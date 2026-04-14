來稿｜港商北上黃金時代已逝　虎狼夾擊需設系統支援

來稿作者｜夏建芳



上世紀80年代，內地「改革開放」春潮湧動，港商攜資金、技術與國際網路紛紛北上，成為改革開放初期的核心動力，開啟「前店後廠」的黃金時代。



傳統經營模式不具優勢

資料顯示，1979-1996年內地引進外資中60%來自香港，廣東更高達80%；港商在珠三角製造企業高峰期達40多萬家，直接帶動就業逾1,000萬人。彼時港商憑藉國際視野、成熟市場經驗、雄厚資本實力與現代化管理模式，相較於尚處計劃經濟轉型階段的內地商人，具備明顯先發優勢——當時內地多以鄉鎮企業與國企轉型主體為主，普遍存在資金匱乏、技術落後、市場意識不足等問題，港商無疑是內地經濟發展的重要開路先鋒。

步入2000年後，隨着內地產業加速升級、經營成本持續攀升、本土企業迅速崛起，傳統港商依賴的加工貿易優勢快速消退，在內地市場發展節節敗退。公開資料顯示，港資珠三角企業從2007年約5.7萬家，至2013年銳減至3.2萬家；僱員規模從高峰近900萬人腰斬至450萬人；港商佔珠三角外資比重從72%大幅下跌，投資熱度降至80年代以來最低點。此階段內地商人已在市場競爭中歷練成熟，華為、美的等一批本土龍頭企業相繼崛起，具備強大的技術研發、產業規模與市場運營能力，港商傳統經營模式逐漸失去競爭力。

整體市場競爭韌性不足

大灣區戰略落地實施，為港商帶來新的發展機遇，一眾港商再度集結北上，然時移世易，香港昔日的獨佔優勢已不再。2025年全年，廣東新設外資企業3.6萬家，一般推算70%是港資企業，即有2.5萬家，看似港商投資熱潮重臨，實則發展形勢已徹底改變：80年代港商北上是開疆拓土、資本與技術輸出，佔據絕對主導優勢；如今更多是為轉型求生、搶佔內地龐大內銷市場，發展定位已截然不同。

更值得警惕的是，兩地從業商人的綜合競爭力已然出現逆轉。現時大灣區內地商人，自幼耳濡目染市場化競爭環境，長期在實戰中摸爬滾打，累積了豐富的商業歷練，在市場適應、產業對接、社會資源整合等生存與發展技能上更為成熟，構成了實力強勁的競爭力量，可稱是虎狼之師。反觀新一代港商，對新技術和國際規則更為熟稔，但大多未曾經歷上一代港商艱苦創業、拼搏進取的歷練，獅子山精神的傳承相對薄弱；加之香港本地市場狹小，缺乏足夠的實戰場景與發展空間加以磨煉，整體市場競爭韌性有所不足。若港府、各類商會不及時出手扶持、給予全方位支援，多數新一代港商或將難以應對大灣區激烈的市場競爭，恐怕會重蹈當年潰敗的覆轍。

應建立系統性支持體系

面對如此嚴峻的發展格局，港商單打獨鬥早已難以應對複雜市場挑戰，港府在凝聚港商力量、全方位支持港商發展上理應更有作為。

首先可將支援前置，在大灣區深圳、東莞、廣州、佛山等港商密集的城市設立港商服務站，以政府主導，專業機構運營的方式，聚焦港企落地後的經營風險防控，與內地司法、市監等部門建立常態化的溝通管道，真正為北上港商保駕護航。其次，善用民間網路補充軟實力，充分借助在港各地商會、同鄉會的橋樑紐帶作用，反向對接內地市場資源與政府關係，以鄉情凝聚港商力量、暢通行業資訊交流，向當地政府高效反映北上港企的經營要求。第三，由香港商會聯絡大灣區內地龍頭企業，設立「港商實戰試點」，安排年輕港商到內地短期掛職或跟進實習，快速補足市場適應短板。第四是聯合業界編制《大灣區港商指南》，明確大灣區各城市的產業差異，提醒港商匹配不同行業、不同城市、不同打法。

總之，在大灣區戰略下，港商北上，並非簡單的歷史重複，而是一場更艱難、更精細的競爭，唯通過以官方機構硬支撐、民間組織軟聯動雙管齊下，將分散優勢轉化為群集競爭力，設立系統性的支持體系，才能助力港商補足發展短板、提升競爭韌性，實現從求存到穩健發展的跨越，進而推動香港優勢與大灣區廣闊市場深度融合、共創雙贏新局面。

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



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