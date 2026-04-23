陳嘉華｜金像獎的冷與熱——港產片復甦的迷思與現實

第44屆香港電影金像獎落幕，68歲梁家輝憑《捕風追影》第五度封帝，刷新橫跨五個十年摘獎的影壇紀錄；馬來西亞演員廖子妤則首次提名便斬獲影后。頒獎典禮上，梁家輝哽咽致謝相伴44年的妻子，真情瞬間動容全場。可感動退潮之後，香港電影深層的產業困境，並未因這片刻溫情被掩蓋。



熱鬧頒獎禮

冷清港產片

本屆金像獎呈現出極端的集中態勢：18個獎項中，僅《風林火山》、《再見UFO》兩部影片便包攬13獎，前者斬獲8獎成最大贏家，後者拿下5獎緊隨其後。但這兩部備受評審青睞的作品，市場表現卻堪稱慘淡。

耗資4億、籌備拍攝歷時8年的《風林火山》，上映後評價兩極，「敘事晦澀」「刻意玄虛」成為大眾主流評價。而拿下最佳影片的《再見UFO》，命運更為曲折——這部2018年便已殺青的作品，因股權糾紛與投資方考量雪藏8年，直至2026年3月才在香港小範圍上映，最終票房僅680萬港元，連千萬門檻都未能觸及。

一部口碑爭議的作品包攬大獎，一部雪藏多年的庫存片拿下最佳影片，本質並非作品登峰造極，而是2025年的港產片，徹底迎來「小年」。金像獎董事局主席爾冬升的警示並非危言聳聽：2025年港片在香港本土票房市佔率暴跌至14.4%，較2024年43.9%的高位腰斬，直接回落至2019年水準。本年度獲參選資格的影片僅47部，明年數量或進一步縮水。當產業連足夠的優質作品都難以湊齊，金像獎的繁華，終究是無源之水。

本土敘事歸位

影壇新血斷層

從積極層面來看，本屆金像獎提名作品的本土屬性極為鮮明。無論是有內地演員參演的《水餃皇后》，還是本土製作《再見UFO》，均聚焦香港都市故事與集體回憶，更容易觸動本地觀眾的情感共鳴。疫情之後，貼地的本土話題電影逐漸成為港片主流，既有靠劇本取勝的類型片，也有引發社會討論的現實題材作品，更有《九龍城寨之圍城》這類喚起集體記憶的商業大作，拉動觀眾走進影院。

票房數據亦有回暖跡象，香港票房有限公司數據顯示，2026年復活節檔期票房達2593萬港元，同比近乎翻倍，更誕生兩部億元票房作品，市場活力有所回升。

但這種復甦，始終缺乏持續性支撐。香港電影工作者總會田啟文直言，雖年初票房上揚，可後續走勢仍充滿未知。近年港片質量雖有提升，卻始終未找到突破性的發展路徑，這也是全球影壇共同面對的難題。更為尷尬的是演員陣容的老化：影帝提名裏，梁家輝68歲、古天樂51歲、張繼聰46歲，最年輕的陳家樂也已39歲；廖子妤在影壇耕耘十二年才迎來首座影后獎杯，香港電影的造星體系，早已步履緩慢，新血斷層的問題愈發刺眼。

評審專業至上

叫好叫座兩難

有網友認為，本屆金像獎評委堅持專業標準，未被流量與話題綁架，評選態度值得認可。但評審的專業取向，與大眾市場的接受度之間，裂痕愈發明顯。《風林火山》口碑爭議不斷，《再見UFO》票房慘淡，卻能包攬核心大獎，這並非評審判斷失誤，而是港產片長期以來，在藝術表達與市場認可之間，始終未能找到平衡點。

當最佳影片是雪藏八年的舊作，當最佳導演靠低票房小品脫穎而出，當技術獎項被口碑平平的工業化作品壟斷，金像獎的尷尬，正是香港電影的尷尬。評審可以堅持藝術標準，可沒有觀眾入場撐起票房，產業就無法形成良性循環，再好的藝術追求也無以為繼。

一代傳奇老去

行業考題待解

金像獎的冷與熱，是香港電影現狀最真實的縮影。熱的是本土敘事回歸、市場短暫回暖、評審堅守專業，深耕多年的廖子妤終獲肯定；冷的是產量持續萎縮、市佔率暴跌、演員新血斷層，合拍片水土不服，叫好與叫座始終難以兩全。

梁家輝的哽咽與堅守，是老一輩電影人的情懷與擔當，可香港電影的未來，從不只靠一代傳奇撐場。當頒獎禮的掌聲散去，如何培育新銳力量、打磨紮實劇本、喚回走進影院的觀眾，才是行業必須直面的真正考題。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長，全國工商聯客座教授。



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