來稿｜為了這個省：清明寄壯志，兩岸必一統

來稿作者：高松傑



清明時節，雨絲紛飛，追思英烈，心繫家國。4月3日，筆者留意到解放軍東部戰區官方公眾號發布主題海報《為了這個省》，以藝術化的視覺語言，勾勒出祖國完全統一後，台灣省清明祭奠英烈、兩岸同胞團圓共聚的美好圖景。筆者認為，這不僅是一張海報，更是一份告慰先烈的莊嚴宣言、一記震懾「台獨」的歷史警鐘、一盞照亮兩岸未來的前行明燈。



海報中，「祖國完全統一紀念碑」巍然矗立於馬場町紀念公園，北京開往台北的「復興號」高鐵飛馳往來，中國郵政的車輛行駛在寬闊大道上。這些畫面直白而堅定地告訴世界：台灣是中國不可分割的一部分，從來就不是一個國家——這是歷史定論、法理事實，更是不可逆轉的時代大勢。清明本是慎終追遠、緬懷英烈的日子，東部戰區以「昨天為祖國統一獻身的英雄前赴後繼，今天為祖國統一奮鬥的志士披肝瀝膽」致敬先烈，既是對吳石、朱楓等隱蔽戰線英雄的最高禮讚，也向全體中華兒女傳遞出堅定信念：統一大業，必將完成。

海報以強烈對比作出歷史正義的宣判。一邊是永垂不朽的統一紀念碑，另一邊則是「台獨分子亂墳崗」，正應詩句：「民族敗類遺千古，倚外謀獨壘亂墳。」這是對極少數分裂勢力的嚴正警告：勾結外部勢力、出賣國家民族利益者，必將被釘在歷史恥辱柱上；唯有順應統一大勢、守護國家主權，才能被人民永遠銘記。

更為重要的是，國家「十五五」規劃已將推進祖國統一大業列入明確的時間表與路線圖。統一不再是遙遠的願景，而是未來五年的核心國家戰略。港澳「一國兩制」的成功實踐，更為台灣回歸提供了最佳示範。香港保持國際金融、貿易、航運中心地位，澳門實現社會和諧、經濟多元發展，充分證明「一國兩制」既能維護國家主權，又能保障當地長期繁榮穩定。筆者認為統一之後，台灣完全可以沿用這一成熟制度，保留現有社會制度與生活方式，依法實行高度自治，真正實現安定、繁榮與尊嚴。

當前台海局勢雖有波動，但兩岸和平發展、邁向統一的大勢不可阻擋。中國國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，為兩岸交流注入和平動能。兩岸同根同源、同文同種，清明祭祖正是血脈相連的最好見證。筆者認為，島內堅持「九二共識」、反對「台獨」的力量應持續壯大，放下政黨私利，扛起民族大義，為兩岸和平統一邁出實質步伐。

祖國統一對台灣而言，是全方位的歷史機遇，更是廣大台灣同胞的根本福祉。統一之後，台灣將徹底擺脫兵凶戰危的陰霾，不再被「台獨」勢力綁架、淪為地緣政治的棋子，民眾可以安心生活，無懼戰爭威脅。京台高鐵貫通兩岸，台灣民眾可快速直達北京、上海、廣州等各大城市，旅遊、求學、探親、經商都極為便利。兩岸實現全面三通與市場融合，台灣的農產品、水產品、文創商品可直銷大陸廣闊市場，不再受外部勢力掣肘。

在民生與醫療方面，台灣民眾可接入國家醫療保障體系，共享大陸先進醫療資源與尖端技術，重大疾病無需遠赴海外。在就業與創業領域，台灣青年可參與國家「十五五」規劃的重大項目，在科技、金融、文化、航運、綠能等領域擁有無限發展空間，不再局限於狹小的島內市場。在對外交往上，台灣民眾可持中華人民共和國護照通行世界，在海外享有強大的領事保護，真正擁有大國公民的尊嚴與安全感。

在文化與教育領域，兩岸師生交流常態化，台灣學子可直接報考大陸頂尖高校，中華文化根脈得以更好傳承弘揚。在安全與財政層面，解放軍堅決守護台海和平，台灣無需再花鉅額經費採購軍備，節省下來的資源可全面用於改善民生、興建住宅、照顧長者與弱勢群體。

從歷史看，任何分裂國家的行徑終將失敗；從現實看，兩岸經濟融合、民心相通已是大勢所趨；從未來看，「十五五」規劃為統一擘畫藍圖，「一國兩制」為台灣指明出路。東部戰區的海報不只是願景，更是即將到來的現實。

筆者堅信，在全體中華兒女的共同努力下，在島內促統力量不斷壯大之下，祖國完全統一定會如期實現。兩岸同胞將共享民族復興的偉大榮光，台灣這片美麗的土地，將遠離戰火、永享繁榮，真正成為民眾安居樂業的幸福家園。「祖國必須統一，也必然統一」這是不可阻擋的歷史大勢，更是全體中華兒女的共同心願。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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