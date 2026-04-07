來稿｜打破24周分界線——每一個短暫的生命，都值得體面的告別

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業博士



清明節，一個回憶先人的日子，亦是一個思考生命意義的時刻。而在這些被哀悼的生命中，有一群被長期忽視的小天使：那些未滿24周，來不及見到這個世界的流產嬰孩。在香港，「24周」不僅是一個醫學上的數字，更是一條橫跨法律、情感與醫療的生命分界線。它決定這些小生命是否能擁有體面的告別儀式，亦牽動無數喪子父母的哀傷與遺憾。隨着社會對生命尊嚴的重視增加，近年香港逐漸為這些小天使提供安息之地，但法例和社會觀念的限制下，仍然有許多隱藏的痛楚值得社會反思與聆聽。



法律定義生命身份

家長長期積壓遺憾

根據香港法例，24周是懷孕周期中關鍵的分界點。按照《侵害人身罪條例》的規定，懷孕未滿24周而終止妊娠的，屬於「流產」，其胎兒並不具備法律上的生命身份，因此毋須辦理生死登記；然而，懷孕滿24周後出生無生命徵象的，則屬「死產」，可獲發死產證明，並按正常程序進行火化或安葬手續。這條基於醫學標準的界定，在確保醫療操作與行政程序的同時，也令不少未滿24周便失去孩子的父母，陷入一種無法正式送別孩子的哀傷。

傳統上，香港醫院對未滿24周的流產嬰孩，大多按照醫療廢物集中處理，家長甚至無法見孩子最後一面，留下任何實體紀念。對不少父母來說，無論孩子發育到多大，都是自己全心盡力保護的小生命；當失去的時候，除了忍受身體與心靈的痛楚，卻連最簡單的告別儀式亦難以舉行。這份難以名狀的遺憾，並無法因時間流逝而完全平復。

流產胎安放設施出現

人性化服務填補空白

過去十幾年來，隨着社會人文關懷的提升，香港逐漸意識到需要為流產嬰孩提供更有尊嚴的安排。「永愛園」與「永愛堂」，是值得被關注的轉變。食物環境衞生署首個位於粉嶺和合石永愛園的安放流產胎設施在2019年4月11日啟用。其後，食物環境衞生署在哥連臣角及石門提供永愛園的流產胎安放服務。2022年9月，葵涌永愛堂成為全港首個專為未滿24周流產嬰孩設立的火化設施，由食物環境衞生署主導，免費提供私人或集體火化服務，並設默哀室讓家長陪伴孩子走完最後一程。

火化後，骨灰可選擇安放於各區永愛園內，家長可到設有紀念牌與獻花區的花園，為孩子寄託思念。這些設施不僅切實填補了過往的制度空白，亦讓家長情感上有一個出口，漸漸緩解對生命告別的遺憾。根據最新統計，已有上千名未滿24周的小生命在永愛堂完成火化，這代表着，越來越多家庭選擇以尊嚴的方式告別自己的孩子。除了政府服務，部分非牟利機構亦提供針對流產家庭的輔導支援，例如免費製作紀念品，幫助父母緬懷流產嬰孩，讓傷痛不至於孤立無援。私家殯儀業者亦順應需求，推出針對流產及死產嬰兒的小型殯儀套餐，輕量化的儀式價格相對親民，實現家長的情感寄託。

打破社會傳統觀念

尊重每一個小生命

然而，即使這些進步值得肯定，未滿24周流產家庭面臨的挑戰，仍未被完全解決。首先，部分傳統觀念認為，流產是不吉利的事情，不少經歷流產的家庭選擇保持沉默，避免引來親朋過多的好奇或指責。在這種觀念壓力下，父母的痛楚被迫隱藏，進一步令內心的傷口無法癒合。心理學專家指出，懷孕超過12周後的流產，對母親情感上的打擊，遠比部分人想像中更深。母親對胎兒已經建立了密切的情感聯繫，失去的同時，亦可能伴隨自責與虛弱。更大的問題在於流產後母親的身體會經歷激素急劇變化，更容易誘發心理問題，如產後抑鬱。然而，目前針對流產父母的專業心理支援，仍屬短缺。即便部分公立醫院設有社工協助，但跟進頻率與支援範圍遠未達到需求。

每一個小生命，不論來到世間的時間長短，對父母來說，都是一份珍貴的存在。香港在過去幾年於流產嬰孩的身後事與安息設施上的進步，是一個文明社會的縮影，但未來道路仍需堅實推進。從破除流產羞耻觀念，到加強心理健康支援服務，再到優化對24周分界的法規處置，每一項細節的優化，都是尊重生命的重要一部分。在未來，也許可以進一步設立心理專線或社區支援中心，專門針對經歷流產的家庭，提供長期且有力量的陪伴。清明節的生命寄思，是對亡者的追念，亦是對生命的再一次深思。願每一個未滿24周的小天使，都能找到屬於自己的安息之地；願每一位曾經失去小天使的父母，都能在社會的關懷下，慢慢平復傷痛，繼續走向未來的光明。

作者梁樂燊是香港理工大學專業進修學院學生；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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