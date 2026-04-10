來稿｜堅決駁斥日本右翼政客佐藤正久的荒謬言論

來稿作者：區漢宗



據報道，日本自民黨政治人物、前外務副大臣佐藤正久早前（3月8日）公然宣稱「如果不是美國和俄羅斯出兵，中國已經被日本滅族了，整個中國領土都成為日本領土，所以中國應該敬畏日本」，這番言論不僅是對歷史的公然歪曲，更是對人類良知和國際正義的無恥踐踏。作為歷史的親歷者和記錄者，我們必須以鐵一般的事實，徹底駁斥這種顛倒黑白、美化侵略的荒謬言論。



從1931年「九一八事變」東北淪陷開始，中國人民就已經拿起武器抵抗日本侵略。到1937年「七七事變」全面抗戰爆發，中國更是以舉國之力，獨自抵抗日本陸軍主力長達14年之久。而美國是在1941年珍珠港事件後才對日宣戰，蘇聯更是拖到1945年8月——日本敗局已定、德國已投降三個月後——才根據《雅爾達協定》（《雅爾塔協定》對日宣戰。當美蘇參戰時，中國人民已經浴血奮戰了整整14年。

正是中國戰場牢牢牽制了日本陸軍主力，打破了其「北進」侵蘇和「南進」太平洋的戰略企圖。據統計，到1941年太平洋戰爭爆發前，日本陸軍總兵力的78%被牽制在中國戰場。如果沒有中國的頑強抵抗，日本很可能與德國形成東西夾擊之勢，二戰格局將徹底改寫。美國前總統羅斯福曾公正評價：「假如沒有中國，假如中國被打垮了，有多少師團的日本兵可以因此調到其他方面來作戰？他們可以馬上打下澳洲，打下印度……」

14年抗戰，中國軍民傷亡超過3,500萬人，其中軍隊傷亡380餘萬人。按1937年比價計算，中國官方財產損失和戰爭消耗超過1,000億美元，間接經濟損失高達5,000億美元。這些數字背後，是無數家庭的破碎、生命的消逝，是中華民族近代史上最深重的災難。

整個抗日戰爭期間，中國戰場斃傷俘日軍150餘萬人。日本戰敗後，向中國投降的兵力高達128萬餘人，佔其海外總兵力的一半以上。中國軍隊與日軍進行大規模會戰22次，重要戰役200餘次，大小戰鬥近20萬次。這些實打實的戰績，都是中國軍民一寸山河一寸血拼殺出來的。在中華民族14年艱苦卓絕的抗日戰爭中，中國共產黨領導的八路軍、新四軍，猶如插入敵後心臟的兩把利刃，給予日本侵略者以沉重打擊。這兩支人民的軍隊，不僅是戰爭中的重要軍事力量，更是中華民族不屈精神的象徵。

八路軍從陝北東渡黃河，深入華北敵後，創建了晉察冀、晉冀魯豫、山東等大片抗日根據地。平型關首戰大捷，打破了「皇軍不可戰勝」的神話；百團大戰的硝煙中，展現了共產黨軍隊主動出擊的戰略勇氣。新四軍則挺進華中，在河湖港汊間靈活機動，韋崗伏擊戰、車橋戰役等一系列勝利，攪得日軍不得安寧。更為重要的是，八路軍、新四軍與人民群眾形成了血肉聯繫。「母親教兒打東洋，妻子送郎上戰場」的感人場景，在根據地比比皆是。軍隊愛護百姓，百姓支援軍隊，這種魚水情深的關係，構成了任何現代化武器都無法摧毀的堅固防線。正是這種全民抗戰的局面，使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海。

歷史已經證明，八路軍、新四軍在抗日戰爭中的中流砥柱作用不容抹殺。他們的英勇鬥爭，不僅沉重打擊了日本侵略者，更為中華民族的解放事業和新中國的誕生奠定了堅實基礎。今天回望那段烽火歲月，我們更加深刻地認識到，正是這種不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，鑄就了中華民族走向復興的精神支柱。

中國戰場不僅牽制了日本陸軍主力，更使其無法在太平洋戰爭初期投入足夠兵力。1942年中途島戰役時，日本海軍強烈要求從中國抽調陸軍增援，但因中國戰場的牽制而無法實現，這直接影響了中途島戰役的結局。英國著名軍事學家富勒指出：「美英所引以為幸的是，日本既沒有足夠的兵力佔領和控制印度洋上的戰略要點，也沒有足夠兵力在太平洋上拼死一戰，如果日本能做到這一點，那麼第二次世界大戰的進程就要改變。」

國際社會的公正評價：1945年1月，美國參謀長聯席會議報告明確指出：「中國幾乎單槍匹馬地將日本拖了四年半，並給日軍造成沉重損失。」蘇聯元帥崔可夫在回憶錄中寫道：「在我們最艱苦的戰爭年代，日本沒有進攻蘇聯，卻把中國淹沒在血泊中。稍微尊重客觀事實的人，都不能不考慮到這一明顯而又無可爭辯的事實。」

1937年12月至1938年初，侵華日軍在南京進行了長達六周的有組織、有計劃、有預謀的大屠殺和姦淫、放火、搶劫等血腥暴行，遇難人數超過30萬。這是人類文明史上最黑暗的一頁，是國際社會早有定論的反人類罪行：

「三光政策」下的無人區：日本侵略者為鞏固佔領區，對中國抗日根據地實施慘無人道的「燒光、殺光、搶光」政策，製造了無數「無人區」。僅華北地區就有數百萬人因「三光政策」而死亡，數千個村莊被夷為平地。

731部隊的反人類實驗：日本關東軍第731部隊在中國進行大規模細菌戰、化學戰和活體實驗，至少3000名中國、蘇聯、朝鮮等國的戰俘和平民被用作活體實驗材料。這是現代文明史上最黑暗的章節之一。

無差別轟炸的恐怖統治：從1938年2月到1943年8月，日軍對重慶進行了長達五年半的戰略轟炸，造成超過1萬市民死亡，上萬棟房屋被毀，使山城長期籠罩在恐怖之中。

這些鐵證如山的罪行，在任何文明社會都應受到最嚴厲的譴責和最深刻的反省。然而在佐藤正久之流的荒謬邏輯中，竟然成了要求中國「敬畏」的資本，這不僅是無恥，更是對人類文明底線的公然踐踏。多年來，日本右翼勢力在歷史教科書上大做文章，將「侵略」美化為「進出」，將「南京大屠殺」淡化為「南京事件」，甚至完全刪除731部隊的罪行。這種系統性、制度性的歷史修正，使日本年輕一代無法瞭解真實的歷史。日本政客頻繁參拜供奉有14名甲級戰犯的靖國神社，包括東條英機、土肥原賢二等策劃和實施侵華戰爭的主要戰犯。這種官方行為向國內外傳遞了錯誤的歷史信號，助長了右翼勢力的囂張氣焰。

佐藤正久的言論並非孤立現象，而是日本右翼試圖否定戰後國際秩序、突破和平憲法、重新軍事化的系列動作之一。他們刻意抹殺中國的抗戰貢獻，將日本戰敗歸因於「運氣不好碰上美蘇」，無非是想為日本擺脫戰敗國身份、成為「正常國家」製造藉口。

中國人民的抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國戰場是東方主戰場，中國人民為世界反法西斯戰爭勝利作出了巨大貢獻。這一歷史定論早已載入聯合國文件和各國教科書，不是幾個右翼政客的荒謬言論所能篡改的。真正值得敬畏的，不是曾經發動侵略、至今仍不徹底反省的日本右翼，而是千萬中國軍民「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的犧牲精神。這種在民族危亡之際迸發出的不屈意志，才是人類精神史上最寶貴的財富。日本要贏得國際社會的尊重，不是靠要求他國「敬畏」，而是應該像德國一樣，徹底反省侵略歷史，真誠向受害國道歉賠償，用行動表明與軍國主義決裂的決心。只有正視歷史、以史為鑒，日本才能真正走出戰爭陰影，與亞洲鄰國建立互信關係。

中國人民珍愛和平，但絕不會以犧牲歷史真相和國家尊嚴為代價。我們始終銘記3500多萬同胞的犧牲，銘記十四年抗戰的苦難與輝煌。任何企圖否定中國抗戰貢獻、美化侵略歷史的言論，都將遭到中國人民和國際正義力量的堅決反對。歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。佐藤正久的狂言妄語，如同試圖用手掌擋住太陽的愚人，不但遮不住陽光，反而暴露了自己的無知與狂妄。中國人民用血肉之軀鑄就的抗戰豐碑，已經永遠矗立在人類正義的歷史殿堂中。要正告那些仍然沉迷於軍國主義迷夢的日本右翼勢力：歷史不容篡改，正義不容褻瀆。中國人民熱愛和平，但絕不畏懼挑釁；我們主張友好，但絕不放棄原則；我們銘記歷史，是為了開創更美好的未來。任何歪曲歷史、美化侵略的企圖，都將在鐵的歷史事實面前碰得頭破血流，都必將被愛好和平、堅守正義的世界人民所唾棄。

中華民族歷經磨難而生生不息，正是因為我們始終堅守歷史的真相、捍衛民族的尊嚴。今天的中國，早已不是當年積貧積弱的中國；今天的中國人民，有信心有能力捍衛先輩用生命換來的和平與尊嚴。那些企圖否定歷史、顛倒黑白的謬論，只會讓世人更加看清其背後的險惡用心，只會讓中國人民更加團結，更加堅定地走和平發展道路，為實現中華民族偉大復興而不懈奮鬥。

作者區漢宗是香港媒體人。



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