來稿作者：彭博



在科技革命的時代背景下，中華文明正經歷從農業文明（1.0）工業文明（2.0）向以數字文明為核心的新型文明形態（3.0）的深刻轉型。中華文明3.0以「創新驅動、開放包容、價值共生」為核心特徵，不僅承載着中華優秀傳統文化的現代轉化，更通過 「一帶一路」倡議、科技合作等多元路徑深度參與全球治理。



第一階段：奠定「大一統」政治哲學

春秋戰國時期，持續三個世紀的思想論辯，本質是農耕文明在青銅向鐵器時代轉型期的生存智慧探索。當秦始皇以法家思想為藍本完成地理疆域的統一，更關鍵的是通過「書同文、車同軌」的制度設計，將諸侯林立的政治版圖轉化為文化認同的精神共同體。郡縣制取代分封制不僅是行政革新，更是打下了中華文明現代國家意識的基礎。

這種政治哲學的建構深深植根於農耕文明特性。黃河長江流域的精耕細作模式，要求中央政權建立高效的水利管理系統，催生出與之對應的政治經濟政策。值得注意的是，這種政治智慧並非封閉體系：朝鮮半島的「事大主義」、越南的「外王內帝」、日本的「律令制改革」，都可見中華文明圈的制度輻射。亞洲的朝貢體系，本質上是以共享政治哲學替代古代社會常見的武力征服和野蠻擴張，形成獨特而包容的國際秩序。

古代絲綢之路不僅是商品通道，更是思想碰撞的熔爐。從匈奴、柔然到突厥，北方草原民族作為文明中介，將中原的冶鐵術與養馬技術傳入東歐平原；元代色目人商隊穿越欽察草原，將火藥配方與活字印刷術帶到莫斯科公國。這些交流揭示：中華文明從未將自身視為孤立存在的「文明孤島」，而是在與遊牧—農耕、東方—西方、定居—遷徙等不同文明形態的碰撞中，不斷完善和豐富自我認知。正如黑海沿岸出土的唐代長沙窯瓷器與伏爾加河畔的元代青花瓷相互輝映，文明進步的密碼，永遠鐫刻在歐亞大陸文明交流互鑒的年輪之中。

第二階段：融入全球治理體系

1949年新中國的建立，標志着中華文明邁入以工業建設為核心的2.0階段。這一歷史性變革不僅終結了近代以來的積貧積弱，更開啟了中國主動融入全球秩序的進程。百廢待興之中重生的新中國，通過「一五」計劃引進蘇聯156個重點工業項目，初步構建起獨立完整的工業體系，實現了從農業文明向工業文明的跨越。與此同時，中國以「另起爐灶」的外交方針打破西方封鎖，通過參與萬隆會議等國際舞台，逐步確立獨立自主的和平外交政策。這種轉型既是對近代屈辱史的徹底終結，更是文明主體性覺醒的體現——中國不再是被動接受國際規則的客體，而是開始以平等身份參與全球治理體系的構建。

在中華文明2.0階段的發展軌跡中，前蘇聯的影響具有最為重大歷史意義。作為社會主義陣營的領導者之一，前蘇聯通過全方位援助幫助中國完成了現代國家建構：從政治制度到軍事工業，蘇聯模式深刻塑造了新中國前30年的發展路徑。儘管中蘇關係經歷了波折起伏，但兩國合作的深厚根基未曾動搖。

改革開放標志着中華文明2.0階段進入下半場，中國逐步完成從規則接受者到規則制定者的身份轉變。這個過程中，中國既保持文明主體性——通過「摸着石頭過河」的實踐智慧，將馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合；又展現開放包容的胸懷，在氣候變化、減貧發展等全球議題上貢獻中國方案。特別是新時代提出的「人類命運共同體」理念，既是對傳統「天下觀」的豐富，更是對現有國際秩序的優化。這種融通古今、兼濟天下的治理智慧，正推動中華文明在21世紀全球治理體系中發揮更重要的建設性作用。

第三階段：構建世界共同繁榮的價值範式

當下，在人類文明演進的坐標系中，科技革命正以指數級速度重塑國際秩序的底層邏輯。中華文明在數字文明、人工智能、量子計算等前沿領域的突破性進展，標志着其向3.0文明階段的跨越式邁進。這一階段的核心特徵，是傳統地緣政治邏輯與科技資本力量的深度耦合。中華文明展現出的不僅是技術適應力，更是對「科技向善」的價值堅守。這種堅守在虛擬與現實交織的未知領域尤為重要——面對數據殖民主義等新挑戰，中國提出的「全球發展倡議」與「全球安全倡議」，本質上是為3.0階段的人類文明探索治理公約數。

遺憾的是，西方世界對中俄等不同文明的認知仍困於「修昔底德陷阱」的思維定式。當TikTok算法在倫敦街頭引發青年文化共鳴，當北鬥系統為非洲農田提供精準灌溉，某些國家卻將其曲解為「數字霸權」的威脅。這種認知錯位在安全領域尤為危險：北約將網絡安全議題武器化，太空軍備競賽暗流湧動。國際社會非但沒有因技術進步形成更緊密的命運共同體，反而陷入陣營對立——拒絕提供公共產品，轉向技術民族主義，折射出舊有治理體系的根本性失靈。

在此歷史關口，中俄兩個文明型大國的戰略協作具有超越雙邊的世界意義。兩國的廣袤國土孕育出「整體性文明觀」，多民族融合經驗催生出「和而不同」的治理智慧，這些特質與殖民體系誕生的「五眼聯盟」形成鮮明對照。當後者仍在用「離岸平衡」戰略制造地緣裂痕時，中俄通過上合組織搭建的「新安全觀」已覆蓋歐亞大陸；當西方將北極航道視為資源爭奪場，中俄聯合科考隊卻在冰川之下尋找氣候治理答案。這種文明自覺賦予兩國獨特使命：在金磚國家推行新型結算機制，在聯合國框架下主張「數據主權平等」，在人工智能領域倡導「科技倫理紅線」。這些實踐不是要顛覆現有秩序，而是為3.0階段的人類文明澆築價值底座——當算法可以模擬人類思維，當基因編輯觸及生命本質，我們比任何時候都更需要東方智慧中的「求同存異」來校準文明航向。

中華文明3.0不僅是中華文明自身的升級叠代，更是對人類文明發展路徑的創造性探索。中華文明正以海納百川的胸懷積極參與全球治理，為破解文明沖突、構建人類命運共同體提供中國智慧。未來，中俄兩大文明在開放包容中實現文明共生，推動人類文明向更高形態演進。

作者彭博是上海環太國際戰略研究中心理事。



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