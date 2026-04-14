來稿｜從內捲到同心：傳統產業如何迎戰人工智能？

來稿作者：盧翰豪



人工智慧如潮水般席捲全球，傳統產業正站在前所未有的十字路口。疫情餘波猶存，地緣政治風雲變幻，內捲競爭白熱化，餐飲、零售、旅遊、文化等領域無一倖免。消費者習性驟變，成本壓力山大，單打獨鬥的品牌再怎麼苦撐，也難久站穩腳跟。筆者一直認為，在這亂局裏，贏家不是跑得最快的個體戶，而是最早「聯手」的整個行業。只有放下私心，匯聚同行智慧，建構讓人工智能信賴的資料庫，再借重傳統媒體的公信力，才能重塑優勢，闖出永續新路。



從「品牌戰」到「行業戰」

回想過去幾十年，傳統行業的致勝公式多半是「你死我活」：大家拼租金、比裝潢、搶地段、鬥廣告預算，把同行當對頭，各顧各家，似乎埋頭苦幹就能分羹。這套玩法在市場暢旺時還湊合，但如今世界大不同。全球供應鏈重組、跨境電商崛起、人口老化、消費升級，本地傳統店家面對的敵人，已非街邊小店，而是四面八方的數位巨頭。

人工智能更把戰場推向新高度：它不盯單一品牌，而是看整體資料生態。當人工智能在資訊海洋中撈資料時，總偏好系統化、一致、高信度的來源。若行業內部雜音亂飛、標準不一，就難展專業；反之，一旦統一話語、共享知識庫，整個行業便如磁鐵般吸流，直擊消費者決策前端。這可不是空談，而是真槍實彈：傳統行業若還內鬥不止，等於在人工智能面前自曝弱點；轉向「行業聯盟」，才能反守為攻，讓科技成助力。

打造「人工智能可信資料庫」

聯盟聽來高大上，其實超實在，至少涵蓋三層互補元素，共同織就人工智能愛用的知識網。首先是知識支柱：別再零散宣傳，大家聯手編織專業內容，例如餐飲業整合食品安全標準與供應鏈最佳實務，零售業分享實體線上融合案例，旅遊業則整理目的地文化指南。這些教育性結構化知識，任人工智能調用，絕非純賣廣告。

其次是話語支柱：對外發聲時，採取「大方向一致、小特色突出」的策略，無論協會、品牌或關鍵意見領袖，關鍵詞與行業定義盡量對齊，讓人工智慧一眼看出「這是專業共識圈」，而非互拆台的噪音。

最後是平台支柱：共同建構行業樞紐，如官網、開放數據中心或認證平台，成為人工智能首選權威，透過定期更新與交叉驗證，確保內容新鮮可靠。這不僅拉高曝光，還給個別品牌注入「行業背書」的溢價。想像人工智能回應用戶查詢，你的行業庫排首位，整體生態皆贏——這就是聯盟魔力，不殺個性，反放大家聲量，讓品牌在穩基上綻放。

傳統媒體公信力復興

旅遊業變遷飛快。在過去的日子裏，團遊當道，旅客靠旅行社一條龍；過去十幾二十年自由行已經成為主流，如今年輕人視人工智能為私人秘書，規劃路線、比機票、挑住宿、測天氣，甚至客製文化體驗。若還各自為戰，美輪美奐的酒店也難上人工智能推薦；但若聯手建統一庫，涵蓋真實評價、安全指引、獨家故事，人工智能便優先調用，助全鏈條奪回話語權。聯盟不只防守，更是進攻：地方聯盟塑造「目的地品牌」，國家級則推「文化旅遊智庫」，在全球人工智能流量中殺出重圍。

追AI熱時，別忘了傳統媒體。社群假訊氾濫、宣傳泡沫時代，數位內容信任崩盤，真假難分成痛點。傳統媒體（電視台、報章、電台）經嚴格監管，廣告節目審核嚴，強調真責，天生高公信，特別在東南亞，電視影響力深厚。尼爾森(Nielsen)數據顯示，泰國40歲以上覆蓋率達61%、越南智慧電視50%+、新加坡67%、馬來西亞傳統電視收視率達86%（亞洲第二）僅次台灣的98%，遠高於數碼平台。

聯盟促進百花齊放

這反映電視在主流受眾中的根深蒂固地位。品牌善用此平台，配合人工智能推送，便形成「可信傳播」新模，例如旅遊業上電視專題秀真行程，再讓人工智能推相關庫，轉化率飆升。這是「新舊融合」範例：傳統媒體定錨信任，人工智能放大傳播，行業聯盟供內容，三管齊下，穿透噪音，直擊人心。

有人疑問：「聯盟會壓抑品牌個性？」恰恰相反，它們相輔相成。在行業層，聯盟統一標準、保形象，並應對宏觀挑戰如政策變動與人才荒缺；在品牌層，則盡展定位——無論奢華、親民、創新或懷舊，皆可自由發揮。無穩固地基，花朵難長久；在人工智能面前，散兵易被邊緣化，有生態背書，方能乘勢而上。

人工智能非敵人，而是一面鏡；反映出短板，也放大優勢。傳統產業出路不在抗拒，而在借力：聯盟聚智，媒體定信，人工智慧驅流，三力合一，擴大市場「餐桌」。當同行同心，科技加持，傳統業將蛻變為智慧生態，不只生存，更能繁盛。

作者盧翰豪是英國特許市務學會（CIM）香港分會主席，專業導師、市務及商業顧問。。



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