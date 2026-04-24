來稿｜以愛國中文教師視角批判《紫荊黨：繁簡並存彰顯一國兩制》

來稿作者：山客



拜讀紫荊黨在「01論壇」的「鴻文」，表面看似持平包容，實則以政治口號扭曲語文教育本質。作為前線中文教師，筆者必須指出，此文在教學實踐、社會現實與對台策略三大層面均站不住腳，甚至暴露撰稿者對繁體中文字缺乏基本尊重。



應繁就繁應簡就簡

一旦含混無所適從

紫荊黨文章提出要「繁簡並駕齊驅」，學校應「兼顧兩者」，此說在課堂上根本不可行。語文教育講求系統性與準確性，筆畫結構、字型部件、形音義關聯，均需經年累月反覆操練。容許繁簡混雜，學生只會無所適從——考試寫「台灣」還是「臺灣」？古人「云」還是古人「雲」？

該文建議「電腦自動轉換即可」，更是外行話。「丑」與「醜」、「后」與「後」在繁簡轉換中頻繁出錯，豈能靠軟件解決語文根基？君不見有書法大師題辭「影後」？

香港既以繁體為教學媒介，讓學生先掌握一種完整文字體系。簡體字可作為選修或課外認識，但絕不應「並駕齊驅」地強行混入簡體字。否則，影響學生對於文字的認知，教師也無從評估學生是寫簡化字還是寫錯別字，影響評估，致令學生語文能力倒退。

學習繁體融入本地

隨意並存削弱認同

一個社會的書寫習慣，是歷史沉澱、文化認同與日常實踐的結果。時至今日，香港社會主流書面語仍然是繁體。政府文件、法庭判詞、街招、報章、教科書，無一不以繁體為本。新來港人士習慣使用簡體，他們亦應自覺學習繁體以融入本地，這叫入鄉隨俗，也是「一國兩制」的真正體現。

該文顯然看出該黨對繁體字理解不夠深入。紫荊黨若真心推廣繁簡共存，請先要求黨內成員從頭學習繁體字，通過香港中文教師的考核，再來談政策。否則，「於、于」都未必能分辨的人，有何資格指導香港師生如何取捨繁簡？

文章最危險之處，在於完全無視繁體字在兩岸民族認同中的戰略價值。全球使用繁體字的地區，除香港、澳門外，就是台灣。繁體字是台灣同胞與中華文化臍帶相連的具體象徵。若香港在教育與公領域中淡化繁體、混入簡體，只會讓台灣社會更加確信「一國兩制」就是要消滅繁體、消滅他們的文化認同。

堅守繁體體現兩制

紫君切勿誤人子弟

屆時，「文化台獨」勢力必大肆宣傳：「香港回歸後連文字都被改了，台灣絕不能步其後塵。」這對民族團結進步有何益處？相反，香港堅守繁體，正正可以向台灣展示：在「一國」之下，「兩制」可以完整保留自身的語言文字傳統。這才是對統一最有說服力的示範。

該文結尾呼籲「開放包容」，但真正的包容，是尊重香港社會以繁體為主的現實，而非強行推動不切實際的「繁簡並駕」。在香港繁體字的使用場景中，香港學生閱讀簡體也如家常便飯。紫荊黨諸君，若連一篇沒有繁簡夾雜、用詞準確的繁體文章都寫不出來，請先回到學校。連繁體都未精通，就妄議「繁簡並存」，不是丟人，是誤人子弟。

作者筆名山客，是大專中文教師。



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