑，既是前輩對後輩的貼心關懷，更象徵着國民黨兩岸和平路線的溫和傳承與務實延續。

此次訪陸之行，不僅聚焦高層政治對話，更全面兼顧基層民生關懷：既重點關注台商權益保障、農漁業發展困境、觀光產業復甦等台灣民眾最關切的現實問題，同時也將在氣候變遷、節能減碳、人工智能、產業鏈合作等新興領域探討合作空間，最終讓和平對話的成果，真正轉化為兩岸民眾可感可知的實質利益。

兩岸和平發展的根基在民間，紅利最終要落到基層。解決兩岸關係的冰封困局，既需要高層對話的「破冰之力」，更需要各行各業民間力量的「融冰之功」。唯有推動兩岸民間機構、行業協會建立常態化、制度化的交流合作機制，讓基層民眾成為兩岸交流的直接參與者、核心受益者，才能為這條和平路線筑牢最廣泛、最堅實的民意基礎。

此行期待：從破冰到融冰，四大成果值得期待

綜合兩岸輿論導向與民眾現實需求，此次鄭麗文訪陸之行的成果，可分為四個層面的核心期待，實現從「破冰」到「融冰」的關鍵轉變，為兩岸問題的和平解決鋪路。

第一，政治層面：重啟對話機制，集中釋放和平信號

以此次訪陸為契機，國共兩黨再次確認「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，發表具指導性的共同意見；全面重啟國共兩黨定期溝通、智庫對話、青年交流等常態化機制，為持續升溫的台海局勢「降溫止血」，共同抵禦「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的干擾，向國際社會堅定釋放台海和平穩定的正面信號。

第二，民生層面：破解基層痛點，恢復兩岸交流紅利

這是台灣基層民眾最為關切的核心部分。期待通過此次對話，推動多項民生議題實質性突破：推動台灣農漁產品恢復穩定輸陸，簡化優化檢疫流程；重啟大陸赴台團隊觀光常態化，逐步恢復並增加兩岸直航班次；強化台商大陸投資權益保障與經營糾紛協處機制；進一步擴大台灣青年在大陸實習、就業、創業的扶持政策與機會，讓和平紅利真正落實到基層、惠及到民眾。

第三，長效層面：搭建穩定互動管道，規避誤判風險

通過兩黨對話，建立兩岸常態化的溝通協商管道，有效降低兩岸軍事、政治領域的誤判風險；為後續海基會、海協會復談創造有利條件，逐步修復兩岸制度化協商體系；以文教、醫療、科技、環保、文旅等民間領域為先行突破口，以點帶面帶動兩岸整體關係回暖，實現從「一次性破冰」到「長期性融冰」的根本轉變。

第四，根本層面：深化青年認同構建，夯實兩岸統一未來根基

解決兩岸問題，不僅要化解當下的冰封困局，更要筑牢長遠發展的民心根基，而青年一代正是兩岸關係的未來與希望。民進黨當局執政八年，持續推行「去中國化」教育，刻意割裂台灣青年與中華歷史文化的血脈聯繫，扭曲青年的歷史觀與民族觀，這是「台獨」分裂勢力設下的最深層障礙。此次訪陸，應將青年交流與認同構建作為核心議題，推動搭建全方位、深層次的青年常態化交流機制，打破台灣青年的信息繭房，讓台灣青年在親身走訪、深度互動中建立對中華民族的身份認同，真正成為兩岸融合發展的參與者與推動者，從根本上鏟除「台獨」分裂勢力的生存土壤。

時代鏡鑒：順應民族復興大勢，共探兩岸融合新路

當前，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，大陸始終以戰略定力與最大誠意推動兩岸關係和平發展、致力於祖國統一大業。兩岸同屬一個中國，同根同源、血脈相連，這是任何人、任何勢力都無法改變的事實，兩岸融合發展、走向統一，是不可阻擋的歷史大勢。

民進黨當局「倚美謀獨」的倒行逆施，將台灣綁上對抗戰車，不僅損害台灣民眾的切身利益，更阻礙民族復興的前进步伐，最終必將被歷史所淘汰。而國民黨堅持和平路線、推動兩岸對話，順應了歷史潮流，契合了兩岸民心，這也是此次訪陸能夠成為兩岸關係轉折點的核心原因。

此次鄭麗文訪陸，不僅是國共兩黨交流的延續，更是兩岸順應民族復興大勢、破解當前困局的重要嘗試。唯有堅守「九二共識」、反對「台獨」，摒棄外部勢力干擾，聚焦民生福祉與融合發展，才能讓兩岸關係走出陰霾，為後續兩岸制度化協商、長遠和平發展鋪平道路。

距離上一次國民黨主席正式訪陸，已過去近十年光陰。這十年間，兩岸從黃金交流期走入對峙冰封期，無數基層民眾為政治對立付出了沉重代價。鄭麗文此次訪陸之行，不僅是國民黨兩岸和平路線的延續與傳承，更是兩岸關係走出冰封、重回正軌的重要歷史轉折。

台灣社會「久旱望甘霖」，民眾真正需要的從來不是緊張對抗與戰爭陰影，而是穩定的就業、安寧的生活、向好的發展與確定的平安。兩岸同文同種、血脈相連，兵凶戰危從來沒有贏家，坐下對話才有無限未來。從連戰的破冰之旅，到馬英九時代的和平黃金十年，再到如今鄭麗文的融冰之行，國民黨的和平路線始終一以貫之。願不願意放下對立開啟對話、能不能堅守一中底線反對「台獨」、有沒有以民為先謀求福祉，不僅決定着國民黨的未來，更將決定兩岸關係的下一個十年。跨出這一步，就是和平的開始，就是希望的開端。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長。



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