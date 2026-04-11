來稿｜宏福苑失職鏈的教訓——修例補齊消防漏洞，權責對等剷除頑疾

來稿作者：高松傑



大埔宏福苑大火獨立委員會第十場聽證會，首次有消防處代表出席作證，負責牌照及審批的助理處長姜世明披露的種種案情，令人觸目驚心，更讓全港市民看清這場悲劇背後的重重黑幕。從原物業管理公司「置邦」無牌擅自關閉消防泵總電掣，到兩間註冊消防裝置承辦商（RFSIC）「宏泰」與「中華發展」相互卸責、公然作假，事件徹底暴露本港現行消防安全監管制度的頑瘴痼疾。筆者認為，姜世明提出的六大修例方向，正是根治行業亂象的對症下藥，立法機關與社會各界應該支持，加快推動落實。



管理失職專業淪喪

雙重失守釀成慘劇

聽證會證供擺在眼前，宏福苑的悲劇從非單一環節出錯，而是一條徹底崩壞的「失職鏈」。「置邦」作為物管公司，手握樓宇日常管理大權，其工程人員竟在無牌照、無審批的前提下，肆意關閉消防泵總電掣，姜世明斥之為「低級錯誤」、「極度嚴重疏忽」，實屬輕判。更令人憤慨的是，此類物管繞過註冊承辦商、私自處置消防系統的行為，過去十餘年間從未出現，完全是視法紀如無物、視居民生命如草芥。

兩間持牌消防承辦商的表現，更是將行業陋習與專業無知展露無遺。「宏泰」明知消防設施失靈、電源被關，卻以「唔好教人做嘢」的歪理搪塞，刻意瞞報風險，全然不顧居民死活；「中華發展」更為惡劣，未做任何實地視察，便隨意提交「消防裝置關閉通知」，涉嫌虛假陳述，筆者完全認同姜世明的斥責，此等行為不僅違法，更是突破職業底線，直接剝奪了居民知曉風險、及時逃生的機會。

六大修例刀刀見骨

補齊漏洞勢在必行

現行消防監管制度漏洞百出，才縱容了這一系列瀆職違規行為，姜世明提出的六項修例建議，每一項都直指痛點，毫無妥協空間。

關閉消防裝置須提前獲消防處批准，徹底堵死物管、承辦商隨意截斷消防系統的漏洞，杜絕肆意妄為；將物管公司列為消防設施法定責任人，徹底改變以往「責任歸業主、權力歸物管」的失衡局面，讓權責真正對等，問責更有針對性；引入違規定額罰款，取代耗時費力的傳票程序，強化即時震懾，杜絕違者僥倖心理。

廢除「註冊消防裝置承辦商」（RFSIC）永久牌照，實行定期續牌機制，淘汰行業內濫竽充數的劣質商戶，提升整體專業水準；擴大消防處執法權限，賦予其進入處所、核查文件的法定權力，掃除監管盲區；大幅上調違規罰則，現時5萬元的最高罰款，比起違規收益與生命代價，完全不值一提，唯有重罰才能讓業者心存敬畏。

執行力度必須跟上

不讓修例流於空文

獨立委員會主席陸啟康憂慮修例後消防處人手不足，這看似是現實難題，卻絕不能成為阻礙安全改革的藉口。每年六千宗消防裝置關閉維修通知，若全數派員實地核查，人手壓力固然存在，但人命關天，任何困難都要讓位於公共安全。

筆者認為，港府須為消防處增撥資源、補充人手，強化執法隊伍；消防處也要應善用科技手段，要求承辦商上傳帶時間戳的現場影音資料，結合突擊抽檢，以科技輔助監管，用有限資源實現最大管控效果，堅決杜絕修例後「有法不依、執法不嚴」的問題。

亡羊補牢要動真格

血的教訓不容忘卻

宏福苑大火後，消防處開展樓宇檢查、推行「紅綠封條」、發布業界通函，種種補救舉動雖值得肯定，但行政指引終究沒有強制力，無法從根源杜絕悲劇。唯有推動修例，構建法律層面的問責體系，才能築牢消防安全防線。

筆者希望政府切莫遲疑，務必儘快將條例草案提交立法會，掃除一切改革阻礙，凝聚社會共識。這場大火的傷痛仍在蔓延，死傷者家屬等待公道，全港市民期盼安居。唯有以雷霆手段推動修例，嚴肅追責相關責任主體，才能讓教訓化為制度屏障，徹底杜絕宏福苑式的悲劇再次上演。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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