民思政策研究所｜立足AI本質　培育具數字競爭力的新一代青年人才

來稿作者：張達明



為響應《行政長官2025年施政報告》有關推動中小學數字教育的部署，作者結合香港教育實際情況（家中有成員為資深小學教師，親歷多次教改，由社科健三合一變成常識科，再由常識科拆成人民科學科；由TOC轉成圖書教學，再由圖書教學返回課本教學，例子不勝枚舉）、及學生成長需求，就香港數字教育未來發展方向提出全面務實、可落地的建議。



立足人工智能本質

培育青年核心能力

AI可提供邏輯推理、資料搜集及問題答案，但捨難取易的人性易導致學生忽視問題理解與思維過程，甚至過度依賴。對此，學生需重點培養協作溝通、批判性思維、創新意識等綜合素養，而這些能力的基礎是學會理解、表達與溝通，這也是適應AI時代的前提。

數字教育不在於讓AI取代思考，而在於讓學生學會與AI共存。AI的本質是工具，它能快速處理大量資訊，但無法替代人類的價值判斷與創造力。因此，教育應引導學生認識AI的優勢與局限，培養他們在AI輔助下進行深度思考的能力。

強化中英文能力

築牢AI教育支撐

AI的高效應用取決於人類指令的清晰性與邏輯性，而精準指令的核心是紮實的語言能力——這也是學會撰寫Prompt、發揮AI價值的關鍵。因此，AI教育不僅不能弱化語文學習，反而需強化學生的閱讀理解、寫作表達與邏輯思維，可結合AI工具設計作文批改、語法糾錯等練習，實現語言能力與AI應用能力同步提升。

在中英文並重的香港教育體系中，AI可成為語文學習的助力，而非替代。例如，教師可讓學生先用中文撰寫草稿，再用AI工具翻譯成英文，並要求學生比較原稿與AI版本的差異，找出AI的不足之處。這不僅能提升語言精準度，還能培養學生對AI輸出的批判能力。

明晰AI與創科協同

提升學習主動性

推行AI教育需讓學生理解其學習意義，而非僅關注技術本身。AI與低軌衛星數據等創科領域跨界融合，可催生數字孿生城市等創新成果，契合「十五五規劃」新質生產力發展方向。引導學生認識這種協同效應，能有效提升其學習主動性，助力其把握科技發展趨勢。

例如，在科學課堂中，教師可結合AI模擬低軌衛星數據，讓學生設計簡單的數字孿生模型，探討城市規劃問題。這不僅能讓學生看到AI在實際創科中的應用價值，還能激發他們對未來職業的興趣。當學生明白AI不是孤立的技術，而是與其他領域緊密結合的工具時，他們的學習動力自然會大幅提升。

兼顧心理健康

銜接終身教育理念

推進AI教育需以學生身心健康為首要原則，透過課堂講授、主題活動等形式，引導學生理性看待AI，減少技術恐懼或盲目依賴。同時，需將AI教育與終身教育緊密銜接，著重培養學生主動學習、持續更新的思維，通過探究性任務、課外活動等，引導其養成自主學習AI技術的習慣，奠定適應數字社會的基礎。

AI教育若忽略心理層面，容易造成學生對技術的焦慮或過度依賴。因此，學校應設立「AI心理輔導」模組，讓學生分享使用AI時的感受，並學習如何平衡人機關係。同時，將AI學習延伸至課外，鼓勵學生自行探索開源工具，培養終身學習的習慣，這才是數字教育長遠的目標。

防範過度依賴

守住教育核心價值

學生過度依賴AI完成作業，會導致閱讀、書寫量減少，弱化語文素養，喪失獨立思考能力，偏離教育初衷。需在規劃中明確AI的「輔助角色」，界定其僅用於資料搜集、思路梳理等環節，要求學生獨立完成核心思考與書寫；同時通過家校合作，引導家長監督學生合理使用AI，確保數字教育不偏離教學本質。教育局及學校應制定清晰的AI使用指引，例如規定作業中AI輔助部分不得超過30%，並要求學生註明使用AI的具體環節。這不僅能防止抄襲，還能培養學生誠信與責任感。家長則需在家長會中學習如何監管孩子使用AI，避免讓AI成為「懶人工具」。

塑造香港數字教育的未來，是一項涉及學生、教師、產業與政策的系統工程，既要積極推動創新與教學效能提升，也必須堅守教育的核心價值與國家安全底線。在實踐層面，應以學生身心健康為首要前提，強化中英文語文能力，防止過度依賴AI；同時優化評核政策，引導學生在AI輔助下持續提升理解、表達與溝通等核心能力，並嚴格把關AI工具在敏感議題上的內容偏差，避免不良資訊影響下一代。只有立足AI的本質，結合香港本土需求與國家發展大局，形成多方協同、兼顧安全與創新的數字教育生態，方能培育具備數字時代核心競爭力、國家觀念與社會責任感的新一代人才。

（謹此聲明：本人雖曾獲邀參加教育局舉辦的相關主題工作坊，但以上觀點純粹基於本人的個人經驗、觀察及研究所得。）

作者張達明是民思政策研究所首席研究員。



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