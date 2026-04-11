來稿｜數碼化轉型下的供應鏈革命

來稿作者：黎基雄教授



在全球供應鏈競爭激烈的今天，企業僅憑內部實力已經不夠了。 面對地緣政治博弈、原材料價格波動以及環保規管收緊，企業要突圍而出，關鍵在於一邊提升供應鏈的動態能力，一邊和上下游一起協作創新，再用數碼轉型把整個系統做大升級。



香港理工大學一項研究顯示，企業越能持續在供應鏈上做創新， 例如新物流模式、綠色配送、平台化協同，就越能在不穩定環境下保持營運、提升收入及市場競爭力。例如，某家電企業，過去倚賴單一外國零件供應商，疫情期間幾乎停產，其後重組供應鏈，與本地供應商共同改良零件設計，同時優化物流路線，結果交貨期縮短、庫存壓力減少，還打開了內銷新市場，正是供應鏈創新的具體例子。

該研究把供應鏈動態能力拆解成三種能力。第一是洞察力。有些企業只是出了問題才知道，而真正有洞察力的企業，會提早看到風險與機會。例如某紡織企業，透過持續追蹤國際棉花期貨價格與運費指數，提前鎖定部分原材料合同，並預早安排替代材料測試，當價格暴漲時仍能維持訂單履行，甚至趁機搶佔市場份額。第二是反應力，即反應夠快能在關鍵時刻敢於決策。某汽車零部件企業在全球晶片短缺時，管理層啟動快速決策機制，壓縮內部審批流程，馬上決定把部分產能轉移到需求較穩定的售後維修市場，同時與主要客戶協商修改交貨條件，雖然短期內犧牲了一些高毛利訂單，但避免了長期停工的風險。第三是重組能力，不斷重組供應鏈。某食品加工企業原本所有冷鏈配送都自己做，在油價和人工成本大升之際，果斷把部分城市配送外判給專業冷鏈平台，自己集中資源做品牌、產品研發和關鍵客戶管理，結果整體成本下降，服務反而更穩定，供應鏈的靈活度提高。

然而，光有這些能力還不夠。關鍵在於價值共創將能力轉化為創新的橋樑。什麼是價值共創？簡單來說，就是企業不再把供應商、客戶當成單純的買賣對象，而是當成合作夥伴，共同設計產品、優化流程、分享資訊。例如，某運動品牌邀請材料供應商和消費者參與新鞋款的設計，結果產品一上市就大受歡迎，因為真正滿足了市場需求。又如，電子產品企業與物流公司共同開發智慧倉儲系統，不僅提升了效率，也降低了成本，雙方都受益。再比如，某食品企業與農戶、加工廠、物流公司和零售商共同建立資訊平台，讓各方能即時掌握市場需求和庫存狀況，當消費者偏好發生變化時，整條供應鏈能迅速調整，減少浪費和缺貨。這種價值共創，一方面直接促進供應鏈創新，另一方面亦成為橋樑，把企業的洞察力、反應力和重組能力，轉化為看得見的創新成果，而不只是停留在概念或內部報告上。

另外，在數碼轉型做得好的企業裡，動態能力更容易轉化為有效的共創活動。在數位化程度高的企業中，資訊流通無障礙，決策更快，協作更緊密。例如，某食品企業利用雲端平台，讓農戶、加工廠、物流公司和零售商實時共用庫存和銷售數據，當市場需求變化時，整條供應鏈能即時調整，減少浪費和缺貨。又如，汽車製造商導入工業互聯網，讓全球各地的零件供應商能即時回報產能和運輸狀況，提升了供應鏈的韌性。還有某電子產品企業，利用大數據和人工智慧預測市場需求，提前調整生產計劃，避免了庫存積壓和資源浪費。在數碼化水準高的企業中，同樣的共創動作，往往帶來更大的創新回報；相反，數碼化不足的企業，即使口頭上支持共創，實際上因資訊不透明、反應遲緩，結果只是多開會、少落地。

企業應提升供應鏈動態能力，建立風險預警及快速決策機制，連接上下游數碼系統，並培養複合人才。未來競爭在於供應鏈生態系統的優劣。善用動態能力、價值共創及數碼轉型的企業，將在新全球供應鏈競爭中贏得先機，成為真正的行業領航者。

作者黎基雄教授是香港理工大學工商管理學院副院長（學務統籌）、物流及航運學系暫任系主任、航運及物流講座教授。



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