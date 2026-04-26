來稿｜大腸癌篩查鋪天蓋地　乳癌資訊為何鮮少出現？

來稿作者：林芷楓



在香港，乳癌新發個案在過去十年激增了約六成，發病率明顯拋離其他癌症。這不僅是醫學課題，更關乎每位女性及其家庭，是個迫切的社會議題。早前參與了一場關於乳癌防治的專題講座，會上多位醫學專家與社會人士分享，令我對這項婦女頭號健康威脅有了更深層體會。



早期發現：從政策「進步」到全民「普及」

講座中提到一個令人振奮卻引人深思的數據：乳癌若能於第一期發現，五年存活率可高達九成以上；然而一旦拖延至第四期，存活率則驟降至僅約三成。換言之，乳癌的存活率，取決於能否及早篩查。政府在推動篩查方面已邁出積極一步，去年推出的第二階段先導計劃不僅將合資格年齡擴展至35至74歲的高風險婦女，更透過公私營協作與非政府組織合作，提供近乎全額的資助，大幅降低基層女性的經濟門檻，這份承擔與遠見值得肯定。

然而，實際推行上，政策面臨宣傳的落差。民建聯立法會議員葛佩帆多年來積極推動婦女權益、乳癌防治的工作。她在會上分享道：「你走進診所，會見到大腸癌篩查的宣傳舖天蓋地，但見不見到乳癌篩查的影片、海報、宣傳品？有沒有醫生跟你說？從來都沒有。」這種資訊斷層，導致許多女性即使符合資助資格，仍因「不知情」或「恐懼檢查不適」錯失先機。

葛議員鼓勵婦女，隨着3D影像與AI技術進步，不適感已顯著減輕，「命仔重要」。我們需要將政府的政策，轉化為更主動的公衛宣傳，讓篩查成為女性健康管理習慣的一部份。

精準醫療：技術帶動傳統分類的突破

醫學進步正帶領我們進入「精準治療」的新時代。過去，乳癌被簡單地劃分為不同的受體類型，但這種傳統分類正被更細緻的生物標記診斷所打破。謝文杰教授在演講中指出：「現在有新的標靶藥，連『弱陽性』甚至『超弱陽性』的患者都可以有反應。」他解釋，這類過去被視為陰性、佔整體患者約五至六成的群體，其實能透過新一代精準藥物獲得顯著療效，這對復發患者而言更是極大的福音。

根據國際指引，合適乳癌患者應進行次世代定序檢測NGS（例如BRCA, PIK3CA, ESR1）以便為乳癌患者規劃精準的治療方案，而針對帶有特定基因突變的患者，傳統治療效果往往不盡理想。筆者期望醫管局考慮為符合特定條件的乳癌患者提供該免費檢測，好讓病人得到最合適的治療。葛議員對此補充道，若能進一步推動「檢測與藥物資助並行」，資助關鍵的基因測試，讓基層患者不再因為經濟壓力而錯過精準治療的黃金期，將能大幅提升治療成效。

目前，許多高端檢測尚未完全納入公立醫療資助，導致部分患者因負擔沉重而放棄，白白浪費了寶貴的治療窗口。同時，已有針對HER2陽性、陰性、低表達轉移性乳癌的新藥問世，相比傳統化療，新藥能延長患者的整體存活期（overall survival）達六個月或以上。希望醫管局考慮引入該等新藥並為有需要的患者提供資助，以便患者能夠獲得最佳治療。

制度重構：消弭「有藥無錢醫」的遺憾

香港擁有先進的醫療技術，但資助政策的滯後卻成為了患者康復路上的絆腳石。目前，約八成半的癌症病人依賴公營醫療服務，但本地在支援創新抗癌治療的資金投入與新藥納入資助的速度上，仍有優化空間。

要真正實現醫療公平，政府需從制度層面進行多管齊下的改革。除了延續篩查計劃的良好資助模式外，更應建立「檢藥合一」的機制，引導患者使用最精準的藥物。同時，應加快審批流程，並探討為重症患者提供更多財務彈性，如放寬關愛基金審查或提前提取部分退休金用於急需治療。

乳癌防治是一場與時間競賽的戰役。從宣傳推廣的普及，到精準診斷的落實，再到財務支援的到位，每一個環節都關乎生命。希望在社會各界的共同努力下，我們能構建一個更完善的防護網，讓每一位女性都能在醫學進步的曙光下，擁有重獲健康的權利。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。



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