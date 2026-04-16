陳嘉華｜籃球博彩煞停之後：改善溝通是公共治理必修課

來稿作者：陳嘉華



籃球博彩合法化搞了將近兩年，去年立法會高票通過，各項準備工作也做得差不多了，原定今年9月正式落地。但在最後關頭，政府宣布暫緩。客觀說，外面環境變了，政策跟着調整，這是正常的。問題從來不在「要不要停」，而在「怎麼停」。政策轉彎不是錯，但轉彎的方式，能不能更順暢、更透明、更讓人看得懂？這才是值得聊的話題。



政策調整應讓公眾知會

政府這次暫緩，理由站得住腳。當初立法審議的時候，一種叫「預測市場」的新型非法賭博還沒什麼動靜。誰知道後來這種模式突然爆發，月交易量從2024年初不到1億美元，飆到年底的130億美元。如果這時候硬推籃球博彩，反而可能讓更多人留意到體育博彩，然後跑去看那些非法平台，這就跟當初想打擊外圍賭波的初衷完全相反了。

環境變了，決策跟着變，這是負責任的做法。政策本來就該有彈性，沒有哪條法例是永遠不用改的。關鍵是：調整的同時，怎麼維護政策的公信力？怎麼讓參與立法的人、讓公眾都覺得被尊重、被知會？

「零預警」做法引困惑

這項法案搞了快兩年，跨黨派高票通過，結果到了最後一刻突然煞停，很多人都是看新聞才知道。這種「零預警」的做法，無論是對立法者還是對公眾，都難免讓人覺得意外。

政策的公信力，不只取決於你決定什麼，也取決於你怎麼跟大家說。就算決策方向是對的，如果事前沒有好好溝通、事後沒有清楚解釋，大家還是會有疑問。這不是對決策內容不滿，而是對決策方式的不解。

好的溝通機制，至少要做到三件事：風險出現時提早出聲；政策調整時一步步來，不要搞突襲；決定了之後，把原因和後續計劃講清楚。這些不是什麼高要求，而是任何一個負責任的決策者都應該做到的基本功。

怎樣讓政策調整更順暢？

從這次事件裏，其實可以學到幾件事。

第一，建立預警機制。在政策推動的過程中，一旦發現可能影響執行效果的新風險，就算還沒決定要怎麼做，也可以先跟大家說一聲「我們注意到這個問題，正在研究」。這樣做不會綁死決策空間，但能讓大家有個心理準備，不會覺得最後一刻被突襲。

第二，用分步過渡代替突然煞停。如果真的需要延後，可以說「原定9月推行的政策，因為新出現的風險需要進一步研究，決定延後一段時間」。這樣大家都有個緩衝，不會覺得被耍。

第三，講清楚下一步。政策調整之後，大家最想知道的就是「然後呢？」除了說為什麼停，也要說之後打算怎麼做——比如會不會研究監管預測市場？會不會修例？會不會加強執法？這樣大家才會覺得你不是縮沙，而是在重新部署。

讓公眾對政策更有信心

籃球博彩暫緩，表面上是單一政策的調整，其實折射出政策溝通機制的重要性。一個好的政策，不只需要對的方向，也需要順暢的溝通。政策可以轉彎，但溝通不能掉隊。

說這些不是要批評政府，而是希望制度可以越來越好。每一次政策調整，都是一次改善溝通機制的機會。讓決策過程更透明、讓大家更早知情、讓公眾對政策更有信心——這些目標，值得我們一起努力。

籃球博彩暫緩，可能是對的決定。而在這個決定背後，關於如何讓政策調整更順暢的思考，比籃球博彩本身，更有長遠的價值。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長，全國工商聯客座教授。



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