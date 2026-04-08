園遊．杏林｜從「磁波刀」治療透視屯門醫院神經醫學中心的發展

園遊．杏林｜鄭振邦醫生

屯門醫院神經醫學中心早前完成全港首宗「磁波刀」治療震顫型柏金遜症，一宗成功的治療，最容易被看見的是手術當刻；最不容易被看見的，往往是之前的大量準備工作和之後的一系列發展構思。醫院真正需要的是病人安全第一，讓病人成功出院安全返回社區，讓治療安全引入醫管局的醫療服務，造福更多病人。



高端的醫療儀器固然吸引眼球。可是，外界往往有錯覺，醫院引入新儀器便可以有新技術、新治療、開拓新服務；然而，實際工作往往更複雜。

屯門醫院2024年引入全港首套「磁波刀」治療系統，強調無創治療、不需要全身麻醉。治療看似輕盈，過程卻殊不簡單，背後牽涉整個跨專科流程的互相配合。由病人篩選、門診評估、影像檢查、腦神經外科與腦內科共同決策、放射診斷團隊配合、醫療團隊治療前準備、復康和追蹤，每一環都不能缺位。

從海外經驗可見，「磁波刀」透過聚焦超聲波無創精準消融靶點腦細胞，有望為以往被視為難以治療的腦疾病提供新的治療路徑。就神經醫學中心以言，我們和神經外科統籌委員會合作先處理原發性震顫的單一病症，對內促進不同專科的同事合作，讓這部新儀器整合至臨床服務。時間印證了我們的團隊是一支願意共同學習、共同承擔的團隊。與此同時，我們與機構內不同服務單位密切溝通，讓臨床服務更有效廣泛發展，毋負公眾對神經醫學中心的期望。

我們一直沒有停下腳步，同時已經開始構思如何進一步善用儀器，讓同樣是受震顫困擾的眾多柏金遜症病人受惠。雖然技術和治療過程大致相似，但醫療服務規劃不可馬虎，柏金遜症病患者眾，推展過程不能一蹴而就。縱然外國有不少成功案例，我們希望建立本地治療數據，引證治療安全有效，加強病人對公營醫療服務的信心，也讓高端醫療儀器用得其所。

就此，我們先以研究方式引入治療，向新界西醫院聯網的善心醫療基金尋求資助，希望兩年內完成40宗「磁波刀」治療柏金遜症案例，讓星星之火燎原，讓本地數據說話。同時，期望逐步建立完整治療流程，讓先進治療不再停留示範層面，可以更穩定服務廣大的柏金遜症病人。

「磁波刀」治療運動障礙疾病是屯門醫院神經醫學中心發展中的重要一環。以外，我們亦一直致力推動跨專科協作及服務整合，其他服務包括中風、腦癇症、器官移植、痛症管理及神經血管介入治療。其中在中風服務方面，年初已率先獲批為按國家標準建立的中風中心。

屯門醫院神經醫學中心追求卓越、崇尚創新，同時不忘病人為先的服務理念。感謝整個年輕有活力的醫療團隊，一直以來不卑不亢，肩負責任重大的公營醫療服務使命，以專業精神處理繁重的臨床工作，更進一步將不同的高端醫療技術變成病人觸及得到的希望，共同打造屬於我們的屯門醫院神經醫學中心。

作者鄭振邦醫生是醫院管理局屯門醫院副行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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