來稿｜定期檢討無障礙設施　讓殘疾人士四通八達

來稿作者：陳尚懿



香港現行的無障礙設施標準仍以《無障礙設計手冊2008》為核心框架，即使在2025版中多次修訂，其基本結構仍然沿用2008年的制度設計，更新節奏和制度化檢討機制相對其他先進城市明顯較為被動。手冊本身確立了「強制性」與「最佳做法」兩項標準，這兩項標準為斜道、通道闊度、升降機、無障礙洗手間等提供詳細規定。政府亦在政策上承諾新建及改建的政府樓宇和房委會樓宇「原則上遵從」最新手冊要求，但審計署指出手冊修訂過程曾經歷長時間的行政延誤，涉及已獲專責技術委員會同意的建議並未能納入正式文本，反映香港在制度上欠缺一個規律、前瞻的檢討節奏。



相比之下，新加坡自1990年起推行的《建成環境無障礙規範》在2025年已完成第六次修訂，由建築建設局（BCA）主導，透過三方委員會定期全面檢討，並明確以回應人口老化及殘疾人士需要為目標，顯示其無障礙標準的更新是「有節奏、有路線圖」的持續工程，而非零散修補，值得香港借鏡。

訂立標準需要善用及跟進

香港無障礙設施有標準但不等於用得好。在公共租住房屋方面，審計署在2023年的檢討發現，房屋署雖然設立「無障礙設施主任」負責巡查，但在2022年4月至2023年3月期間，約四成公屋屋邨未按要求提交完整的巡查報告，當中更有屋邨完全沒有提交，顯示監察和跟進機制存在明顯漏洞。抽樣實地檢查屋邨時，亦發現斜道、扶手、觸覺引路帶等設施不符合《無障礙設計手冊2008》或技術指引，包括缺少觸覺警告磚、設施損壞未修復、導盲徑被障礙物阻塞等，說明即使在政府及法定機構管理的場地內，標準與實際體驗仍有顯著落差。

在政府場地及文體旅遊設施方面，審計署針對政府處所無障礙設施的審核，同樣指出在食環署、康文署等場地中，存在坡道坡度不當、扶手缺失、導盲徑被家具或雜物阻擋、無障礙洗手間空間不足等情況，部份情況已存在多年，反映維修保養和管理制度未有把無障礙視為核心營運要求。香港復康會在2025年就文化、體育及旅遊設施進行的無障礙研究，檢視76個場地後發現，約58.2%的基本無障礙設施未能符合《無障礙設計手冊2008》指引，當中包括近六成場地的無障礙洗手間空間不足、通道及出入口障礙重重、售票及入場流程未有為輪椅使用者和視障人士提供合適安排，受訪者亦普遍認為無障礙環境不足，這障礙了市民參與文娛活動。這反映無障礙標準若缺乏定期檢討、有效監察及強制問責，單靠技術文件本身，難以回應殘疾人士和長者在真實生活中的出行及參與需要。

新加坡把「定期檢討無障礙規範」視作制度設計的一部份。BCA指出《建成環境無障礙規範》會定期由三方委員會檢討，委員會成員包括社會服務機構、行業協會、學術界和政府部門代表，確保標準能平衡現有人口結構及未來趨勢。最新的2025版規範是在2023年展開檢討，由委員會整理現行缺口、預視殘疾人士、長者及年輕家庭的需要，結果在2025年正式推出新版本，並規定2025年11月起所有新建項目及加改建工程必須遵從，體現「有時間表、有過渡期」的規劃。除了規範本身，新加坡亦曾推行2006到2011年的五年期《無障礙總體計劃》，以策略框架方式推動建成環境由「基本無障礙」走向「通用設計」，顯示其把無障礙視為長期城市政策，而非孤立技術問題。

善用科技回應社會變化需要

《無障礙設計手冊》的更新模式應由「被動修訂」轉為「周期性檢討」。具體而言，可以在政策層面明確訂立建築物料及規管部門須每五至六年完成一次全面檢討，並於立法會或公眾前提交時間表及諮詢結果，而非只在有個別建議或出現爭議時才局部修訂。全面檢討以「配合最新需要和國際趨勢」為目標，其實正是建立長期制度的契機，政府可考慮把它定格為第一輪「制度化檢討」，並承諾日後以相若周期重複進行。

在修訂過程中應仿效新加坡成立跨界別的「無障礙規範檢討委員會」，由復康團體、長者代表、專業團體（建築師、工程師、規劃師）、學術界及相關政策局共同參與，而不再只是部門內部技術小組。委員會不單檢視斜道、扶手等傳統設施，更應把視障及聽障人士的認知及資訊無障礙需要納入，例如標準化導盲磚設計、聲音與視覺警報系統、清晰對比色設計等，並參考新加坡在2025版中加入身體尺寸資料，以實證方式說明不同使用者所需的空間及範圍，避免只以「感覺」決定設計。

制定五年期無障礙行動計劃

將「規範檢討」與「地區實施計劃」掛鈎，而非停留在文件層面。借鏡新加坡以無障礙總體計劃串連規範與實際工程的做法，香港可在新市鎮和重建區（如啟德、北部都會區、各地區市中心）制定五年期「地區無障礙行動計劃」，由規劃署、路政署、運輸署及相關部門協同，把《無障礙設計手冊》的修訂要求轉化為具體的斜道加建、升降機補建、路口改善、文體場地翻新等項目，並訂立可量度指標，例如在指定年期內達成主要公共設施及公共交通樞紐之間形成連續無障礙路徑的比例。在執行過程中，應制度化地邀請殘疾人士及長者參與實地測試和評估，將「使用者體驗」納入工程驗收的一部份，避免只從圖則上判斷是否合規。

定期檢討亦應延伸至數碼及科技層面的無障礙。在智慧城市藍圖及樂齡創科基金等政策下，政府已開始資助機構採用科技改善長者和殘疾人士生活，但目前缺乏像建築環境那樣具體的法定或準法定標準，要求政府網站、流動應用程式及公共服務平台達到一定的無障礙程度。香港可參考新加坡及英國等地把無障礙標準納入數碼服務，透過定期檢討機制整合建築及數碼兩個層面，讓《無障礙設計手冊》的下一版不只談斜道與扶手，也為無障礙資訊及科技應用訂立清晰方向，從而真正回應人口老化及殘疾人士「出門、用服務、用科技」的整體需要。

透過上述方式，香港政府把無障礙政策由零散工程提升至一套具時間表、具問責、具使用者參與的長期城市策略，縮窄與國際先行地區的距離，亦更符合聯合國《殘疾人權利公約》對「逐步實現、持續改進」的精神。

作者陳尚懿是自發學生組織「同行鳥」創辦人。



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