讀者有感｜一位自閉症家長的自白：天生我材必有用

來稿作者：周婷婷



近日閱讀張展鵬區議員在「01論壇」的文章《SEN學生突破七萬大關 融合教育面臨嚴峻挑戰》，內心深感共鳴。文章最後提到「天生我材必有用」一句，更是深深觸動了我。因為我的孩子，正好便是如此。身為香港自閉症兒童家長，一路走來滿是坎坷，亦滿是收穫。我的孩子三歲確診中度至嚴重自閉症，當時連「爸爸」、「媽媽」都不會說，更不會理人、看人；歷過兩年的用心陪伴與專業調適，現年五歲的他已經成功轉為輕度自閉症。這段漫長的康復路，不只是孩子的蛻變，我自身的心態、育兒觀念也徹底改變，更真正學會欣賞每一位特殊兒童獨一無二的天賦。



自閉症孩子的書法奇蹟

西貢區議員張展鵬在文章結尾提到，自閉症小朋友同樣擁有自身潛能，「天生我材必有用」。這句話深深觸動我，完全引起我的共鳴。我的孩子便是如此，他天生熱愛文字、鍾情書法，日常最大的興趣，就是透過平板自學漢字，無師自通、未曾報讀任何書法課堂，亦無人專門教導，只要拿起毛筆，便能自在揮毫。

他從網絡上自行看見「天生我材必有用，勤學苦練終成才」這句格言，沒有任何人引導，便憑自身記憶與喜愛，親手揮毫寫下。孩子的書法作品備受讚賞，更獲學校校長認可，作品現今展示於香港耀能協會隆亨幼兒中心的大堂，亦獲過往曾幫助我們的醫生和心晴計劃邀請，出席成果發佈會分享經歷。

別讓「不行」束縛天性

回望最初，我一度陷入焦慮與無助。自閉症孩子常有固執行為、衝動特質，我的孩子對文字極度執着，曾經只為觀看路邊文字，不顧危險衝出馬路，險些發生意外。當時的我極度緊張敏感，一味限制、管束，刻意壓抑他接觸文字的喜好，處處以「不行」阻擋孩子，用嚴格規範束縛他的天性。

後來我猛然醒悟，一味壓抑從非解決之道，問題本質從不是孩子愛文字，而是前額葉發育不足引發的衝動行為。於是我四處請教專家、醫生，了解到衝動控制需要從感統訓練着手，透過具衝擊力、戶外活動強化大腦發展。每日放學後，我都帶孩子前往西沙GoPark遊樂場內的13米高大型滑梯進行訓練，同時配合針灸調理，慢慢改善孩子的衝動莽撞。

天賦在鼓勵中綻放

漸漸地，孩子聽從指令能力大幅提升，我也調整相處模式：少說「不行」，多說「可以」；不再盲目限制，而是先溝通、盡力滿足合理願望，嘗試放下家長姿態，做孩子的朋友，走進他的世界，觀察並珍惜他的天賦熱愛。

我看見他沉浸文字、反覆觀看書法影片的熱忱，便嘗試購入毛筆、墨汁、揮春紙張。出乎意料，孩子無師自通，落筆成字，書寫大量漢字、古詩、格言，諸如「百善孝為先」等佳句，全部皆是他自行從網上學習、自主揮毫，無人教導。一開始書跡雜亂，身邊親友、老師都難以辨識，甚至覺得只是隨意塗寫，但我始終堅持鼓勵。

我購入大量廉價練習紙張，讓他每日自由揮毫、反覆練習，日積月累，筆跡愈發工整優美。現年五歲的他，認識及會書寫的漢字已達數千字。雖然孩子本身情緒感知偏弱，但自從我們建立良好親子相處模式，他變得聽話配合，居家日常康復訓練也變得輕鬆順利。

特殊幼兒學位一位難求

經歷這一切，我深深明白，對孩子打罵管教從非教育，只是家長自身情緒不穩、自私的發洩。真正的教育，是讚美、欣賞、適當獎勵，為孩子建立自信；孩子行為有偏差，只需堅守原則、撤回獎勵便可，無需苛責打罵。

現今香港特殊兒童數量日增，特殊幼兒學位一位難求，我當年輪候學位足足等待兩年。坊間外購感統、語言治療課程費用昂貴，單一節課收費動輒過千，而自閉症康復本就需要高頻密集訓練，昂貴課程對基層家庭負擔沉重。由此我更加確信，居家康復訓練至關重要。

我持有專業咖啡師證書，過去從事咖啡相關工作，如今心存感恩、願意回饋社會，我請纓到特殊學校免費教授手沖咖啡班，同時分享自身育兒心態轉變、康復心路歷程，同路人互相扶持。我亦開設全新抖音平台帳號，本身熱愛記錄生活，未來會持續分享居家自閉症兒童訓練方法、日常康復心得，希望匯聚一眾家長互相交流、探討經驗，彼此扶持同行。

政府應重視特殊兒童教育

我由衷希望香港政府能夠真正重視特殊兒童教育的長遠發展，投放更多資源、完善配套支援。現實裏有非常多特殊孩子，根本難以完全融入主流學校。不論是行為表現、溝通模式，主流學校的老師、一般學生，大多都難以理解、難以接納他們。

我的兒子當初曾就讀學前班N班，入讀之前我已經主動向學校清楚說明孩子自閉症的情況，校方當時回應一切妥善、可以照顧。豈料到了家長會，老師全程不斷抱怨孩子的狀況，甚至直言：「我一個老師要面對33個學生，你想我怎麼辦？」種種情況之下，我無奈之下只能把孩子接回家。

礙於香港本地密集式康復訓練費用極其昂貴，以我家庭實在難以負擔，我只好帶孩子前往內地接受為期一年的密集式專業訓練，期間得到心晴計劃資助。上課期間，我每日都在課室旁陪伴學習，一開始我完全不懂教學方法，於是白天觀察老師的教學步驟，晚上就在網上購買同款教具，回家一模一樣模仿教學、反覆鞏固訓練。

專注力是自閉症兒童獨特天賦

日復一日，我愈來愈了解自己孩子的性格、習慣、行為模式，更自行延伸訓練內容，針對他各方面的弱點加強訓練。我不斷上網查閱專業資料，明白孩子的衝動行為根源在於大腦前額葉發育未成熟，便對應學習相關訓練方式，透過感統訓練、等待訓練等方式逐步改善。

在社交情緒方面，我也慢慢學會接納孩子本質。他本身情緒感知能力薄弱，家人難過哭泣，他都無法察覺、無法感受。但我清楚明白，他並非冷漠、不愛家人，只是這方面的大腦功能天生欠缺。

上天為他關上一扇門，必定會為他打開另一扇窗。他或許不擅社交、情緒感知薄弱，卻對自己熱愛的事物極度專注、堅持不懈，也正因這份難得的專注力，才能靜下心勤練筆墨，寫出一手如此動人的書法。

每個孩子都有閃耀時刻

一開始接觸干預時，我甚麼都不懂，就連基礎認知訓練都一無所知。於是我沒有好高騖遠，不追求高深教學，先從日常生活自理開始着手，內心不再害怕麻煩。我日常做甚麼，就帶著孩子一起做甚麼；他隨意塗污地板，我不責備，只教他如何把地板清潔乾淨；教他領取快遞、歸放鞋履、丟棄垃圾，從這些最基礎、最簡單的生活自理能力開始一步步教導。

等到孩子基礎認知能力慢慢提升、理解能力逐漸進步之後，我便堅持每日為他安排固定的家庭干預課，循序漸進加強訓練，穩固基礎、逐步提升。

我想對所有同路家長說：請一定堅持努力、永不放棄。世間之所以有「奇蹟」二字，從來都有其意義。很多時候我們付出努力卻暫無成果，並非毫無希望，只是方法有偏差、心態待調整。只要願意轉念、找對方向、耐心陪伴、因材施教，珍惜孩子獨有的天賦，時間自會給出最好答案。每一個特殊小朋友，都有屬於自己閃耀的時刻。

作者周婷婷是自閉症兒童的家長。



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