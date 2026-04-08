來稿｜智慧物流「投資熱落地冷」：香港中小企如何突圍？

來稿作者：于承忠博士



香港運輸物流學會最新調查訪問逾200名業界人士，發現本港智慧物流發展滯後，惟礙於土地、人才及資金等深層制約，轉型之路並不簡單。



香港智慧物流調查：投資熱、落地冷

香港運輸物流學會（CILTHK）物流政策委員會聯同立法會航運交通界議員林銘鋒，近日發布一份針對本港運輸物流業智慧物流發展現狀的調查報告。調查於2025年9月至2026年1月間進行，共收集201份來自業界管理層、從業人員及學者的問卷，受訪者涵蓋第三方物流、貨運代理、電商物流、港口航運及航空貨運等13個業務領域，超過半數具備逾十年行業經驗。

調查結果呈現出一幅頗為複雜的圖景：業界對智慧物流的效益認同度相當高，投資意願亦普遍強烈，但實際落地實施的比率卻明顯偏低，兩者之間存在顯著落差。

業界普遍憂慮：七成受訪者指發展落後

調查數據顯示，目前僅有39.3%的受訪者表示機構達到部分或大部分實施智慧物流技術的程度，其餘60.7%仍處於未採用、規劃或試點階段，當中近四分之一更表示完全未有採用任何相關技術。

此外，71.2%的受訪業界人士認為香港在智慧物流發展上落後於中國內地及其他亞洲市場，僅3.5%認為香港處於領先位置。這一認知或許存在一定的主觀成分，但結合整體實施率的數據來看，反映出業界對本港發展步伐的普遍憂慮，值得認真看待。

在已實施技術的企業中，運輸及倉儲管理系統（TMS/WMS）的採用率最高，達77.2%；自動存取系統（AS/RS）及無人搬運車╱自主移動機器人（AGV/AMR）的採用率亦分別達63.8%及62.8%。相比之下，區塊鏈溯源（16.2%）及無人機配送（13.8%）等新興技術的滲透率則相當有限，顯示業界目前較傾向採用成熟度較高的技術方案。

75.9%中小企未起步：土地問題尤為棘手

規模差異在調查中表現得尤為明顯。員工少於50人的中小企中，75.9%仍未進入實施階段；而員工達500人或以上的大型企業，這一比率僅為13.4%。

這種差距，在一定程度上反映了中小企在資源配置上的客觀限制。調查識別出多項主要障礙，包括：專業人才短缺（65.2%認為是重大或極度限制）、政府支持不足（58.7%）、土地稀缺及倉庫租期偏短（均逾50%）、財務資源不足（49.3%）以及投資回報期過長（55.7%）。

值得留意的是，44.3%的受訪機構表示完全缺乏任何專責的智慧物流部門或人員，反映不少企業目前對智慧物流的定位，仍停留在個別技術採購的層面，而非系統性的策略轉型。

對於中小企而言，土地問題尤為棘手。香港倉庫租期普遍較短，企業在不確定租約能否持續的情況下，難以作出長線的自動化基礎設施投資決策，這是其他地區相對少見的結構性障礙。

投資智慧物流意向強烈：結構性障礙阻落地

儘管面對上述種種挑戰，業界對智慧物流的效益評價及投資意願均屬正面。76.6%的受訪者視降低成本為非常或極度重要的推動因素，72.6%則重視營運效率的提升；66.7%認為強化供應鏈可視性是關鍵考量。此外，逾60%的受訪者認同智慧物流在改善環保合規及減少污染方面具有重要貢獻。

在投資意向方面，近四分之三的受訪者表示計劃在未來一至三年內增加智慧物流投資，其中38.8%計劃進行重大或具策略優先性的投資。

然而，意願強烈與實際行動之間的鴻溝，正是調查最值得深思之處。這在某程度上說明，障礙並非來自業界的主觀態度，而更多源於外部的結構性制約—倘若這些制約得不到針對性的政策回應，強烈的投資意願未必能自然轉化為切實的數碼轉型成果。

四項政策建議：助業界破局轉型

基於調查發現，研究團隊就改善本港智慧物流生態提出四項建議。

首先，在土地及基礎設施層面，建議以洪水橋╱廈村新發展區為基礎，建立旗艦智慧物流示範區，整合自動化、綠色技術及數據管理系統，為業界提供試驗及參考的實體平台。

其次，在資助機制方面，建議優化現行「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，包括將合資格供應商範圍由香港擴展至國際供應商、將資助上限提升至300萬港元，並精簡申請及審批流程，以提升中小企的可及性。

第三，在人才培訓方面，建議政府聯同大學及職業訓練局、香港專業教育學院等機構，建立系統性的協作培訓機制，涵蓋TMS/WMS、機器人流程自動化、物聯網、數據分析及低空經濟等技術範疇。

第四，在示範推廣方面，建議加強港口社區系統、貿易單一窗口及物流業ESG發展路線圖等政府主導數碼基礎設施項目的宣傳，並透過實地考察及知識分享活動，協助業界了解及借鑒最佳實踐。

政策已見雛形：政企協作助中小企突圍

在政策層面，本年度《財政預算案》提出推出「未來智慧物流加速計劃」，方向上與調查建議吻合。林銘鋒議員亦指出，政府應在人才培訓及設備資助方面加強配套支援，尤其關注中小企的需要。

物流政策委員會主席于承忠博士在報告中指出，人才短缺、土地稀缺及政策支援不足，屬於需要政府與業界協調應對的結構性問題，單靠個別企業難以自行解決。政策方向已初步明朗，但具體措施的設計與落實，將在很大程度上決定本港智慧物流轉型的實際成效。對於業界而言，尤其是資源有限的中小企，了解政策走向、適時規劃部署，或許是當前最為務實的應對策略。

作者于承忠博士是香港運輸物流學會物流政策委員會主席。



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