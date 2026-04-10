潘學智｜盛事經濟如何讓社區小商戶分一杯羹？

來稿作者：潘學智



踏入四月，狂歡氣氛逐漸升溫。街頭會有更多臉上塗着油彩的海外球迷，以及準備入場感受氣氛的本地年輕人。因為「香港足球會國際十人欖球賽」、「香港國際七人欖球賽」和「UCI世界盃場地單車賽」陸續舉行，預示香港正進入體育盛事的旺季，為市民帶來一連串精彩體驗。



打破大型賽事與社區之間壁壘

去年的各項盛事成績斐然，吸引超過200萬旅客，帶動超過80億元的消費及40億元以上的經濟增加值。今年眾多盛事的推動下，預期經濟成果會更上層樓。然而，當球迷在場館內舉杯歡呼時，我們必須反思一個現實問題：這場盛宴帶來的龐大經濟收益，究竟是僅僅停留在場館及連鎖酒店之內，還是能夠真正溢出，讓街角的茶餐廳、小商戶也能分一杯羹？

適逢4月6日是「體育促進發展與和平國際日」，2026年的主題定為「體育：架起橋梁、打破壁壘」。將這份宏觀的國際理念套用到香港的管治實踐上，特區政府同樣需要「鋪橋搭路」，打破大型賽事與社區之間的無形壁壘，讓經濟效益真正實現「價值涓滴」。

內地官民聯動「搭台唱戲」

說到將地區性運動競技的覆蓋面擴大到全國關注， 不得不提內地城市的經驗。近年，「為了一場賽事而奔赴一座城」成為了社交平台小紅書上最炙手可熱的旅遊口號。從冰雪運動、大灣區全運會，到「村超」及「蘇超」等區域聯賽，體育熱潮已蔓延至鄉村鄉鎮，成為強大的經濟驅動力。

其中，江蘇徐州沛縣的「村界杯」農民足球賽便是一個極佳案例。2023年春節期間，面對周邊省市前來約戰，當地鄉村面臨場地和接待能力不足的困境。為此，江蘇省體育局聯同文旅、農業農村等部門主動介入，不僅在鄉村建設高標準足球場，更協助基層組織聯繫酒店與餐飲支援，提供配套優惠。

在政府統籌下，2025年沛縣七堡村及八堡村成功接待逾20萬人次旅客，受省級支持的11家重點餐飲酒店營業額達約790萬元人民幣，客房入住率高達九成。這種「政府搭台、群眾唱戲」的模式，精準示範了如何透過跨部門統籌，將人流轉化為社區商戶的真金白銀。

改革「M」品牌驅動跨界聯動

回到香港，我們固然擁有國際級品牌賽事的優勢，但政府在盛事統籌上往往流於「被動審批」與「場地提供者」的角色。政府應大刀闊斧更新「M」品牌的活動條款及條件，強制獲資助機構必須聯動活動場地所在區份的企業和商戶（涵蓋飲食、酒店、零售及交通等），為旅客提供配套優惠。

同時，大型體育活動事務委員會不能只作旁觀者，應主動提供社區網絡支持，為機構梳理潛在合作商戶名單。為創造實質誘因，政府可引入「獎勵性資助」條款：受資助機構若能聯動指定數量的地區商戶，便可獲發額外獎勵資助，並容許將該筆款項彈性用於賽事相關用途。

打造大灣區「一程多站」體育遊

除了深化本地社區連結，香港亦不能忽視大灣區龐大的協同效應。早前文體旅局就承辦第十五屆全運會總結報告時指出，粵港澳協同辦賽開創了嶄新模式，為深化三地體育合作交流奠定了堅實基礎。

特區政府應乘勝追擊，主動與姊妹城市聯動，推出「灣區運動盛事旅遊套票」等合作模式。透過鼓勵「一程多站」的參與方式，我們不僅能將原先計劃前往內地觀賽的旅客精準引流至香港，更能為本地商戶注入新一輪的經濟活水。盛事經濟絕不能獨善其身，只有透過政商精準鋪橋搭路，方能讓全港市民切實感受到體育狂熱帶來的經濟脈搏。

作者潘學智是「民思政策研究所」研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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