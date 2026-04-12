醫善同行｜春天小童夜咳應對全攻略

醫善同行｜何學工醫生



踏入春季，天氣轉變較大，花粉、塵蟎等致敏原亦較活躍，不少家長都會發現，小朋友日間看似精神正常，沒有特別不適，但當夜晚準備入睡時，便開始不停咳嗽，導致夜間睡醒或嘔吐。這種情況很常見，背後原因卻不止一種，既可能與轉季敏感有關，亦可能涉及鼻水倒流、哮喘及胃酸倒流。



臨床上，當小朋友主要在夜間咳嗽，我們通常會先留意，咳嗽究竟多數發生在上半夜還是下半夜。若是在剛剛入睡後不久，即上半夜開始咳，很多時會先懷疑是否與鼻液倒流有關。因為當小朋友平躺時，鼻水或鼻分泌物會更容易向後流向喉嚨，日間其實也可能有這種情況，只是晚上入睡躺下時會更明顯，加上小朋友睡着後較難把分泌物吞走或清走，便容易刺激喉嚨，引起咳嗽。這種情況常見於鼻敏感，也可以在感冒後變得更嚴重。

如果咳嗽主要在下半夜，尤其是凌晨兩、三點後開始加劇，便有機會與氣管較敏感或哮喘有關。因為氣管的炎症在夜晚可能較為明顯，所以部分小朋友會在下半夜特別容易咳嗽，甚至伴隨喘鳴聲、氣促等情況。若去到清晨五、六點左右更加明顯，亦可能與夜間冷氣太冷、空氣太乾、濕度改變等因素有關，特別是一些平時已經鼻塞、習慣用口呼吸的小朋友，喉嚨在乾燥環境下更容易受刺激。

胃酸倒流亦可引致咳嗽

除了鼻水倒流和氣管敏感之外，還有一個較容易被忽略的原因，就是胃酸倒流。有些小朋友入睡後，胃酸較容易從胃部倒流到食道及喉嚨，刺激氣道後亦可引起咳嗽。年紀較大的小朋友，有時會形容胃酸湧上來、喉嚨有酸酸刺激的感覺。這類情況雖然未必是最常見原因，但的確存在，尤其若小朋友夜晚咳嗽同時伴有胃部不適，便要多加注意。

至於如何分辨是痰，還是上呼吸道的分泌物，這種情況單靠家長在家中有時不容易分辨，因為小朋友未必識得把痰吐出來，很多時候都會吞回去。不過一般來說，如果只是上呼吸道分泌物較多，通常不一定伴隨明顯喘氣；若真是下呼吸道有較多痰音，很多時候會同時有氣促、喘鳴聲等表現。

濕度應維持在五至六成

那麼，家長在家中可以怎樣處理？若只是短時間出現夜咳，第一步通常是觀察，同時先改善環境因素。室內溫度可稍為調得溫和一點，濕度則盡量維持在五至六成左右，避免太乾或太焗。睡前可考慮讓小朋友吸入一些蒸氣，例如洗澡時利用蒸氣幫助鼻分泌物較易排走。若家長本身懂得幫小朋友洗鼻，亦可用鹽水清潔鼻腔，減少鼻液倒流對喉嚨的刺激。若小朋友適合，有時醫生亦會處方一些收鼻水藥，看看把鼻水收乾後，咳嗽有沒有改善。

坊間有些家長會嘗試把小朋友睡覺時墊高一點，這做法有時亦有幫助。原因之一，是可減少胃酸倒流；另一方面，體位稍為墊高後，鼻液和分泌物對氣道的刺激亦可能減低。

咳嗽本身也是保護機制

不過值得留意的是，咳嗽本身某程度上是一種保護機制，目的是希望把氣道中的分泌物或刺激物清走，所以我們不會一味追求「完全止咳」。特別是感冒後的夜咳，有時代表感染後氣道仍然較敏感，咳嗽未必代表有嚴重問題，但若拖得太久，影響睡眠、飲食，或令喉嚨愈來愈受刺激，便需要進一步評估。

臨床上，若夜咳持續超過幾星期，便不應再只當作普通轉季不適。醫生通常要排除的，包括鼻敏感、哮喘、鼻竇炎，甚至肺炎等。若鼻竇長期有分泌物積聚，又未能清走，有時可能需要抗生素處理。另一些個案則可能與家中空氣質素有關，例如養貓狗、家中有吸煙者、灰塵較多、床上有太多毛公仔等，這些環境因素都可能令夜咳持續不斷。

家長在家中最容易做的，往往就是先改善環境，保持空氣清潔、溫度和濕度適中，減少塵蟎及刺激物，並留意有沒有一些明顯警號。如果只是短暫夜咳，可以先觀察；但若持續不斷，或伴隨喘鳴、氣促、咳到嘔、睡不好等情況，便應及早找醫生，找出真正原因，對症處理。

作者何學工醫生是「醫善同行」醫學顧問，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



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