楊莉珊｜鄭麗文率國民黨訪問大陸：順應歷史大勢　共促民族復興

來稿作者：楊莉珊



2026年4月7日，中國國民黨主席鄭麗文率團開啟大陸之行。此行是近十年來台灣主要政黨現任領導人首次正式訪問大陸，也是兩岸關係在冰封多年後的一次關鍵破冰嘗試。此行被定位為「和平之旅」，有助於累積善意與互信。



2026年3月30日，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤宣佈，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率團訪問。鄭麗文主席表示感謝並欣然接受了邀請，並強調此次訪問是在共同的政治基礎，即堅持「九二共識」、 反對「台獨」之上。國台辦發言人表示，此次訪問符合兩岸關係發展需要，對維護台海和平穩定具有重要積極影響。國民黨強調，這是為台灣和平與繁榮開路的關鍵契機。

當前，台海局勢複雜嚴峻，民進黨當局頑固推行「台獨」分裂路線，甘當外部勢力遏華棋子，導致兩岸對話中斷、交流受阻，和平發展成果嚴重受損。在此背景下，鄭麗文主席秉持民族大義，堅持「九二共識」、反對「台獨」，主動推動兩岸政黨交流，回應了台灣同胞期盼和平發展、增進福祉的主流民意，體現了對歷史負責、對人民負責的擔當。大陆對此表示歡迎，並期待此次訪問為兩岸關係重回和平發展正軌注入正能量。

台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國。這一歷史與法理事實在國際社會具有廣泛共識，也是兩岸關係發展的定海神針。「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，它明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。過去幾十年的事實證明，只要堅持「九二共識」，兩岸就能開展對話協商，推動各領域交流合作，台灣同胞就能受益於和平發展的紅利；反之，若否定「九二共識」，兩岸互信無從建立，台海局勢必然動盪不安。

中國國民黨在鄭麗文主席領導下，重申堅持「九二共識」、反對「台獨」的立場，這是對兩岸關係負責任的表現，也符合台灣同胞的根本利益。當前，民進黨當局拒不承認「九二共識」，加緊勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張的根本原因。大陆敦促台灣地區有關政黨、團體和人士認清歷史大勢，站在歷史正確的一邊，與「台獨」分裂勢力劃清界限，共同維護台海和平穩定。

大陸始終堅持以人民為中心的發展思想，秉持「兩岸一家親」理念，持續推動兩岸經濟文化交流合作，為台灣同胞提供同等待遇，分享發展機遇。在「十五五」規劃中，大陸進一步明確要推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程，通過深化兩岸經濟社會融合，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排，拉近兩岸同胞心理距離。

鄭麗文主席此次訪問聚焦民生議題，關注台灣農漁業、旅遊業、青年發展等基層需求，體現了對台灣同胞切身利益的重視。大陸願在堅持一個中國原則基礎上，與台灣各界有識之士一道，共同探討深化兩岸融合發展的路徑。包括：恢復並擴大台灣農漁產品輸入大陸，為台灣同胞提供更多就業、創業、學習機會，加強兩岸在科技、環保、文化等領域的合作，讓兩岸融合發展的成果更多惠及普通民眾。特別是要著力推動兩岸青年交流，讓台灣青年更深入瞭解大陸的發展進步，增強對中華民族共同體的認同，為兩岸關係未來發展奠定堅實基礎。

「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，外部勢力干涉是中國內政、破壞地區穩定的惡劣行徑。大陸堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，堅決反對外部勢力以任何形式干預台灣問題。民進黨當局為一黨之私，罔顧台灣同胞福祉，甘當外部勢力的「棋子」，企圖「倚美謀獨」「以武拒統」，這不僅是徒勞的，而且會將台灣推向災難的深淵。中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整，任何分裂國家的圖謀都註定失敗。

兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，應由兩岸中國人共同商量解決。大陸呼籲台灣有關政黨和人士明辨是非，堅決抵制「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手，共同維護民族整體利益和台海和平穩定。

實現中華民族的偉大復興，是全體中華兒女的共同夢想。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。我們堅持以和平方式實現國家統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。「一國兩制」是解決台灣問題的最佳方案，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，能充分照顧台灣的現實情況，保障台灣同胞的社會制度和生活方式不受影響，確保台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯。

當前，大陸正意氣風發地向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，這為台灣同胞提供了前所未有的機遇。我們真誠歡迎台灣同胞搭乘民族復興的快車，參與國家現代化建設進程，共同致力於實現中華民族的偉大復興。鄭麗文主席此次訪問，是兩岸有識之士順應歷史潮流、推動兩岸關係向前發展的重要努力。我們期待通過此次交流，增進互信，積累共識，為兩岸關係和平發展、融合發展作出新的貢獻。

海峽隔不斷兄弟親情，風雨擋不住前行步伐。兩岸同胞血脈相連，是命運與共的一家人。我們堅信，只要兩岸同胞攜起手來，堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，深化融合發展，增進心靈契合，就一定能夠共創民族復興的美好未來，共用偉大祖國的榮光。希望台灣有關政黨和人士與大陸同胞相向而行，為推進祖國和平統一進程、實現中華民族的偉大復興作出歷史性貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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