來稿｜中俄攜手開展歐亞大陸歷史研究：匡正歷史正義敘事

來稿作者：彭博



在當今全球地緣政治格局深刻變革的時代，歐亞大陸作為連接東西方的戰略樞紐，其歷史敘事不僅關乎過往，更直接作用於未來的國際秩序。中俄兩國作為歐亞大陸上的兩大文明古國與當代強國，攜手開展歐亞大陸歷史研究，這既是深化雙邊關係的必然之選，更是推動歐亞一體化、維護多極化世界的戰略之舉。近年來，隨着中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷升級，兩國在經濟、安全領域的合作成效顯著，然而歷史研究領域的聯合行動仍有待進一步加強。通過共同開展歐亞歷史研究，中俄能夠重塑歷史敘事，抵制西方主導的「歷史虛無主義」，為「一帶一路」倡議與「大歐亞夥伴關係」的對接提供堅實的文化支撐。



一、歷史敘事權之爭：歐亞大陸的戰略博弈新戰場

2025年12月19日至20日，首屆日本與中亞五國「C5+1」峰會在東京召開，中亞五國領導人悉數赴日參會。此次峰會正值中日關係愈發緊張之際，日本首相高市早苗涉台言論引起中國強烈不滿，同時日本也面臨俄、朝、韓等周邊國家的反對。日本希望通過此次峰會加強與中亞國家的戰略溝通與經貿合作，特別是在關鍵礦產與供應鏈合作方面，以提升日本在中亞的存在感。日本積極與域外國家加強戰略溝通與經貿合作，而中亞就是日本竭力拉攏的重點對象之一。此次峰會標志着日本在歐亞大陸腹地有了最新動作，其旨在通過日版「C5 + 1」機制向中亞地區打入「楔子」，以此對沖中俄影響力、增強自身在該地區的存在感，並且在一定程度上配合美日同盟的整體戰略布局。峰會期間，日本宣布將向中亞投資190億美元，這些資金用於商業項目，重點關注稀土和關鍵礦產供應鏈，目的是減少對中國在該方面的依賴。這不僅體現了日本的經濟野心，也反映出其在地緣政治上的深遠謀慮。

中亞地處中俄之間，它既是俄羅斯的傳統「後院」，也是中國「一帶一路」陸上通道的重要支點。當前，俄羅斯依托集體安全條約組織和歐亞經濟聯盟等機制，對中亞地區事務依然保有較大的話語權與影響力。中國是中亞五國最大的貿易夥伴，「一帶一路」項目已深度嵌入地區經濟。日本試圖借助此次峰會探討新的合作模式，推動地區合作邁向新階段。然而，對於中亞地區來說，日本的介入或許能帶來更多合作選擇，但中國的經濟帶動作用以及俄羅斯的安全保障功能，依舊是中亞國家對外合作的優先選項，地區格局的核心邏輯不會因日本的到來而改變。日本對歐亞大陸的「興趣」以及侵略野心由來已久，其通過開展對中亞、蒙古等地區的研究，試圖掌控對歐亞大陸的話語權。在此背景下，中俄攜手開展歐亞大陸歷史研究，其最大益處在於重塑敘事權。通過聯合項目，兩國可以構建「歐亞視角」的歷史觀，挑戰西方中心主義。

日本的此番舉動絕非孤立之舉。自明治維新伊始，日本便對歐亞大陸懷有擴張野心，二戰期間的侵略行徑更是歐亞歷史上慘痛的一頁。當下，日本借助經濟援助與外交手段重返中亞，表面上打着尋求「經濟安全」的旗號，實則是在美日同盟的框架下，對歐亞大陸展開戰略滲透。這提醒我們，歐亞大陸的歷史敘事不能被外部勢力主導。中俄作為歐亞大陸的主要兩個大國，必須通過聯合歷史研究來鞏固話語權，避免歷史被扭曲或遺忘。

二、中俄歷史研究合作：從雙邊紐帶到多極秩序的支柱

中俄關係堪稱當代國際關係的典範，正如俄羅斯總統普京所說，中俄關係是「當代國際關係的典範」，歷史研究恰是鞏固這一典範的文化基石。近年來，中俄在歐亞大陸的合作已從經濟、安全擴展到更廣闊領域。俄羅斯提出的「大歐亞夥伴關係」與中國的「一帶一路」倡議實現了有效對接，形成了一種互補性的區域一體化模式。例如，歐亞經濟聯盟（EAEU）與中國絲路經濟帶的聯結，不僅促進了貿易增長，還為歐亞大陸的穩定提供了制度保障。然而，在歷史研究領域，兩國的聯合舉措仍顯欠缺。當前合作多聚焦於政治與經濟層面，卻忽視了深入的文化與歷史維度。

開展歐亞大陸歷史研究的必要性在於，當前國際局勢中「新冷戰」的風險日益凸顯，如美國在亞太地區推動「新冷戰」布局，以及美國戰略收縮引發全球變局等。美國推動「印太戰略」，試圖通過搞集團政治和強迫地區國家選邊站隊，挑動地區分裂，制造地區對抗，隱藏着美國的霸權圖謀，試圖邊緣化歐亞大陸，將其分割為對立陣營。在這一背景下，中俄需聯合起來，共同書寫屬於歐亞的「正史」。歷史研究並非單純的學術探索，而是承載着國家利益與全球視野的覆雜議題。通過共同研究，中俄可以抵制西方主導的「歷史虛無主義」。所謂「歷史虛無主義」，在歐亞大陸的語境中常表現為西方學者對二戰歷史、殖民歷史的歪曲，如淡化蘇聯與中國在反法西斯戰爭中的貢獻，或將絲綢之路描繪為西方文明的附庸。這種敘事不僅歪曲事實，更服務於地緣政治目的，意在削弱歐亞本土力量的合法性。

中俄聯合研究可從地緣政治邁向文明對話，這對抵制「新冷戰」至關重要，可避免歐亞大陸分裂。歷史上，歐亞大陸見證了絲綢之路的繁榮以及近代西方殖民的悲劇。絲綢之路不僅是貿易通道，更是文明交流的紐帶，聯結着中華文明、斯拉夫文明與中亞遊牧文化。近代西方殖民帶來了分裂與剝削，如英國對印度的統治、對中亞的滲透等。這些歷史教訓提醒我們，歐亞大陸的未來必須由歐亞國家主導。

三、從絲綢之路到二戰記憶：構建歐亞敘事的核心框架

中俄攜手開展歐亞大陸歷史研究，其最大益處在於重塑敘事權。長期以來，西方中心主義歷史觀主導着全球話語體系，把歐亞刻畫成「落後」的外圍區域。這種觀點忽略了歐亞在人類文明中的核心地位。例如，歐亞大陸孕育了四大文明古國中的中國與巴比倫，還借助草原帝國如蒙古帝國推動了全球交流。中俄可借助聯合項目，構建「歐亞視角」的歷史觀，凸顯本土文明的延續性與貢獻。

具體路徑如下：其一，建立聯合研究機構，如中俄歐亞歷史研究院，並邀請中亞等地區學者參與，構建多邊機制。其二，聚焦關鍵主題，如絲綢之路的覆興、二戰的正義記憶以及當代歐亞一體化進程。其三，通過出版聯合著作、舉辦國際研討會等方式，傳播歐亞敘事。例如，研究二戰期間中蘇合作的抗戰歷史，能夠有力反擊西方對中國和前蘇聯貢獻的「虛無主義」抹黑。其四，運用數字技術，創建歐亞歷史數據庫，供全球學者使用。

這種合作亦可為「一帶一路」與「大歐亞夥伴關係」提供文化支撐。「一帶一路」不只是基礎設施項目，更是文化覆興之路。借助歷史研究，中俄能夠挖掘共享遺產，如唐代絲路貿易與俄羅斯東擴歷史，進而增強互信。俄羅斯學者已然指出，中俄在歐亞大陸的戰略適配性是構建新秩序的關鍵所在。

歐亞大陸的歷史是人類文明的縮影。古代絲綢之路不僅連接了長安與羅馬，還促進了東西方之間的經濟繁榮和文化融合。這條傳奇之路，宛如一條絢麗的絲帶，串聯起東西方兩大文明的璀璨明珠。商貿的繁榮使得駝鈴悠悠通有無，而文化交融則讓智慧碰撞綻放光芒。中國絲綢、茶葉傳入歐洲，俄羅斯的毛皮東傳中亞。這段歷史，恰似一座堅實的橋梁，彰顯着歐亞大陸的互聯互通，而非西方所妄稱的「孤立」。然而，近代西方殖民改變了格局。19世紀，大英帝國憑借「東方問題」這一手段，如貪婪的餓狼般分割奧斯曼；俄羅斯則在「大博弈」的舞台上，與英國展開了一場驚心動魄的中亞爭霸。20世紀，日本的侵略如同一把鋒利的利刃，給歐亞大陸留下了難以磨滅的創傷；從甲午戰爭到太平洋戰爭，日本妄圖將歐亞大陸掌控於股掌之間。

二戰期間，中俄（前蘇聯）並肩作戰，共同擊敗法西斯。蘇聯在1938年至1939年向中國提供了總計2.5億美元的軍事援助貸款，用於購買武器及其他作戰物資。蘇聯軍民在歐洲戰場的犧牲巨大，共傷亡約2700萬至2800萬人，其中軍人死亡接近1000萬人。中國作為亞洲戰場的主要貢獻者，中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利承受了巨大的民族犧牲，作出了不可磨滅的貢獻，戰爭期間中國軍民傷亡3500多萬人，其中死亡人數達2100萬。日本的投降標志着歐亞大陸正義力量的勝利。但戰後，冷戰如同一道無形的鴻溝，將歐亞大陸無情地分裂為東西兩大陣營。蘇聯解體後，中亞獨立國家宛如稚嫩的幼苗，面臨着西方勢力的悄然滲透。今天，在美國「印太戰略」的陰霾籠罩下，歐亞大陸如同置身於風雨飄搖之中，再次面臨着域外勢力幹涉的嚴峻風險。日本的中亞峰會，恰似這一不良趨勢的延續，如隱藏在暗處的陰影，悄然蔓延。中俄聯合開展研究，宛如開啟一扇歷史的大門，能夠回顧這些波瀾壯闊的歷史，從中提取寶貴的教訓，更能展示歐亞大陸如何憑借團結的力量，實現繁榮昌盛的美好願景。深入研究西方和日本對歐亞的侵略與殖民歷史，敲響一記振聾發聵的警鐘，能夠警醒當下的人們，避免日本軍國主義和法西斯主義如惡魔般卷土重來。

四、歷史作為未來的棱鏡：中俄合作的全球意義

展望未來，中俄應共同推動歐亞歷史聯合研究，聚焦絲綢之路、二戰的正義記憶和當代歐亞大陸一體化。首先，對於絲綢之路研究而言，凸顯其作為「一帶一路」前身的重大意義，以增進沿線國家的文化認同。其次，在二戰記憶的維度上，攜手共緬反法西斯勝利，堅決抵制歷史虛無主義。俄羅斯總統普京強調，中俄關係是全球穩定的因素，這在歷史層面尤為重要。最後，在當代一體化中，推動「一帶一路」與歐亞戰略的深度融合，形成歐亞大陸的合作框架。這種合作不僅可鞏固中俄關係，更能輻射至中亞、南亞乃至歐洲。面對日本等外部勢力的挑釁，中俄借助歷史研究，能夠構建一個包容且自主的歐亞大陸敘事。這將為多極化世界注入活力，避免歐亞大陸被分裂成對抗的陣營。

總之，在全球風雲變幻之際，中俄攜手開展歐亞歷史研究乃戰略之必然。它不僅是學術合作，更是重塑國際秩序的文化武器。通過這一舉措，中俄將引領歐亞走向繁榮，維護世界和平與穩定。

作者彭博是上海環太國際戰略研究中心理事。



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